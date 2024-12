Trump afirma que "no quiere separar a las familias de inmigrantes", así que optará por "deportarles a todos juntos"

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este domingo en una entrevista a NBC que quiere que los "dreamers" (soñadores), beneficiarios del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) a Estados Unidos, puedan quedarse en el país.



En su primera entrevista televisiva tras su victoria en las elecciones del 5 de noviembre, el magnate dijo que su "plan" es trabajar con los demócratas para hacer que esto sea posible. "Algunos de ellos ya no son jóvenes. Y en muchos casos, han tenido éxito. Tienen buenos trabajos. En algunos casos tienen pequeñas empresas. En otros casos, pueden tener grandes empresas. Y vamos a tener que hacer algo con ellos", afirmó el republicano en el programa 'Meet the Press' de NGC.



No obstante, Trump también confirmó que planea deportar a ciudadanos estadounidenses menores que tengan padres indocumentados. "No quiero separar a las familias y la única forma de no separarlas es enviarlos de regreso a todos juntos, incluso a los niños que están aquí legalmente", afirmó el mandatario.

Trump también señaló que, como prometió en su campaña electoral, quiere poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento, algo que está en la 14ª Enmienda y solo se podría modificar con una orden ejecutiva. "Le tenemos que poner fin", dijo.



En la entrevista Trump contestó afirmativamente sobre si tiene planes de acabar el primer día con ese derecho de ciudadanía y sobre la enmienda 14 que consagra ese derecho aseguró: "La vamos a tener que cambiar. Vamos a tener que volver al pueblo y la tenemos que terminar (la enmienda). Somos el único país que la tiene".



El magnate señaló que, durante su primer mandato en la Casa Blanca (2017-2021), hubiese querido poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento mediante una orden ejecutiva, pero la llegada de la pandemia modificó sus planes.