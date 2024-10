"Trump es un fascista total, el más peligroso de la historia", dice el general Milley en el último libro de Woodward

"No solo es el hombre equivocado para la presidencia, tampoco está apto para liderar el país. Trump es mucho peor que Richard Nixon". Así concluye Bob Woodward, uno de los periodistas más laureados de Estados Unidos y descubridor del histórico 'caso Watergate', su último libro de revelaciones sobre los mandatos de Donald Trump y Joe Biden. Un lanzamiento que está dejando varios titulares, la mayoría dañinos para el republicano, a falta de tres semanas para que cierren las urnas.

Después de su trilogía sobre la estancia de Trump en la Casa Blanca -Fear , Rage y Peril (Miedo, Rabia y Peligro) -, el periodista que junto a Carl Bernstein inició las investigaciones que culminaron con la dimisión Richard Nixon, ha publicado War (Guerra), un profundo análisis centrado en la política exterior de Joe Biden y el regreso de Trump como candidato presidencial del Partido Republicano.

Aunque el título hace referencia a los conflictos en Ucrania y Oriente Medio, la tercera guerra abarcada por Woodward es la batalla en las urnas que enfrenta, no a dos partidos, si no a dos formas completamente diferentes de asumir la presidencia.

Bob Woodward durante su gira de presentación del libro 'War' Instagram

"Mi conclusión, y creo que lo demuestro en el libro, es que Trump realmente no entiende la presidencia, no entiende todas sus obligaciones", analizó su autor recientemente en la emisora pública NPR.

Los libros de Woodward logran, como ningún otro periodista en EEUU, monopolizar las conversaciones de Washington DC durante varios días ya que cuenta con un acceso privilegiado a altos cargos de la Casa Blanca, el Pentágono y asistentes personales de los mandatarios.

Trump y Putin: "Un enigma"

Una de las revelaciones que más impacto ha generado es la constatación de que Trump ha mantenido contacto con Putin tras abandonar la Casa Blanca e incluso envió a Moscú varios test de Covid-19 para su uso personal, al inicio de la pandemia en 2020.

Woodward afirma que el candidato republicano ha llamado al mandatario ruso en al menos siete ocasiones desde 2021, una de ellas en su residencia privada de Mar-a-Lago, donde pidió a un trabajador que se alejara mientras respondía el teléfono.

La misteriosa relación entre ambos mandatarios, afirma el libro, siempre ha mantenido en alerta a los responsables de seguridad e inteligencia durante su mandato, pues ni ellos mismos llegaron a ser conocedores del contenido de sus intercambios.

"Todavía es un misterio para mí cómo trata a Putin y qué le dice a Putin... Es un enigma, y aún no se ha resuelto", llega a reconocer el propio exdirector de Inteligencia, Dan Coats, en una sorprendente declaración.

Aunque la campaña del republicano ha negado inicialmente las revelaciones, el propio Trump dejó la incógnita abierta esta semana al ser interrogado al respecto durante una intervención en el Club Económico de Chicago: "No comento sobre eso. Pero te diré que si lo hice, es algo inteligente. Si soy amigable con la gente eso es algo bueno y no algo malo en términos de un país".

"Fascista total"

Otro de los pasajes del libro que ha impactado directamente en la campaña es el encuentro detallado entre Woodward y Mark Milley, quien fuera el presidente del Estado Mayor (el máximo rango de las Fuerzas Armadas de EEUU) hasta 2023, designado por el propio Trump.

"Él es la persona más peligrosa de la historia. Tenía sospechas cuando hablé contigo sobre su deterioro mental, pero ahora me doy cuenta de que es un fascista total. Es la persona más peligrosa para este país", dijo Milley al periodista -según este último- durante una recepción en el Hotel Willard, emblemático enclave de la capital estadounidense ubicado a unos metros de la Casa Blanca.

El intercambio de palabras, descrito en primera persona por Woodward, fue iniciado por el propio exmilitar y concluyó con una clara petición: "¡Tienes que detenerlo!".

