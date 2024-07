Harris apoya en público a un Biden "resentido" con el partido por pedirle que no sea candidato

Cada segundo que pasa, las dudas sobre qué hará Joe Biden con su futuro -y el de la nación- se acrecientan. El presidente estadounidense ha aprovechado el diagnóstico de Covid para recluirse en su casa de Delaware, donde asiste atónito al goteo incesante de antiguos aliados y amigos que ahora piden que dé un paso a un lado y renuncie a ser el candidato demócrata para los comicios de noviembre.

Biden se encuentra "resentido" y "amargado", según informa The New York Times citando al círculo más próximo al presidente. Algo más que razonable, ya que no sólo se cuestiona su salud mental y capacidad para gobernar, sino también sus posibilidades de ganar a un demonizado Donald Trump. Y, además, los ataques llegan de los compañeros de una formación política a la que lleva representando más de medio siglo -llegó al Senado por primera vez en 1972.

Y mientras muchas de las miradas se fijan en su vicepresidenta, Kamala Harris, para ser quien represente al partido del asno en las elecciones presidenciales, esta mantiene por el momento la postura oficial. En un acto de recaudación de fondos celebrado este sábado, Harris afirmó que Biden "está peleando por el pueblo estadounidense", y que la candidatura que integran va a ganar los comicios.

"No será fácil, pero somos un grupo de personas que entiende que todo lo que vale la pena conlleva trabajo duro", declaró la vicepresidenta ante un millar de personas que aportaron cerca de 2 millones de dólares para la campaña demócrata. Aunque es fácil sospechar un 'beso de Judas' en el acto de Harris, dado que la asistencia a los eventos de recaudación a los que asiste empiezan a ser una forma de los donantes de transmitir a Biden quién debería encabezar el ticket electoral.

Menos sutiles fueron los manifestantes que se congregaron el sábado en la Avenida de Pensilvania de Washington DC, frente a la Casa Blanca. "Pasa la antorcha", rezaba la pancarta principal que secundaban unas pocas decenas de simpatizantes del Partido Demócrata.

El resto de carteles no eran más sutiles: "Te queremos, pero es la hora"; "Por favor, sálvanos de Trump, no actúes como él"; "El país antes que el ego"; "Nos prometiste un puente, no nos des un muro"; "Gracias. Siguiente" e incluso "Hora de irse". Posiblemente el más llamativo fue un "No seas Ruth Bader Ginsburg", en alusión a la jueza progresista del Supremo que se mantuvo en el poder pese a su avanzada edad, muriendo a los 87 años bajo la presidencia de Trump y permitiendo al republicano nominar a un juez conservador en su lugar.

Pero dicen los más cautos que no conviene enfurecer a Biden o se revolverá como un animal acorralado y se aferrará a la candidatura. Quienes le conocen apuestan por tratar de dialogar con él y convencerle de que las encuestas juegan en su contra, especialmente desde que Trump sobrevivió al atentado la pasada semana. Sin embargo, tratar de llegar a él con la idea de su fragilidad no funcionó semanas atrás, cuando notables personalidades demócratas y grandes donantes trataron de influir sobre su familia para que le convencieran.

Treinta y cinco demócratas del Congreso, que representan más del 10% de los miembros del partido en el Congreso, ya han pedido públicamente a Biden que dé un paso al lado. El equipo del presidente, sin embargo, afirmó el viernes que este lunes retomará la campaña electoral tras reponerse del coronavirus.

Caída de donaciones

La campaña de Biden esperaba recaudar unos 50 millones de dólares en donaciones de grandes dólares en julio para el Biden Victory Fund, pero hasta el viernes había alcanzado menos de la mitad de esa cifra, según dos fuentes familiarizadas con la recaudación de fondos para la candidatura presidencial.

La campaña calificó de exagerados los informes sobre la caída en la recaudación de este mes y señaló que anticipaba un retroceso de las grandes donaciones por las vacaciones estivales. Dijo que la campaña todavía tiene 10 recaudaciones de fondos programadas para este mes. Sin embargo, algunos Comités de Acción Política (PACs, por sus siglas en inglés) ya han indicado en las últimas semanas que mantienen congelados los fondos para la campaña hasta que no haya un candidato alternativo.