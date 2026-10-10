María Corina Machado admite sus "diferencias" con Trump y le pide elecciones presidenciales en Venezuela para julio de 2027

El secretario de Estado, Marco Rubio, se reunió con la delegación opositora liderada por Dinorah Figuera para respaldar el proceso de diálogo tutelado con el chavismo, en el que no participan Machado ni Edmundo González.

Machado se involucra en la campaña electoral de EE. UU. respaldando a la congresista republicana María Elvira Salazar, mientras intenta mantener su visibilidad desde el exilio en Panamá.

La líder opositora exige transparencia sobre los ingresos petroleros venezolanos gestionados por Washington y critica que la presencia de EE. UU. mantenga a Delcy Rodríguez en el poder.

María Corina Machado admite sus diferencias con Donald Trump respecto al ritmo de la transición política en Venezuela y propone celebrar elecciones presidenciales el 24 de julio de 2027.

María Corina Machado reconoció este viernes tener "diferencias" con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre su estrategia para impulsar el proceso de transición en Venezuela. La Casa Blanca sigue sin fijar un calendario electoral, pero la líder opositora considera que hay "tiempo más que suficiente" para organizar unas elecciones presidenciales tan pronto como el próximo 24 de julio.

"El Gobierno de Estados Unidos y el pueblo venezolano están todos de acuerdo en que la única forma de hacer que esto sea sostenible y una victoria real es convertir a Venezuela en una democracia estable", declaró Machado, quien argumentó en una entrevista con el Financial Times que "las cosas podrían avanzar de manera más rápida y constante sin ningún riesgo de inestabilidad en el país".

La premio Nobel de la Paz lamentó, en este sentido, la parsimonia con la que avanza el proceso de transición en tres etapas —estabilización, recuperación económica y convocatoria electoral— que esbozó meses atrás el secretario de Estado, Marco Rubio. "Creo que donde hay una evaluación diferente es en el ritmo, en los tiempos", confesó la líder opositora. "Yo digo que creo que podemos seguir adelante y que estamos listos".

De paso, Machado pidió "transparencia" sobre la gestión de los ingresos procedentes de las ventas del petróleo venezolano, ingresos que el Gobierno de Estados Unidos supervisa desde enero, aunque evitó referirse a los contratos petroleros firmados entre el chavismo y la Administración Trump. No quiere romper puentes con el mandatario republicano, que exhibe una relación mucho más estrecha con Delcy Rodríguez.

En esta línea, Machado denunció que "la presencia de Estados Unidos es lo que mantiene a Rodríguez en su lugar y avanzando en una dirección". Las pocas dudas que pudieran quedar sobre el respaldo explícito de Washington a la líder chavista se esfumaron cuando Trump la recibió a principios de septiembre en los márgenes de la Asamblea General de la ONU para discutir una serie de asuntos bilaterales.

"Machado hace bien en mantenerse visible mediante entrevistas en grandes medios de comunicación", constata en conversación con este periódico el exdiplomático turco Imdat Oner, que sirvió en la Embajada de Turquía en Caracas. "Con el acercamiento entre Trump y Delcy, su voz podría quedar relegada fácilmente a un segundo plano".

Oner argumenta que "debería mantener este impulso y seguir poniendo la fecha de las elecciones sobre la mesa", pero pone en duda que vaya a cambiar los planes de la Casa Blanca. "Trump parece bastante cómodo con el statu quo en Venezuela y tiene pocos motivos para cambiar de rumbo", puntualiza el especialista.

"Plantear preocupaciones sobre la transparencia del acuerdo petrolero es importante, pero también resulta arriesgado para Machado", observa Oner. "Washington parece verla como una posible alteración del statu quo en Venezuela, y cualquier crítica que desafíe el acuerdo de Estados Unidos con el gobierno de Delcy podría ser contraproducente y alejar a Washington aún más de ella".

