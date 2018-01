Los EEUU de Trump reciben una misión internacional para evaluar la libertad de prensa

Un año después de la toma de posesión de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos, el International Press Institute (IPI) llevará una misión internacional al país para evaluar los cambios en los medios y el panorama de libertad de prensa y traer sus preocupaciones a la atención de las autoridades pertinentes.

En una serie de reuniones con representantes de los medios y el gobierno, legisladores y otros expertos en los estados de Texas y Missouri y en Washington DC, los delegados de las misiones internacionales discutirán las consecuencias de las amenazas a los periodistas y de la retórica constante anti-prensa sobre la capacidad de los profesionales para llevar a cabo su trabajo sin temor a represalias.

Desde que Trump empezó su andadura hacia la Casa Blanca, los periodistas y los medios no afines a su candidatura y su posterior gobierno fueron objeto de las críticas del magnate. Las alusiones a las "fake news" (noticias falsas) publicadas por medios como The New York Times, o CNN, las acusaciones de manipulación de la información y los agravios hacia determinados periodistas fueron una constante.

A lo largo de los meses, Trump se ha servido de su cuenta de Twitter para criticar y amenazar a medios y periodistas. Y, en varias ruedas de prensa, se han multiplicado los desplantes del presidente, rechazando contestar varias preguntas según el medio al que perteneciera el profesional que las hacía.

La misión internacional, organizada por el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) y la red de grupos de libertad de expresión de IFEX, y tradicionalmente dirigida a países donde la libertad de expresión no está garantizada, refleja la preocupación de que EEUU, considerado un importante defensor de la libertad de prensa, se esté debilitando en la defensa de esos valores.

"El presidente Trump ha criticado a los líderes autocráticos de todo el mundo por hacer lo mismo", dijo el presidente de la Junta Ejecutiva del IPI, John Yearwood. "Esta misión envía un fuerte mensaje de que los ataques contra los medios son inaceptables, independientemente de dónde se originen".

El IPI destacó los reiterados ataques contra periodistas y medios de comunicación durante la campaña presidencial de Trump, que incluyeron acoso verbal y negación de credenciales de prensa.

En una declaración de junio de 2016 el IPI observó que "intentar sofocar la libertad de expresión y manipular la cobertura [...] va en contra de las tradiciones centenarias de la libertad de expresión y del discurso político libre, dos cuestiones por las que EEUU ha sido admirado en todo el mundo".

Los resultados de la misión serán presentados en un Facebook Live en la página del IPI de Washington, el jueves 18 de enero.