"Nunca olvidaré la intensidad de su preocupación", recuerda Woodward, cuya narración está copando columnas de opinion en infinidad de medios dado el alto rango de Milley, quien ya había aireado sus enfrentamientos con Trump y siempre se ha congratulado de haber sabido cómo contenerle.

Armas nucleares

Aunque para la elaboración del libro Woodward no ha entrevistado a Biden, sí ha contado con el testimonio de los principales asesores de la Casa Blanca, donde ha acudido más de una docena de veces desde diciembre de 2022 según el registro de visitas revisado por la cadena de noticias CNN.

Respecto a la guerra de Ucrania, el periodista afirma que la Casa Blanca constató en otoño la intención de Putin de utilizar armamento nuclear en Ucrania, tras lo que Biden ordenó que se tomaran todas las medidas oportunas para disuadir a Rusia incluyendo contactos con China, Turquía e India.

Aunque el libro detalla una llamada entre un funcionario estadounidense y su homólogo en la que se alerta de que la respuesta estadounidense podrían llevar el conflicto a un nuevo nivel, Woodward destaca el temple de Biden al insistir en dejar claro que EEUU no tenía intención de utilizar armamento nuclear.

Evelyn Hockstein Reuters Nevada y Arizona, claves para Trump y Kamala: por qué el futuro de EEUU depende más que nunca del lejano Oeste

El periodista también indica que la desastrosa retirada de Afganistán dio impulso a Putin para invadir Ucrania, ya que entendió que "EEUU se retiraba del mundo", pero detalla las acciones que llevaron a la Casa Blanca a filtrar semanas antes de la invasion rusa las imágenes captadas por los servicios de inteligencia estadounidenses sobre la acumulación de tropas rusas en la frontera.

"En un momento dado tuvieron incluso una fuente humana en el Kremlin", subraya Woodward.

Frustración con Netanyahu

A diferencia de Ucrania, los ataques de Hamás el 7 de octubre de 2023, que iniciaron el conflicto en Oriente Medio, pillaron a los servicios de inteligencia desprevenidos.

Según el periodista, desde entonces Biden siempre ha tratado de apaciguar la escalada pero ha encontrado una influencia limitada en Netanyahu, a quien en privado llama "hijo de perra" y "mala persona".

En febrero de 2014, según Woodward, Biden indicó por teléfono a Netanyahu: "No vamos a apoyar una operación sin un plan para sacar a los civiles de peligro". Pero el israelí ignoró la advertencia y siguió adelante con el ataque a Rafah.

A pesar de su salida abrupta de la carrera electoral, el periodista concluye: "Creo que el presidente Biden y este equipo serán estudiados en gran medida en la historia como un ejemplo de liderazgo constante y con propósito".

La película de Trump

La publicación de War, y de todos los artículos de prensa derivados del mismo, ha coincidido con dos lanzamientos que parecía que iban a tener influencia en la recta final de campaña pero cuyo alcance ha sido limitado.

El libro de memorias de Melania Trump, que acaba de llegar al número 1 la lista de no ficción de The New York Times, apenas aporta novedades de su relación con Trump, más allá de su decision de asumir un "papel secundario" para criar a su hijo Barron.

Del libro de unas 200 paginas, la mitad fotografías, se extrae que Melania tampoco cree que su marido fuera derrotado en los comicios de 2020 y culpa "a los medios, a las tecnológicas y al estado profundo" del resultado.

La exprimera dama también relata su enfado con el equipo de Trump cuando uno de sus discursos más importantes durante la pasada campaña contuvo frases plagiadas de Michelle Obama.

"'¿Por qué no se revisó el discurso?', le pregunté a Donald frustrada. Él expresó su decepción y no pudo darme una respuesta... Descubrir el fracaso del equipo para cumplir con su deber me llenó de una profunda sensación de traición", rememora.

Por su parte, el estreno de The Apprentice, el biopic no autorizado que repasa la juventud de Trump, apenas ha ingresado 1 millón de doláres en los cines de Estados Unidos, a pesar de la controversia que rodeó su presentación en Cannes, su presupuesto de 16 millones y de las amenazas del republicano con demandar a sus productores.