La Justicia estadounidense deniega el recurso de reposición de Pablo Ibar

El calvario de Pablo Ibar continúa y las noticias que llegan por parte de la Justicia de Estados Unidos no son alentadoras. El Tribunal del Cuarto Distrito de la Corte de Apelaciones de Florida ha denegado el recurso de reposición que solicitó la defensa de Ibar pidiendo, una vez más, la revocación de la cadena perpetua a la que fue condenado en 2016.

Tras este varapalo judicial, Ibar se ve obligado a subir un escalón más y recurrir ante el Tribunal Supremo de Florida quien tenga, otra vez --y de momento--, la última palabra. Ya en el último juicio revocó la pena de muerte por la cadena perpetua por el triple crimen--por el que Ibar lleva más de 20 años declarándose inocente-- que se perpetró en 1994 en la localidad de Miramar, próxima a Miami.

Al tribunal de Apelaciones solo le ha bastado un folio para tirar por tierra el recurso de más de 100 folios y doce motivos que el abogado de Ibar, Joe Nascimiento, presentó en la primera vista allá por el mes de abril.

El documento, firmado por el secretario judicial, hace constar que, "por orden del Tribunal", se desestima "la moción del apelante de 4 de mayo de 2023", en la que el letrado de Pablo Ibar, Joe Nascimento, solicitaba a los jueces que rectificaran su decisión e hicieran constar por escrito los motivos que les habían llevado a rechazar 11 de los 12 argumentos expuestos.

La expectativa sobre este pronunciamiento no era distinta a la que se ha terminado conociendo, ya que rara vez un tribunal de Apelación se 'autocorrige' en sus decisiones. No obstante, la defensa de Ibar esperaba que la Sala admitiese algunas de las consideraciones y de los argumentos expuestos por Nascimiento en la petición que tuvo lugar en mayo. Pero no ha sido así.

El abogado estadounidense pidió a los jueces de la Corte de Apelación que reconsideraran el contenido de la sentencia a cadena perpetua impuesta a Ibar. En concreto, Nascimento solicitó al Tribunal que, por un lado "reexaminase" su fallo y, además, detallase por escrito los argumentos en los que sustentó el pronunciamiento en contra de su cliente.

La defensa se centró en su recurso de reposición en que los jueces redactasen las razones por las que habían rechazado la revocación de la condena después de, en menos de un mes, revisar cerca de 20.000 páginas de transcripciones sobre el juicio anterior.

De los 12 argumentos de la defensa, el único que escogió el panel de tres jueces conformado por Melanie G. May, Cory J. Ciklin y Jeffrey T. Kuntz fue el más "débil" e insustancial de todos, como informa EL ESPAÑOL, el portavoz de la Asociación Pablo Ibar Juicio Justo, Andrés Krakenberger, la 'parcialidad del juez Dennis Bailey'.

Este magistrado, quién presidió el último juicio, fue acusado de parcialidad en la actuación con un miembro del jurado, que denunció haber sufrido presiones por parte de sus compañeros para que emitiera un voto favorable a la condena.

[La Justicia de EEUU confirma la sentencia a cadena perpetua para Pablo Ibar por 3 asesinatos]

Recurso ante el Supremo

La ausencia de motivación es relevante de cara a futuras apelaciones ya que el Alto Tribunal no suele revertir decisiones de otra instancia que no están argumentadas. Esto, lo único que provoca, es una grave indefensión de Pablo Ibar, ya que supondría que el Supremo de Florida se centrase en esto del juez Bailey y no en las pruebas sustanciales que son el pilar de la estrategia de Nascimiento: las irregularidades existentes en la realización de las pruebas de ADN, la identificación facial a través del vídeo que recoge los asesinatos o las declaraciones de testigos que fueron inducidos por la Policía, entre otras.

Krakenberger comunica que todavía no "conocemos en que se va a basar la apelación que llevemos ante la jurisdicción estatal" pero insiste en que el pronunciamiento de Apelación no es bueno porque el "TS de Florida solo tiene en cuenta apelaciones basadas en puntos rechazados".

Pero el próximo paso de Ibar es claro, y es volver al mismo tribunal que ya en 2016 anuló la condena a muerte que entonces recaía sobre Ibar al presentar la acusación unas pruebas calificadas como escasas y débiles y por las que ordenó la celebración de un nuevo juicio.

Para el portavoz de la Asociación, "lo más frustrante es como al final la justicia no tiene en cuenta los argumentos más sustanciales, el ADN, las huellas, etc. Y que lo que sigue siendo válido es que nos ha condenado a Pablo con las mismas pruebas calificadas como escasas y débiles por el mismo tribunal en 2016"

Donaciones

Este recurso vuelve a elevar el precio de la defensa de Ibar que ya acumula más de un millón de dólares invertidos desde que se inició el caso hace casi 30 años. Además, el gasto se puede elevar sí, como adelanta Krakenberger, "se recurre a la jurisdicción federal, cuando la estatal no te da la razón". Cabe recordar que el desembolso para la última ha supuesto un gasto de 200.000 dólares.

Por ello, la Asociación Pablo Ibar – Juicio Justo continúa trabajando y desarrollando nuevas iniciativas --además de la campaña de crowdfunding que lleva años abierta-- que le permitan lograr los apoyos y recursos económicos para afrontar estas futuras apelaciones por lo que ha creado una línea de Bizum para recibir aportaciones.

El método resulta sumamente sencillo. El donante ha de abrir la app de Bizum de su entidad bancaria y dirigirse a la pestaña 'Donar' o similar. Una vez seleccionada esta posibilidad, el usuario ha de teclear en el buscador “Pablo Ibar” y por defecto aparecerá la Asociación Pablo Ibar Juicio Justo. Elegida la opción de la Asociación basta con seguir las indicaciones de la misma entidad bancaria.

Sigue los temas que te interesan