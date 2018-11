Trump habla de un "gran resultado" y tiende la mano a la oposición para evitar un 'impeachment'

Trump vende su derrota en las elecciones legislativas como una victoria. "Fue un gran día. Fue un gran resultado. Histórico", ha defendido en una comparecencia en la Casa Blanca en la que ha asegurado que los republicanos han conseguido "parar la ola azul" que anunciaban las encuestas. El presidente de Estados Unidos ha subrayado que su partido ha conseguido salvar la "ventaja económica" con la que contaba la oposición en estos comicios, que suponían un plebiscito cuando se encuentra a mitad de su mandato.

En una comparecencia leída en la que no ha concedido la derrota, Trump ha repasado a los candidatos republicanos que han perdido destacando que no le apoyaron en su carrera hacia la Casa Blanca: "Decidieron que no querían que les ayudara. Ellos tendrán que analizar el resultado", les ha reprochado.

Ante la nueva situación política, el presidente Trump ha tendido la mano a los demócratas a los que ha pedido colaboración: "Ojalá podamos trabajar juntos en algunos asuntos para que el milagro económico siga. Porque es un milagro, es realmente alucinante". Una maniobra para eludir un posible impeachment

Tal y como vaticinaban los sondeos, los demócratas han conseguido poner fin a ocho años de mayoría republicana en la Cámara de Representantes, aunque no han logrado recuperar tanto terreno en el Senado.

Aunque es una victoria que complica a Donald Trump el resto de su mandato, se queda muy lejos de la 'oleada azul' que algunos vaticinaban para estas 'midterms'.

En la práctica, los resultados de estas elecciones legislativas permitirán a los demócratas aumentar el contrapoder a las decisiones de Trump desde la Cámara de Representantes. La agenda política y legislativa del presidente estadounidense depende ahora más que nunca del Congreso. Cuando los nuevos congresistas tomen posesión, la oposición tiene ahora los números necesarios para crear comisiones de investigación sobre el presidente, siempre bajo sospecha en la trama del 'Rusiagate'. Sin embargo, aunque pueden abrir un proceso de impeachment para destituir al Trump, las cuentas en el Senado no le salen a los demócratas. Varios republicanos tendrían que 'traicionar' al presidente, algo que -por ahora- se antoja improbable hasta para los demócratas.

Nancy Pelosi, líder de los demócratas en la Cámara de Representantes, ya ha anunciado que el impeachment sólo será plausible si es una iniciativa "bipartidista y cuenta con pruebas concluyentes".

[FOTOGALERÍA | Vea a los principales ganadores de las elecciones legislativas en EEUU]