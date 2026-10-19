El Tribunal Electoral de Brasil exige a Meta que demuestre que es ecuánime tras admitir la empresa que perjudicó a Lula

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LO ESENCIAL Las claves El Tribunal Superior Electoral de Brasil da 24 horas a Meta para demostrar que garantiza un trato igualitario a las campañas de Lula da Silva y Flávio Bolsonaro. El juez advierte con doblar la multa diaria a un millón de reales (176.000 euros) si la empresa no cumple íntegramente las medidas de equidad impuestas. Ambas candidaturas han denunciado ante la Justicia electoral que las plataformas de Meta (Facebook, Instagram y WhatsApp) están perjudicando la difusión de sus contenidos. Meta atribuye los problemas a fallos puntuales, admitiendo que la cuenta publicitaria de Lula fue desactivada por error durante más de una hora, pero niega un sesgo ideológico.

El Tribunal Superior Electoral de Brasil ha dado este lunes un plazo de 24 horas al gigante tecnológico Meta para demostrar que garantiza un tratamiento igualitario a las campañas de los dos candidatos presidenciales, el mandatario Luiz Inácio Lula da Silva y el senador Flávio Bolsonaro.



El magistrado Marco Aurélio Bellizze, autor del fallo, advirtió que si la empresa, propietaria de Facebook, Instagram y WhatsApp, no demuestra que ha cumplido íntegramente las medidas de equidad ya ordenadas por la corte doblará la multa diaria prevista hasta un millón de reales (unos 176.000 euros) hasta el final de la segunda vuelta electoral, prevista para el próximo domingo.



La decisión se produce después de que ambas campañas acudieran a la Justicia electoral para denunciar que sus contenidos políticos están siendo perjudicados por las plataformas de Meta y acusar a la compañía de favorecer a su rival.

La campaña de Lula sostiene que la empresa ha restringido selectivamente la difusión de publicaciones vinculadas al presidente y a sectores políticos afines, además de imponer limitaciones al impulso publicitario de sus anuncios.



La candidatura de Flávio Bolsonaro, aspirante del Partido Liberal (PL), también denunció que es perjudicada por la plataforma y pidió al tribunal defender la igualdad de condiciones entre ambos candidatos.



El senador ultraderechista fue el más votado en la primera vuelta, con un 47 % de los sufragios frente al 45 % del mandatario progresista, y los sondeos indican que lidera la intención de voto para la segunda vuelta con un estrecho margen, 51 % contra 49 %, por lo que ambos estarían técnicamente empatados.



La semana pasada el juez Bellizze determinó que Meta debe ofrecer un tratamiento ecuánime a ambos candidatos en una decisión que el viernes fue refrendada por todo el tribunal.



La campaña de Lula anunció que elevará sus denuncias ante organismos internacionales y misiones electorales, entre ellos la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Unión Europea y el Parlamento del Mercosur.

Igualmente, cuestionó que la empresa se haya atribuido la facultad de modificar los plazos fijados por el tribunal, ya que pidió más tiempo para cumplirla.



Entre las exigencias figuran explicaciones sobre los sistemas de recomendación, la revisión de anuncios de ambas candidaturas, la identificación de los responsables de la publicidad política y las medidas adoptadas frente a posibles redes de perfiles no auténticos.

Meta lo atribuye a un "error"

La empresa ha asegurado que sus sistemas no clasifican ni distribuyen contenidos en función de su ideología política, y ha defendido que sus normas se aplican por igual a todos los candidatos. No obstante, ha reconocido varios fallos recientes que sí perjudican a la campaña de Lula.

El primero ocurrió el 23 de septiembre, cuando la cuenta publicitaria de la campaña de Lula fue desactivada por error durante poco más de una hora, después de que un anuncio fuera identificado como un posible intento de suplantación de un programa social del Gobierno brasileño.



Meta sostuvo que el fallo no refleja una actuación política deliberada y afirmó haber presentado ante el TSE una defensa respaldada por datos técnicos.



El magistrado Bellizze señaló que, por ahora, no existen elementos suficientes para concluir que Meta haya manipulado deliberadamente la distribución de contenidos para beneficiar o perjudicar a alguna candidatura, aunque consideró necesario establecer garantías para preservar la igualdad en la contienda electoral.