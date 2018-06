Escrache en la cena mexicana de la responsable de inmigración de Trump: "¡Sinvergüenza!"

La secretaria del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kirstjen Nielsen, víctima de un escrache mientras cenaba en un restaurante mexicano en Washington.

¡Sinvergüenza!", gritó uno de los activistas. Nielsen estaba disfrutando de una cena típica de México y las voces se alzaron en el local porque este es uno de los países desde donde más 'dreamers' llegan a EEUU. "¿Cómo puede disfrutar una cena mexicana cuando está deportando, encarcelando, a decenas de miles de personas?", inquirió otro de los participantes del escrache. Nielsen aguantó cabizbaja el alud de críticas dentro y fuera del restaurante pidiéndole que "acabe con la separación de las familias".

En el restaurante MXDX Cocina Mexicana cerca de 15 personas protagonizaron el escrache contra Nielsen a las 8:00 p.m. El encargado del restaurante, Thomas Genovese, le dijo al Washington Post que la secretaria había estado cenando por casi una hora cuando comenzaron los gritos:"Si los niños no comen en paz, tú no comes en paz".

La polémica política de "tolerancia cero" con la inmigración de la Administración Trump otorga un trato de criminales a todos los inmigrantes ilegales, y ha separado a 2.000 niños de sus padres desde finales de abril, según cifras del Departamento de Seguridad Nacional.

Manifestantes en el restaurante mexicano llaman "sinvergüenza" a la colaboradora de la administración Trump

En una conferencia de prensa, Nielsen defendió a la administración alegando que esta "no es una medida controvertida, ya que si un ciudadano estadounidense es acusado de un crimen y va a la cárcel, la sociedad entendería que se le separase de sus hijos". El 18 de junio, la misma secretaria afirmó que el Gobierno no pedirá disculpas al asegurar que "las acciones ilegales tienen consecuencia".

Protestas contra la "tolerancia cero" de Trump Reuters Estados Unidos

Organizaciones internacionales, el Papa, y mandatarios de todos los países han expresado su descontento con las medidas de Trump. Además, muchos ciudadanos estadounidenses han protestado en las calles en contra de estas los últimos días.