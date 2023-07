Un senador bloquea la renovación del Ejército de EEUU como queja a que las militares puedan abortar

Que las mujeres del Ejército de EEUU no puedan abortar. Es lo que el senador republicano Tommy Tuberville demanda a cambio de desbloquear la renovación de la cúpula militar del país, que atraviesa su primer estancamiento en 164 años por el impasse en el reclutamiento de nuevos altos cargos del Ejército. Desde febrero, el bloqueo impuesto por Tuberville ha paralizado el nombramiento de más de 270 nuevos funcionarios de las fuerzas armadas estadounidenses, según el Financial Times.

Esta severa forma de protesta procede del ala dura del Partido Republicano, a la que pertenece Tuberville, exentrenador de fútbol americano llamado 'coach' por sus compañeros y seguidores. Este sector ultraconservador condena con vehemencia una norma aprobada en febrero que permite días de libranza para que las soldados embarazadas aborten. La ley también ofrece cobertura del costo del viaje para aquellas militares que sirvan en un estado donde el derecho al aborto esté restringido y necesiten viajar a otro punto del país para interrumpir su embarazo.

El dictamen del pasado febrero se dio como respuesta a la sentencia de junio de 2022 que ponía fin a las prácticas basadas en un precedente de 1973: el caso Roe vs. Wade. Hace 50 años, la Corte Suprema despenalizó el aborto en todo el país en una decisión de siete jueces a favor y dos en contra que se amparaban en la decimocuarta enmienda de la Constitución. El tribunal sostuvo que el derecho de una mujer al aborto se incluía en el derecho a la privacidad. El 22 de junio del año pasado, la mayoría conservadora de aquel mismo tribunal aprobó una ley que borraba el aborto como derecho constitucional y restablecía la capacidad de los estados para aprobar leyes que lo prohibieran.

Tommy Tuberville, este jueves en la sede del Capitolio de EEUU en Washington. Reuters

La potestad de Tuberville para bloquear nuevas incorporaciones viene de la posición de comisario de Servicios Armados del Senado que ostenta el exentrenador. La negativa del senador a aceptar un nuevo nombramiento hace que las nominaciones deban ser abordadas caso por caso, en lugar de en bloque y por consenso, como suele ser habitual, informa Efe.

Tantas y tan repetidas limitaciones ponen de manifiesto las prioridades de Tuberville: vale más un Ejército libre de aborto que con las posiciones de alto rango ocupadas. Es tan acuciante la crisis de liderazgo en el seno de las fuerzas armadas estadounidenses, que el pasado lunes, por primera vez en 164 años, los marines se quedaron sin dirigente después de que el general David Berger se jubilara y el Senado no haya confirmado a su sucesor.

[El Supremo de EEUU acaba con la discriminación positiva por raza en las universidades]

"Perdemos talento", dijo esta semana el jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea, Charles Q. Brown, Jr., ante el comité del Senado al que pertenece Tuberville. El comandante expresó su preocupación por que, de seguir esta tendencia, los puestos clave no los ocuparán los perfiles indicados, sino personas con menor experiencia. Esto repercutirá en la "seguridad nacional", pronunció el jueves Lloyd Austin, el secretario de Defensa de EEUU, en una entrevista a la CNN. Austin también habló ese mismo día con Tuberville para abordar el bloqueo "sin precedentes" y su impacto sobre las fuerzas de seguridad estadounidenses.

Igual que Austin, el presidente Joe Biden también ha arremetido contra el senador republicano. En una conferencia de prensa en Finlandia, país donde el mandatario clausuró esta semana una gira europea le ha llevado al Reino Unido y a Lituania, el demócrata consideró que la actitud de Tuberville es "totalmente irresponsable".

El General de las Fuerzas Aéreas de EEUU, Charles Brown Jr., con Tuberville el martes en el Senado. Reuters

En distintas entrevistas, Tuberville rechaza ser el culpable de la situación: "No estoy impidiendo que nadie sea confirmado ni que nadie vote. Los demócratas podrían simplemente someter estas nominaciones a voto, pero claramente no quieren hacerlo", decía en junio al diario The Washington Post.

El Congreso se suma al bloqueo

Paralelamente a la disputa entre el senador y el Ejército, la Cámara de Representantes de EEUU ha aprobado este viernes por mayoría un proyecto de presupuesto para el Pentágono que prohíbe los apoyos del Gobierno a que las militares aborten. La decisión del hemiciclo, compuesto por una mayoría republicana, también limita las contribuciones públicas a que miembros del Ejército se sometan a tratamientos de reafirmación de género.

[La Justicia de Luisiana prohíbe a la Casa Blanca regular la desinformación en redes sociales]

El proyecto de ley dota de un presupuesto de más de 800.000 millones de dólares al Departamento de Defensa de Estados Unidos. El documento está aún pendiente de ser ratificado por el Senado, donde la mayoría es demócrata.

El líder de la minoría demócrata de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, acusó a los republicanos de estar "secuestrando" el presupuesto, que históricamente ha tenido un consenso de ambos partidos, para imponer su agenda ideológica y atacar la "libertad reproductiva".

['Mamás por la libertad': el grupo de ultraderecha que marca la agenda política de Trump y DeSantis]

Los republicanos ven la votación en la Cámara Baja como una "victoria" frente a un supuesto "intento de adoctrinamiento" dentro del Pentágono, según señaló Steve Scalise, uno de los líderes de este partido en la Cámara, informa Efe.

Sigue los temas que te interesan