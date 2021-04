Noah Green, el atacante del Capitolio: paranoico, adicto al Xanax y seguidor de la Nación del Islam

Noticias relacionadas Abatido un hombre tras atropellar en el Capitolio a dos agentes y matar a uno de ellos en un control

Noah Green, el joven de 25 años considerado como responsable del atropello a la Policía del Capitolio del pasado viernes, se identificó previamente como seguidor del grupo radical conocido como la Nación del Islam, liderado por el polémico ministro Louis Farrakhan.

En su web de Facebook, Green se declaró integrante de esta organización, descrita por la asociación de derechos civiles Southern Poverty Law Center (SPLC) como un "grupo de odio" distinguido por su ideología antisemita.

Ni la Nación del Islam ni el ministro Farrakhan han publicado todavía un comunicado tras el incidente, según informa el magacín Newsweek.

"Mi fe es una de las únicas cosas que ha sido capaz de llevarme a través de estos tiempos y mi fe se centra en la creencia en el Honorable Ministro Louis Farrakhan como Jesús, el Mesías, el último recordatorio divino entre nosotros", escribió Green en su página.

Farrakhan ha sido durante mucho tiempo una figura prominente y controvertida en Estados Unidos, donde ha desempeñado un papel importante en el movimiento nacionalista negro y también organizó la famosa Marcha del Millón de Hombres en 1995 en Washington, DC.

Drogadicto

Según testimonios difundidos este sábado por The Washington Post, Green jugaba como defensa para el equipo de fútbol americano de la Universidad Christopher Newport antes de sentir en los últimos años una profunda religiosidad y sufrir episodios de una posible paranoia.

Su hermano Brendan aseguró que el jueves, un día antes del incidente en Washington, Noah estaba gravemente enfermo en el apartamento que compartían en Virginia y del que salió después de enviarle un mensaje de texto.

"Lo siento, pero me voy a ir a vivir y a quedarme sin casa. Gracias por todo lo que has hecho. Te admiraba cuando era un niño. Me inspiraste mucho", escribió el joven muerto a su hermano.

Los allegados de Noah indicaron que éste achacó sus problemas a sus excompañeros de equipo y de habitación, a quienes acusó de drogarlo en 2019 con el medicamento sicotrópico Xanax, lo que le causó adicción a esta sustancia y síntomas de abstinencia.

Sin embargo, un compañero de equipo indicó que esta versión no tenía que ver con la realidad.

Pero desde ese episodio y pese a que se mudó a su propio apartamento en Newport News, el joven siguió sufriendo alucinaciones, palpitaciones cardíacas, dolores de cabeza y pensamientos suicidas, relató su hermano Brendan, quien añadió que Noah se trasladó posteriormente a Indianápolis, según dijo inspirado por las drogas.

Ya en Indianápolis, el joven se quejó de que había gente entrando en su apartamento, lo que llevó a su hermano a visitarlo, y aunque el lugar parecía seguro, Brendan Green admitió que la mente de su hermano "no parecía estar bien".

Cuchillo

Tras arrollar con su coche a la Policía del Capitolio, Green salió del vehículo tras el impacto con la barrera blandiendo un cuchillo, momento en el que los agentes dispararon contra él. Falleció tras ser ingresado en el hospital.

"Salió del vehículo con un cuchillo en la mano. Nuestros oficiales se enfrentaron al sospechoso.

No respondió a nuestras órdenes. Comenzó a arremeter contra los agentes de la Policía del Capitolio, momento en el que dispararon contra él", ha explicado.

Los dos policías heridos, uno de ellos por arma blanca, fueron llevados de inmediato al hospital.

El agente fallecido es William Evans, quien había estado en el cuerpo los últimos 18 años. "Este ha sido un momento extremadamente difícil para la Policía del Capitolio de Estados Unidos, después de los eventos del 6 de enero", ha expresado Pittman, quien ha pedido a la población que mantengan en sus oraciones a Evans y a toda su familia.

Se trata del segundo policía del Capitolio que fallece en los últimos meses, después de la muerte del oficial Brian Sicknick, días después del asalto al Capitolio el 6 de enero por las heridas sufridas cuando estaba de servicio.