Donald Trump establecerá la pena de muerte para los migrantes que asesinen a estadounidenses

El expresidente y candidato presidencial republicano, Donald Trump, ha afirmado este martes que solicitará que se establezca la pena de muerte para cualquier migrante convicto por asesinar a un ciudadano estadounidense, lo que supone una de las propuestas más extremas en su retórica antiinmigrante.



"Tenemos que hacerlo… estoy pidiendo la pena de muerte para cualquier migrante que mate a un ciudadano estadounidense o a un agente de las fuerzas del orden… el Congreso lo va a aprobar", ha dicho ante una multitud en la ciudad de Greensboro, Carolina del Norte.



Esta es la cuarta visita en dos días al estado que hace parte de los siete estados clave, que definirán el próximo ocupante de la Casa Blanca.





Carolina del Norte, que tiene 16 votos electorales, es uno de los estados en disputa donde las encuestas muestran una carrera extremadamente reñida entre el republicano y la vicepresidenta Kamala Harris.



Se esperaba que Trump enfocara su discurso en los esfuerzos de recuperación de Carolina del Norte, que fue azotado el mes pasado por el huracán Helene, y dejó a su paso más 230 muertos, la mayoría en ese estado.



Aunque criticó la respuesta del Gobierno federal al desastre, el republicano se enfocó en repetir su retórica antiinmigrante, una y otra vez durante sus casi dos horas de discurso.



Incluso consideró que la inmigración es el tema que más preocupa a los estadounidenses por encima de la economía, en un intento de empujar su retórica de “fronteras abiertas” a criminales con la que ha cosechado apoyo y aplausos.



Pero según la última encuesta de Gallup, la economía es el único tema en el que la mayoría de los votantes (52%) dice que las posiciones de los candidatos al respecto de este tema son una influencia “extremadamente importante” en su voto.



Otro 38% de los votantes califica la economía como “muy importante”, lo que significa que el tema podría ser un factor significativo para nueve de cada diez votantes.



El sondeo encontró que la inmigración ocupó la quinta posición entre una lista de 22 temas importantes para los votantes, según el sondeo publicado la semana pasada.



“Creo que (la inmigración) es el número uno, es el primero, y el segundo es la economía, y el tercero es la inflación… creo que la frontera es la mayor amenaza para este país”, ha opinado Trump al referirse a los resultados de las encuestas.



Bajo ese argumento se despachó contra su rival Kamala Harris, a la que nuevamente acusó de tener “las fronteras abiertas”, esto a pesar de que las restricciones al asilo impuestas por el Gobierno de Joe Biden desde junio pasado han logrado reducir el número de arrestos en la frontera suroeste a cifras menores a las de 2020, último año del Gobierno del republicano, según datos revelados hoy.

Deportaciones masivas

Trump prometió nuevamente las deportaciones masivas y un castigo de 10 años para quienes regresen después de ser expulsados.



Presumió el apoyo de los trabajadores de la Patrulla Fronteriza que lidian con la supuesta crisis en la frontera sur, por la que, nuevamente, señaló que ingresan traficantes de drogas, violadores y delincuentes.



Por segunda vez en el día volvió a insultar y atacar a Harris: "No necesitamos otra persona con bajo coeficiente intelectual, tuvimos una durante cuatro años, no necesitamos otra", dijo el exmandatario repitiendo lo que dijo en la mañana en un mitin en Miami,



Insistió que su rival “es perezosa y estaba durmiendo” mientras él trabajaba duro aludiendo a que la vicepresidenta no tenía ningún acto público de campaña programado para este día, aunque el expresidente Barack Obama (2009-2017) cortejó hoy el voto a favor de Harris en Wisconsin y Detroit (Míchigan) en compañía del cantante Eminem.