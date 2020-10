Por qué Donald Trump finge que la Covid le sienta de cine: Biden le aventaja en todas las encuestas

Apenas quedan cuatro semanas para las elecciones del 3 de noviembre en Estados Unidos (EEUU) y las encuestas no son muy halagüeñas para el actual inquilino de la Casa Blanca, el republicano Donald Trump.

Según un sondeo del Financial Times (FT) si las elecciones se celebraran hoy Joe Biden, el candidato demócrata que fuera vicepresidente de EEUU durante los dos mandatos de Barack Obama, obtendría 279 votos en los colegios electorales frente a los 125 de Trump. Los 134 compromisarios restantes estarían divididos entre un candidato y otro.

Analizándolo más de cerca, Biden tendría asegurados 190 colegios electorales mientras que Donald Trump habría conseguido garantizarse 83. Para llegar a la suma de los 279 mencionados anteriormente, Biden contaría además con 89 electores (o compromisarios) favorables. Y Trump alcanzaría los 125 de los que hablábamos gracias a que cuenta en su haber con otros 42 electores que se inclinarían por él y que se añadirían a los 83 que ya tiene asegurados.

Entre medias, habría 134 compromisarios que aún no habrían decidido su voto y que estarían repartidos en los estados de Texas, Florida, Ohio, Georgia, Carolina del Norte, Arizona, Iowa y el Distrito electoral número 2 de Maine donde los candidatos mantendrían una reñida pelea por hacerse con el voto de sus respectivos electores. En los mencionados estados, la moneda podría caer en favor de uno u otro si las elecciones se celebraran hoy mismo (siempre según la encuesta del FT).

Imagen de la encuesta realizada por el Financial Times. Financial Times

Otras encuestas

Además de la referida encuesta del FT, un sondeo elaborado por la CNN revela que el candidato demócrata, Joe Biden, tiene una ventaja de 16 puntos porcentuales sobre el presidente de EEUU, Donald Trump, de cara a las elecciones del 3 de noviembre.

La encuesta, elaborada la semana pasada, después del primer debate electoral, indica que un 57% de los votantes probables votaría por Biden, frente a un 41% que lo haría por Trump. Y se ha dado a conocer junto con la información de que algo más de 4 millones de estadounidenses ya han ejercido el voto anticipado, cuando falta poco menos de un mes para las elecciones, frente a los 75.000 que lo habían hecho en estas fechas en los comicios de 2016 (lo que hace prever una posible participación récord).

Los datos de la encuesta de CNN recogidos por la agencia Efe indican que Biden ha duplicado su ventaja sobre Trump desde finales de agosto, ya que entonces le sacaba 8 puntos (con una intención de voto del 51%, frente al 43% del presidente).

Esta encuesta, que tiene en cuenta también a los votantes probables, se llevó a cabo entre el domingo y el viernes pasado, por lo que recoge ya la opinión de los votantes después de que se supiera que Trump había contraído la Covid-19.

Donald Trump (i) y Joe Biden (d) durante el primer debate presidencial, celebrado en Cleveland. Reuters

Aunque la ventaja nacional de Biden es notable, los encuestadores prestan más atención a los sondeos de ciertos estados clave, ya que se considera que los resultados de un puñado de estados serán los determinantes.

Una situación similar ocurrió en las elecciones de 2016, en las que las encuestas daban una ventaja en la intención de voto a la candidata demócrata, Hillary Clinton, pero perdió las elecciones frente a Trump pese a haber obtenido el triunfo en el voto popular.

En el sistema electoral de EEUU, la elección del presidente tiene lugar mediante el Colegio Electoral, por lo que es necesario que el candidato venza en un mínimo de estados para obtener los votos suficientes para su proclamación, aunque en otros estados su victoria haya sido muy superior en cuanto a número de sufragios.

La encuesta de la CNN fue realizada por la empresa SSRS del 1 al 4 de octubre, con una muestra de 1.001 votantes probables y tiene un margen de error de 3,6 puntos porcentuales.

