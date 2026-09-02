Trump asegura que Delcy Rodríguez "quiere" elecciones pero considera que Venezuela todavía no está preparada

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, comparece desde el Despacho Oval. Evelyn Hockstein Reuters

Las claves

Las claves Generado con IA Donald Trump considera que Venezuela aún no está lista para celebrar elecciones, aunque afirma que Delcy Rodríguez sí las quiere. Trump defendió la gestión de Delcy Rodríguez, destacando el acuerdo logrado sobre la explotación de 17 yacimientos petrolíferos venezolanos. El secretario de Energía de EE.UU., Chris Wright, participó en Miraflores en la firma de ocho acuerdos energéticos con multinacionales como ENI, Chevron y General Electric Vernova. Trump y su equipo priorizan acuerdos energéticos y destacan que estos pactos buscan transformar y mejorar la prosperidad en Venezuela.

Un periodista le preguntó este miércoles a Donald Trump qué le impedía exigir a Venezuela que fijara una fecha para las elecciones. "Simplemente no creo que estén listos todavía. Sabe, es algo muy reciente. Los sacamos de una dictadura y nos llevamos de maravilla con el Gobierno", respondió.

Acto seguido, Trump salió en defensa de la presidenta interina Delcy Rodríguez, con quien alcanzó la semana pasada un acuerdo "histórico" para controlar la explotación de 17 yacimientos petrolíferos de Venezuela, que concentran al menos una quinta parte de las reservas de crudo del país caribeño.

"Delcy, como sabe, está haciendo un trabajo muy, muy bueno, es muy respetada. Y nosotros queremos eso [celebrar elecciones], y ellos quieren eso. Delcy lo quiere, pero aún no están listos", insistió un Trump que volvió a "esperar con ansias hacerlo, y pronto".

Era la primera vez que el inquilino de la Casa Blanca verbalizaba que Delcy quiere elecciones, y que no sólo era cosa suya, de su secretario de Estado, Marco Rubio, o de la oposición democrática que lidera la Premio Nobel de la Paz María Corina Machado desde el exilio.

Lo cierto es que Trump apenas muestra interés en presionar al régimen para forzarle a colocar las urnas. De momento, parece mucho más enfocado en exprimir las reservas de crudo que custodia el subsuelo venezolano.

ÚLTIMA HORA | Delcy Rodríguez recibe a Chris Wright, secretario de Energía de EEUU, en Miraflores.



La visita del alto funcionario estadounidense se enmarca en la suscripción de convenios estratégicos para el sector de hidrocarburos. https://t.co/E5RAlUfYgA pic.twitter.com/LAwOaTKjL4 — AlbertoRodNews (@AlbertoRodNews) September 2, 2026

El mandatario republicano se pronunció justo después de que su secretario de Energía, Chris Wright, acudiera al acto celebrado en el Palacio de Miraflores donde Delcy y varias multinacionales sellaron la firma de ocho estratégicos acuerdos energéticos. Entre las compañías firmantes figuran la italiana ENI y las estadounidenses Chevron y General Electric Vernova.

"Hoy es un día histórico para la transformación de Venezuela y la expansión de sus oportunidades. La misión del presidente Trump es traer paz, libertad, oportunidades y prosperidad al pueblo venezolano", celebró Wright.

El titular de Energía estadounidense subrayó además que, desde su primer encuentro con la Presidencia encargada el pasado mes de junio, los equipos han trabajado "día y noche" para materializar estos pactos.

"Avanzamos a la velocidad de la luz; el presidente Trump rechaza la lentitud y exige la vía más rápida", concluyó Wright. "La energía es el catalizador decisivo para elevar las condiciones de vida en Venezuela".