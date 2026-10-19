Un juez de Miami ordena arrestar a Raúl Castro por el derribo de dos avionetas y la muerte de 4 personas en 1996

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LO ESENCIAL Las claves Un juez de Miami emite una orden de arresto contra Raúl Castro por conspiración para cometer asesinato en primer grado. La causa investiga el derribo de dos avionetas de la organización Hermanos al Rescate en 1996, en el que murieron cuatro personas. Espías cubanos en Florida recopilaron datos que facilitaron el ataque militar sobre las aeronaves civiles en aguas internacionales. La decisión judicial incrementa la presión de la Administración de EE. UU. sobre el régimen cubano en medio de nuevas sanciones.

Un juez de Miami ha firmado una orden de arresto contra el expresidente cubano Raúl Castro al considerar que existen indicios suficientes para acusarlo de conspirar para cometer asesinatos en primer grado por el derribo en 1996 de dos avionetas de la organización humanitaria Hermanos al Rescate, informa el diario Miami Herald.



La orden judicial, firmada el viernes según el medio, se deriva de una investigación de las autoridades de Florida sobre el papel de Castro en el ataque ocurrido el 24 de febrero de 1996, en el que murieron cuatro personas. Tres eran ciudadanos estadounidenses y el cuarto, un residente legal permanente en Estados Unidos.



El fiscal general de Florida, James Uthmeier, tiene previsto ofrecer una rueda de prensa en Miami para informar sobre la orden de arresto estatal.

De acuerdo con la investigación, espías cubanos que operaban en Florida recopilaron información sobre los vuelos de la organización y transmitieron datos que habrían facilitado el derribo de las aeronaves por parte de militares cubanos.



Hermanos al Rescate, una organización con sede en Miami, se dedicaba a buscar y auxiliar a cubanos que intentaban huir de la isla por mar. Las dos avionetas civiles fueron derribadas por cazas cubanos sobre aguas internacionales, según las denuncias judiciales.



Castro, quien entonces era ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), fue acusado formalmente en mayo pasado por la justicia federal estadounidense por su presunta participación en los hechos, incluidos cargos de asesinato y conspiración para matar a ciudadanos estadounidenses.



El caso se produce en un momento de creciente presión de la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre el Gobierno cubano, con nuevas medidas contra figuras vinculadas al régimen y un endurecimiento de las sanciones que coincide con la profunda crisis económica que atraviesa la isla.

El precedente de Maduro

La imputación añade presión sobre las autoridades cubanas. El presidente estadounidense Donald Trump ha insistido en repetidas ocasiones en la necesidad de un cambio de régimen en la isla.

El caso recuerda también al caso de Nicolás Maduro, a quien Estados Unidos incluyó en una lista de terroristas internacionales tras considerarlo "líder del Cártel de los Soles", semanas antes de la operación de captura en enero en Caracas.

Maduro y su esposa Cilia Flores afrontan cargos criminales en Estados Unidos y se encuentran en prisión preventiva en Nueva York. La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York sitúa a toda la familia en el centro de una trama criminal ligada al narcotráfico.

Desde la captura de Maduro, Trump ha impuesto un bloqueo petrolero a la isla, elevando sus amenazas sobre "tomar el control" del país y ha firmado una orden ejecutiva el 1 de mayo para ampliar las sanciones, que desde el lunes suman 11 altos cargos políticos y militares cubanos.