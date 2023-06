EEUU acusa a Irán de crear en Rusia una fábrica de drones pero negocia en secreto el pacto nuclear

La guerra en Ucrania ha dinamitado algunos lazos (como los que conectaban a Occidente con Rusia), pero ha reforzado otros. Este último es el caso de Rusia e Irán, dos países que han ido intensificando su cooperación militar en los últimos meses ante la creciente preocupación de Estados Unidos.

En los primeros compases del conflicto, la Casa Blanca ya denunció que el Kremlin estaba utilizando drones de fabricación iraní Shaded 136 para atacar, entre otras cosas, infraestructuras críticas ucranianas.

Si bien el régimen del ayatolá Jomeini dijo en su momento que había enviado este tipo de armas antes del inicio de la invasión en febrero de 2022, el Departamento de Defensa estadounidense asegura que se ha estado suministrando "centenares" de vehículos no tripulados a través del mar Caspio en los últimos meses.

Más tarde, a inicios de año, EEUU acusó a Teherán de estar mandando también municiones de artillería y tanques a cambio de "cazabombarderos, misiles, equipamiento electrónico y defensas antiaéreas".

Y ahora, a finales de la semana pasada, el portavoz de la Casa Blanca, John Kirby, alertó de que el régimen iraní estaba enviando materiales a Moscú para construir en suelo ruso una fábrica de drones de ataque que podría estar en pleno rendimiento a inicios de 2024.

Una imagen muestra la transferencia de drones iraníes a Rusia , como evidencia de la nueva cooperación entre Rusia e Irán , en este folleto adquirido en junio de 2023. Reuters

Como prueba, el Gobierno estadounidense publicó imágenes satelitales con la ubicación donde se planea levantar esa planta de fabricación de armamento. Se trata de la Zona Económica Especial de Alabuga en Rusia, situada a poco más de 1.000 kilómetros al este de Moscú.

Hasta la fecha, según información estadounidense recientemente desclasificada, los drones se construyen en Irán, se envían a través del mar Caspio "y luego las fuerzas rusas los usan operativamente contra Ucrania", señaló Kirby durante una rueda de prensa. En concreto, la ruta partiría de la ciudad iraní de Amirabad hasta Makhachkala, en el sur de Rusia, desde donde los drones se transportarían a una base aérea en Primorsko-Akhtarsk en el mar de Azov.

No obstante, el apoyo entre países parece fluir en ambos sentidos y es que el régimen iraní estaría tratando de buscar equipos militares por valor de miles de millones de dólares y que incluyen helicópteros de ataque, radares y aviones de entrenamiento de combate. "Rusia ha estado ofreciendo a Irán una cooperación de defensa sin precedentes, incluso en misiles, electrónica y defensa aérea”, indicó el funcionario estadounidense.

"Acuerdo informal no escrito"

Para tratar de neutralizar esta "asociación de defensa a gran escala" que perjudica a Ucrania y a la ayuda de los occidentales, la Casa Blanca ha impuesto sanciones al régimen iraní y a fabricantes de armas del país. Considera el tráfico de estas armas "una violación de las reglas de Naciones Unidas"

A pesar de que la implicación cada vez mayor de Irán en la guerra en Ucrania ha aumentado las históricas tensiones entre el país del golfo Pérsico y Estados Unidos, esto no quita que ambas potencias estén negociando de manera paralela sobre un tema todavía más delicado: la reactivación del acuerdo nuclear.

Este pacto, que limita drásticamente las actividades atómicas iraníes a cambio de que Occidente alivie sus sanciones económicas, lleva bloqueado desde 2015. Sin embargo, hace unos meses, los dos países decidieron, con la mediación de la Unión Europea, reanudar las conversaciones. No tuvieron éxito.

Drones iraníes antes de unas maniobras Ministerio de Defensa de Irán Omicrono

De ahí que la Administración Biden haya estado negociando en secreto con Irán para llegar a un acuerdo "informal no escrito" sobre el programa nuclear y, también, sobre la liberación de los estadounidenses encarcelados en territorio iraní, según informa The New York Times.

Citando a funcionarios de tres países diferentes, el rotativo estadounidense recoge que este movimiento forma parte de un esfuerzo más amplio del Gobierno para aliviar tensiones y reducir el riesgo de una confrontación directa. Se trataría de una suerte de "cese al fuego político" orientado a evitar una mayor escalada de las hostilidades, que han ido in crescendo desde que Irán decidió aumentar el enriquecimiento de uranio.

Por su parte, el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, desmintió en una rueda de prensa que estas negociaciones se estuviesen llevando a cabo. "Los rumores sobre un acuerdo nuclear, provisional o de otro tipo, son falsos o engañosos", indicó.

