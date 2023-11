Hillary Clinton compara a Donald Trump con Hitler y advierte de que podría acabar con la democracia

Hillary Clinton ha comparado a Donald Trump con Adolf Hitler al emitir una advertencia contundente sobre los peligros de una segunda presidencia de Trump.

Clinton intervino este miércoles en el programa de entrevistas diurno de ABC The View y señaló que el regreso de Trump a la Casa Blanca "sería el fin de nuestro país tal como lo conocemos, y no lo digo a la ligera".

La exprimera dama, senadora y secretaria de Estado dijo: "Cuando era secretaria de Estado, solía hablar de 'uno y listo'. Lo que quería decir con eso es que esa gente sería elegida legítimamente y luego iba a intentar acabar con las elecciones, acabar con la oposición y acabar con la prensa libre".

Y posteriormente añadió: "Hitler fue debidamente elegido. Y de repente, una persona con esas tendencias, dictatoriales y autoritarias, dijo: 'Está bien, vamos a cerrar esto, vamos a meter a esta gente en la cárcel". Y no solían postear eso. Trump, en cambio, nos está diciendo lo que piensa hacer".

Los comentarios de Clinton se producen días después de una información publicada por el diario The Washington Post que cuenta cómo Trump está decidiendo cómo utilizar el Departamento de Justicia para investigar a rivales políticos y ex aliados que lo han criticado en caso de que regrese a la Casa Blanca. También está considerando invocar la Ley de Insurrección en su primer día en el cargo, lo que le permitiría utilizar el ejército estadounidense a nivel nacional para sofocar protestas y disidencias, algo de lo que los líderes militares lo disuadieron durante su mandato, según recoge el diario The Guardian.

El equipo de Trump también se estaría preparando en caso de llegar al poder para crear una posible administración de abogados de derechas más radicales, con menos probabilidades de interponerse en su camino mientras traspasa los límites del poder presidencial, según el diario The New York Times.

Una encuesta del New York Times/Siena publicada el domingo muestra que Trump supera a Joe Biden en varios estados clave en el campo de batalla. Trump se enfrenta cargos penales en cuatro casos diferentes, que serán sometidos a juicio el próximo año. Ganar la presidencia de EEUU es la mejor oportunidad que tiene Trump de eludir su responsabilidad. Y la encuesta muestra que muchos de los votantes a los que se les preguntó volverían a votar por Biden si Trump fuera declarado culpable.

Pero Clinton fue clara en sus advertencias: "Trump nos está diciendo lo que pretende hacer. Hay que creer en lo que dice".

Sigue los temas que te interesan