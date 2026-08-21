EEUU ya deporta a inmigrantes de Cuba, Venezuela y Colombia a Liberia tras declarar al Estado africano 'tercer país seguro'

Existen antecedentes de deportaciones forzadas a otros países africanos, como la República Centroafricana, donde los afectados denunciaron falta de aviso y opciones.

Organizaciones de derechos humanos denuncian riesgos de detención arbitraria y malos tratos bajo estos acuerdos de deportación.

Liberia ha aceptado recibir hasta 1.200 deportados de EEUU este año y garantiza un traslado digno, seguro y la posibilidad de solicitar asilo.

EEUU ha comenzado a deportar a inmigrantes de Cuba, Venezuela y Colombia a Liberia, considerado 'tercer país seguro'.

Liberia se prepara para recibir a personas de origen latinoamericano deportadas de EEUU, según ha confirmado el ministro de información del Estado africano a Reuters. Se tratará principalmente de inmigrantes de Cuba, Venezuela y Colombia, afirma.

El ministro Jerolinmek Piah declaró a la agencia que "la mayor parte de la gente [que recibirán] viene de países de América Latina. Algunos son venezolanos, cubanos, colombianos, y de otros países".

El primer vuelo de deportación desde Estados Unidos ha llegado al país el jueves, con una veintena de personas a bordo. Su nacionalidad no se ha dado a conocer inmediatamente.

Liberia confirmó el pasado martes que había aceptado recibir este año hasta 1.200 deportados de EEUU procedentes de terceros países.

El de Liberia es el último de los acuerdos implementados por la administración estadounidense de Donald Trump para acelerar la expulsión de inmigrantes.

El Ejecutivo liberiano especifica que sólo recibe "ciudadanos de países africanos o del hemisferio occidental que tengan autorización médica para viajar", y manifiesta que les garantiza un traslado "digno, seguro y oportuno".

Según Piah, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) contribuirán a la atención de los deportados, "como ya ha sucedido antes en otros lugares de África".

Estas personas serán recibidas "con plena hospitalidad liberiana" y no estarán sujetos a retención alguna. "Serán libres de abandonar el país cuando lo deseen", asegura el ministro.

Igualmente, "se les dará la oportunidad de pedir asilo" en territorio liberiano.

Monrovia, capital de Liberia REUTERS/Thierry Gouegnon

Un fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos autorizó en verano 2025 las expulsiones de inmigrantes e incluso de solicitantes de asilo a países con los que no tuvieran vínculos -ninguna relación personal, familiar o cultural- desde el momento en el que fueran considerando 'terceros países seguros'.

Esto habilita al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) organizar estas deportaciones con tan solo seis horas de antelación, sin necesidad de nuevos procedimientos, a condición de que el país receptor se haya comprometido mediante acuerdo a no torturar ni perseguir al expulsado.

Estados Unidos ha firmado acuerdos de este tipo con países como El Salvador, Esuatini, Camerún, Ghana, Ruanda, Uganda, Sudán del Sur, la República Democrática del Congo (RDC), Guinea Ecuatorial, Sierra Leona y la República Centroafricana (RCA).

Organizaciones pro derechos humanos alertan que estos acuerdos exponen a los inmigrantes en EEUU a riesgos de detención arbitraria, malos tratos y devolución forzada a países donde su integridad puede estar en peligro pese a la declaración de 'tercer país seguro'.

"EEUU ha deportado a personas a condiciones inseguras sin debido proceso y con menos de 24 horas de aviso", afirma el Proyecto Internacional de Asistencia a los Refugiados (IRAP).

Monrovia afirma que no hay ningún quid pro quo en su relación con Washington. "Liberia no ha exigido ni recibido ninguna compensación ni recompensa a cambio". Piah admite no obstante que "recibirá apoyo para ayudar a gestionar el programa y reforzar su sistema de migración".

Agentes del ICE en el centro de detención de Delaney Hall en Nueva Jersey. REUTERS/Ryan Murphy

"Se les recibe como huéspedes de la República de Liberia, en consonancia con la larga tradición liberiana de brindar refugio a quienes buscan protección y amparo frente a persecución, guerras y otras formas de conflicto", declara.

El presidente Joseph Boakai fue uno de los primeros líderes africanos en visitar Washington en el segundo mandato de Trump. En el Despacho Oval, el mandatario estadounidense le solicitó recibir a deportados de terceros países. Este mismo año, EEUU transfirió a Liberia cinco millones de dólares en concepto de "Gestión migratoria".

El precedente de República Centroafricana

Inmigrantes de Honduras, Cuba y Ecuador denunciaron este mismo mes de agosto que el ICE los deportó "a la fuerza" a la República Centroafricana, sin previo aviso y sin informarles de a dónde le conducían.

El hondureño Brayan Sánchez logró colar un teléfono móvil y contactar por videollamada con la agencia EFE desde la capital, Bangui, la capital. "No me dieron ninguna otra opción, como El Salvador o México. Me mandaban a África", denunció.

VIDEO| El hondureño Brayan Sánchez, quien residía en Miami, Estados Unidos, relata la odisea que está pasando al ser deportado a África: “Me pasó una tragedia, me trajeron secuestrado junto con otros emigrantes más a África; es una injusticia que nos trajeran para acá. Ahora… pic.twitter.com/yzRgdcFAOX — Radio América HN (@radioamericahn) August 2, 2026

Sánchez trabajaba como camionero y era dueño de una empresa de lavado a presión y pintura. Lo detuvieron el 13 de mayo en Florida, y lo trasladaron a centros del ICE en Colorado, Arizona, California y Texas.

El 30 de julio supo que lo enviaban a África. Dos oficiales del ICE los "amenazaron", afirma: "Si ustedes no se suben al avión, les vamos a caer a golpes".

"Violaron nuestros derechos, el viaje duró 21 horas de vuelo. Hicimos la primer parada en Senegal, después nos llevaron a Nigeria y finalmente a República Centroafricana", relató.

El hondureño grabó un video junto al ecuatoriano Mauricio Alvarado y los cubanos Arístides Fernández, Omar Rodríguez y Almario Moreno para pedir a congresistas de Florida y activistas que les ayuden a regresar a Estados Unidos.

"Pedimos a la congresista María Elvira (Salazar) y a todas las personas que puedan ver este video que lo hagan viral, que escuchen nuestra voz, que esto ha sido una injusticia y la estamos pasando bien mal", clamaba.