Huida hacia adelante

¿Qué significa esto? Que Donald Trump no tiene un minuto que perder. Por eso cuando se hizo público el pasado viernes que el presidente de EEUU había dado positivo en Covid-19, que estaba enfermo, y que había ingresado en el hospital militar Walter Reed en lugar de seguir las recomendaciones de los médicos, Trump prefirió hacer frente a la enfermedad a su manera.

El diagnóstico se conoció el viernes a primera hora de la mañana en España (a última hora de la noche en la costa Este de EEUU) y ese mismo día pero ya en torno a las 23.00 de la noche hora española (las 17.00 de la tarde en Nueva York), se anunció su hospitalización.

Donald Trump, que tiene 74 años, que ha mostrado su escepticismo sobre la Covid, y cuya gestión de la enfermedad ha sido cuestionada por la población estadounidense, no podía aparecer ante la opinión pública como un líder débil y derrotado por una enfermedad que ha infravalorado.

Trump no tiene un minuto que perder en esta recta final hacia el que sería su segundo mandato como presidente de EEUU. Por eso continúa con su huida hacia adelante y por eso 24 horas después de haber recibido el alta hospitalaria ha publicado 28 tuits en su cuenta oficial (y subiendo). Para demostrar que sigue en plena forma y que "la Covid no domina su vida", por utilizar sus propias palabras.

¿Pero realmente se encuentra tan bien? Él sigue intentando despejar las dudas y por eso nada más llegar a la Casa Blanca ha vuelto a difundir un vídeo a través de su cuenta oficial de Twitter en el que se dirige a los ciudadanos de EEUU.

"Acabo de dejar el hospital Walter Reed y es un lugar realmente muy especial: los médicos, las enfermeras, los servicios de emergencia... He aprendido mucho sobre el coronavirus y os puedo asegurar una cosa: 'No dejéis que os domine. No le tengáis miedo. Lo vais a vencer'. Tenemos los mejores equipos médicos, los mejores medicamentos, todos desarrollados recientemente. Y lo vais a vencer. No me sentía muy bien y dos días después pude dejar el hospital. Dos días después me sentía estupendamente, mucho mejor que hace mucho tiempo, lo he dicho hace poco. Mejor que hace 20 años", insiste.

Y continúa con su mensaje restando importancia al virus: "No dejéis que os domine, no dejéis que tome el control de vuestras vidas. No dejéis que eso ocurra. Somos el mejor país del mundo. Vamos a volver al trabajo, vamos a afrontarlo. Como vuestro líder, he tenido que hacerlo. Sé que implica ciertos riesgos, pero he tenido que hacerlo. Lo he encarado y he capitaneado la situación. Nadie que sea considerado un líder habría dejado de hacer lo que he hecho yo. Y sé que implica ciertos riesgos, que existe un cierto peligro, pero está bien", asegura.

"Ahora estoy mejor y a lo mejor soy inmune, no lo sé, pero no dejéis que domine vuestras vidas. Salid a la calle, tened cuidado... Tenemos las mejores medicinas del mundo y todas han surgido muy rápidamente y todas van a ser aprobadas y las vacunas van a llegar en cualquier momento. Muchas gracias y gracias al hospital Walter Reed, menudo equipo de profesionales. Muchas gracias", concluye.

Este mensaje de Trump llega horas después de que Facebook y Twitter eliminaran una publicación suya en la que aseguraba que "el coronavirus es menos letal que la gripe". "Cada año mueren por la gripe muchas personas. ¿Vamos a cerrar nuestro país?", se preguntaba el presidente de EEUU en un mensaje que apareció en ambas redes sociales y que fue borrado al poco de publicarlo.

Hay quien se cuestiona si Trump realmente ha enfermado de coronavirus o no. Si lo está utilizando como último cartucho electoral. No se sabe si serán los medicamentos que ha recibido en el hospital o que su sistema inmune ha reaccionado de forma sobresaliente contra la Covid-19. El caso es que el presidente de EEUU aparece todavía algo pálido en los vídeos que publica, pero sin mascarilla. Como si el coronavirus le sentara de cine.