Orlando J. Pérez, profesor de Ciencia Política de la Universidad del Norte de Texas en Dallas, considera que "el matiz" en el discurso de Machado "es real" y que se dirige en dos direcciones. "Primero, la fecha. En febrero y en abril María Corina hablaba de elecciones en 8 a 10 meses, es decir, a finales de 2026 o comienzos de 2027. Ahora habla de julio de 2027, la misma fecha que propuso el senador Bernie Moreno en septiembre, y dice que sobra tiempo. Eso es una concesión: acepta el calendario con el que Washington se siente cómodo", apunta.

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, junto al presidente de EEUU, Donald Trump. @delcyrodriguezv X

"Segundo, el petróleo. Pedir transparencia sobre los ingresos petroleros que supervisa Washington toca el centro del arreglo actual, que cambia el petróleo y la estabilidad por una transición sin fecha. Lo hace con cuidado, presentando la democracia como lo que hace 'sostenible' la victoria de Trump. Usa el lenguaje de la Casa Blanca para colar una exigencia incómoda", aprecia.

"¿Cambia algo? Por ahora, poco", admite el especialista. "La fecha la propuso un senador. Falta que la asuma la Administración Trump y que la acepte el Gobierno de Delcy Rodríguez, que sigue controlando el aparato institucional y el ritmo de las negociaciones. Machado no tiene más palanca que la presión de Washington, y mientras esa presión no llegue, los venezolanos siguen sin calendario electoral y sin saber cuánto entra por su petróleo".

Influencia

La líder opositora venezolana utilizó sus armas y entró este mismo viernes en la campaña de las midterms en Estados Unidos para respaldar a la congresista republicana María Elvira Salazar, que busca un cuarto mandato en la Cámara de Representantes. Grabó un vídeo para redes sociales en el que la describe como "una aliada firme y leal a la causa de la libertad de Venezuela", una carta de presentación que despierta simpatías en su estado, Florida.

"Cuando otros han dudado, tú te has mantenido firme en tu posición. Cuando otros han guardado silencio, tú has alzado la voz", le agradeció la líder opositora venezolana, consciente del choque que la propia Salazar protagonizó dos semanas antes con Trump a cuenta de su draconiana política migratoria, que se ha saldado con la detención a manos del ICE de decenas de ciudadanos venezolanos.

La ganadora del Nobel de la Paz, que abandonó Venezuela el año pasado para recibir el galardón en Oslo, intentó regresar a su país hasta en siete ocasiones, por tierra, mar y aire, y todas sin éxito. "Es obvio que el régimen no quiere que regrese", lamentó en declaraciones al Financial Times, antes de disculpar cualquier responsabilidad que pudiera tener en este asunto la Casa Blanca.

"El secretario de Estado ha dicho pública y privadamente que tengo el derecho absoluto de regresar a Venezuela", se justificó Machado, convencida de que la Administración Trump "entiende" que su presencia en Venezuela "sería una señal fuerte de que el plan de transición está funcionando", a pesar de permanecer exiliada en Panamá.

La libertad de Venezuela nunca ha sido una causa lejana para mí. Desde Miami hasta Washington, la he defendido con convicción. Por eso, el respaldo de María Corina a mi reelección me honra profundamente. Su valentía y su lucha por una verdadera transición democrática representan la esperanza de millones de venezolanos. Gracias, María Corina, por tu confianza. El pueblo venezolano siempre tendrá en mí una aliada para acompañar esta nueva etapa y defender su derecho a decidir su futuro en libertad. @MariaCorinaYA — María Elvira Salazar 🇺🇸 (@MaElviraSalazar) October 7, 2026

Rubio salió al paso de las declaraciones de Machado y recibió este viernes en Washington a Dinorah Figuera, la expresidenta de la Asamblea Nacional venezolana elegida en 2015, que encabeza desde agosto una delegación opositora que negocia con el chavismo, en el marco de un proceso de transición que lleva la firma de Estados Unidos y en el que no participan ni Machado ni Edmundo González Urrutia.

"Este esfuerzo tiene nuestro apoyo", enfatizó Rubio, que argumentó que el diálogo —que las partes retomarán el próximo 14 de octubre— debe contar con la participación de todos los sectores de la sociedad y "sin duda tiene que resultar en elecciones libres y democráticas", antes de puntualizar que no sólo se trata de eso, sino también de "establecer las instituciones necesarias para mantener esa democracia".