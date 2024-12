Trump amenaza con recuperar el control del Canal de Panamá por las "tarifas exorbitantes": "Es una estafa a EEUU"

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, se ha quejado de las tarifas "exorbitantes" y el manejo del Canal de Panamá, y amenazó con exigir su "devolución" si no se respetan los principios "morales y legales".



El republicano, que asume el próximo 20 de enero, señaló en la red Truth Social que la Armada y el comercio estadounidenses "han sido tratados de una manera muy injusta e imprudente" y urgió "a los funcionarios de Panamá" a comportarse en consecuencia.



"Las tarifas que cobra Panamá son ridículas, especialmente sabiendo la extraordinaria generosidad que ha sido otorgada a Panamá por Estados Unidos. Esta completa estafa a nuestro país cesará de inmediato", agregó.



El expresidente (2017-2021) recordó que Estados Unidos es el usuario número uno del Canal, con más del 70% de todo el tráfico desde y hacia los puertos estadounidenses.



Trump además criticó al expresidente Jimmy Carter (1977-1981), quien jugó un papel clave en la transferencia del control del Canal de Panamá de Estados Unidos a ese país.



"Cuando el presidente Jimmy Carter tontamente lo regaló, por un dólar, durante su mandato, fue solo Panamá quien lo administró, no China ni nadie más. Tampoco se le permitió a Panamá cobrar a Estados Unidos, a su Armada y a las corporaciones que hacen negocios dentro de nuestro país, precios y tarifas de pasaje exorbitantes", escribió.



"Si no se respetan los principios, tanto morales como legales, de este magnánimo gesto de donación, exigiremos que se nos devuelva el Canal de Panamá, en su totalidad y sin cuestionamientos", manifestó.



Trump enfatizó que "Estados Unidos tiene un interés personal en el funcionamiento seguro, eficiente y confiable del Canal de Panamá", que se construyó a un costo "enorme" para el país.



"Jamás permitiríamos que cayera en manos equivocadas! No fue otorgado para beneficio de otros, sino simplemente como muestra de cooperación con nosotros y Panamá", subrayó sin ofrecer más detalles sobre a qué amenazas se refiere, señaló.



Agregó que un Canal de Panamá seguro es crucial para el comercio de los Estados Unidos y el rápido despliegue de la Armada.