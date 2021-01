Biden, sobre el asalto al Capitolio: "No eran manifestantes, eran insurgentes, terroristas"

El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, calificó este jueves como "terroristas domésticos" a los seguidores del mandatario Donald Trump que asaltaron el miércoles el Congreso, en una caótica jornada que dejó cuatro muertos.

"No fue desorden. No fue una protesta. No les llamemos manifestantes. Eran una turba de alborotadores, insurgentes, terroristas domésticos", dijo Biden en una intervención desde Wilmington (Delaware).

A su juicio, los simpatizantes del magnate neoyorquino llevaron a cabo "un asalto en la más sagrada de las empresas estadounidenses: ratificar la voluntad del pueblo estadounidense".

Pelosi pide destituir a Trump

La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, que también ha llamado "terroristas" a los asaltantes, ha pedido al vicepresidente, Mike Pence, que invoque la 25ª enmienda de la Constitución.

Esta serviría para destituir a Trump, sugiriendo que el Congreso podría comenzar un proceso de juicio político ('impeachment') si Pence y el Ejecutivo no actúan. Además, ha pedido la dimisión del jefe de Policía del Capitolio.

Tras el asalto, Hillary Clinton ya usó la definición de "terroristas nacionales" para los asaltantes en una declaración en Twitter, alegando que estos "terroristas nacionales atacaron una base de nuestra democracia: la transferencia pacífica del poder después de elecciones libres".

Caos en Washington

La ciudad de Washington vivió este miércoles una jornada de caos inédita, que se saldó con cuatro muertos, debido al asalto por parte de seguidores de Trump de la sede del Congreso cuando los legisladores certificaban la victoria electoral de Biden.

El asalto al Congreso se produjo poco después de que los manifestantes hubieran sido arengados por el presidente saliente, quien les repitió las denuncias de fraude infundadas en las que insiste desde que se confirmó su derrota en las elecciones de noviembre pasado, sin demostrarlas.