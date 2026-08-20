La caída de Fernando Cerimedo, de gurú mediático y asesor de Milei a detenido por un ataque de sicarios contra su expareja

Durante el allanamiento a la vivienda de Cerimedo, se hallaron grandes sumas de dinero, un auto oficial y elementos que refuerzan sospechas sobre su rol como operador político en la región.

Cerimedo, conocido por su trabajo en campañas de derecha en Iberoamérica y su influencia en redes, fue arrestado tras llegar a Santa Cruz; la fiscalía solicita prisión preventiva.

Nadia Beller, activista boliviana y ex candidata a diputada, recibió tres disparos a las puertas de un hotel en Santa Cruz; asegura que Cerimedo es el autor intelectual del atentado.

Fernando Cerimedo, consultor argentino y asesor de Milei, fue detenido en Bolivia acusado de intento de feminicidio contra su ex pareja Nadia Beller tras un ataque perpetrado por sicarios.

El consultor argentino Fernando Cerimedo, periodista digital y experto en marketing político, asesor de varios gobiernos de derecha en Iberoamérica, ha sido acusado este miércoles en Bolivia por intento de feminicidio contra su ex pareja, Nadia Beller, que recibió tres balazos en un atentado perpetrado por sicarios.

"Tengo la plena certeza de que Cerimedo es el autor intelectual de lo ocurrido", afirmó la mujer, activista política y abogada boliviana, a la emisora de radio El Destape desde la cama del hospital en que recibe cuidados médicos y se recupera de las heridas, en Santa Cruz de la Sierra, al sureste de la capital boliviana.

El ataque ocurrió el lunes cuando Beller estaba a las puertas del santacruceño Swisshotel. Aguardaba a una supuesta fuente que la había citado allí para confiarle información reservada. De repente, dos hombres vestidos de repartidores se acercaron, uno desenfundó la pistola y le asestó tres disparos.

🚨 ESCALOFRIANTE ATAQUE A NADIA BELLER: EL CASO QUE TERMINÓ Con EL ASESOR DE MILEI FERNANDO CERIMEDO DETENIDO EN BOLIVIA



Imágenes impactantes y una investigación que sacude a la región. Cámaras de seguridad registraron el momento del ataque contra Nadia Beller, quien fue baleada… pic.twitter.com/83NEV7b0Fd — Argentina Noticias (@argennoti) August 18, 2026

El otro delincuente aprovechó para robarle el teléfono móvil y la cartera de la víctima. Ambos hombres se marcharon de prisa del lugar en una moto robada y aún no han sido identificados.

"Me hice la muerta y así salvé la vida, porque uno de los sicarios amagó con rematarme", detalló Beller (33 años), que llegó a ser candidata a diputada del Movimiento al Socialismo, del ex presidente Evo Morales (2006-2019), pero luego se convirtió en una acérrima crítica y lo acusó de supuesta pederastia.

Poco después del ataque, los policías detuvieron a Cerimedo (45 años) cuando arribó en un vuelo desde La Paz al aeropuerto santacruceño Viru Viru. Según Beller, que aseguró estar embarazada de él, días antes habían discutido porque supuestamente él incumplió la promesa de separarse de su esposa argentina.

Al comparecer en la fiscalía, Cerimedo se negó a declarar. Quedó encerrado y la fiscalía pediría 180 días de prisión preventiva. El consultor argentino se había instalado a vivir en Bolivia y trabajaba como asesor personal del presidente, el derechista Rodrigo Paz Pereira, sin detentar un nombramiento oficial.

El primer mandatario boliviano reaccionó el miércoles con un mensaje en X pero ni siquiera nombró el suceso ni a Cerimedo. "Los hechos de violencia están llegando a extremos insospechados, con repercusiones a nivel nacional e internacional. Estamos profundamente consternados", posteó.

Por su parte, el ex presidente Morales aseguró que Cerimedo "sabe todas las barbaridades que hacen Paz Pereira y su gabinete". "Ordena quién debe hablar y quién no, hay ministros molestos —agregó— porque él decide en el gabinete, está por encima de los ministros".

Discurso de Milei durante su investidura. Reuters

En el allanamiento al piso del consultor, en La Arboleda, La Paz, los policías encontraron fuertes sumas de dinero, un automóvil de apariencia oficial, y una camiseta igual en color y leyenda a la de las fuerzas de seguridad. Ello aumenta la sospecha de que era un alto cargo en las sombras.

Inspirado en las ideas y la trayectoria de Steve Bannon, ex estratega de la Casa Blanca y mentor de la nueva derecha global, Cerimedo ha intervenido activamente durante los últimos años en países de Iberoamérica como impulsor de la llamada "ola azul", el ascenso de políticos de derecha al poder.

En Brasil participó en la campaña presidencial de Jair Bolsonaro en 2018. Como jefe de la difusión en redes sociales, coordinó campañas de noticias falsas que hablaban de fraude en la elección de 2022 que Luiz Inácio Lula da Silva ganó a Bolsonaro.

Entonces, los bolsonaristas atacaron el parlamento y sedes gubernamentales en Brasilia. Por ello quedó acusado de participar en aquel golpe de Estado —por el cual Bolsonaro está preso—, aunque finalmente no fue imputado.

En Argentina dirigió en 2023 la comunicación digital del entonces candidato Javier Milei en su carrera presidencial y, tras la victoria, en la Casa Rosada. Allí, según la prensa, abrió una oficina de trolls gubernamentales.

"Ojalá pueda ser el Magnetto de derecha", declaró una vez al semanario Noticias, en referencia a Héctor Magnetto, el director ejecutivo y hombre fuerte del Grupo Clarín, el consorcio mediático más poderoso de Argentina.

Conectó a Milei con los Bolsonaro, que se reunieron en varias oportunidades. Incluso el presidente argentino participó en julio en el lanzamiento de la precandidatura presidencial de Flávio Bolsonaro, oponente a la reelección de Lula.

Jair Bolsonaro, desde Miami. Reuters

En Chile trabajó para la oposición de derecha enfrentada al Gobierno del presidente Gabriel Boric (2022-2026) en la campaña contra la reforma constitucional, que finalmente fue rechazada por los chilenos en un plebiscito en 2022.

Además, Cerimedo fue uno de los cofundadores en 2018 de La Derecha Diario, periódico digital que publica noticias sensacionalistas e insultos en portada. Su socio fue Juan Pablo Carreira, un antiguo troll y actual secretario de comunicación de Milei.

Últimamente se ha sumado a la sociedad propietaria de La Derecha Diario el español Javier Negre, exreportero del diario El Mundo.

En México, la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo este miércoles en conferencia de prensa que "La Derecha Diario es parte de esta red, que opera en países de América Latina y que está vinculado con redes políticas".

"El propio Negre informó que (el empresario mexicano Ricardo) Salinas Pliego lo contrató" dijo, y a Cerimedo lo definió como "un feminicida, en pocas palabras, ya que agredió varias veces a su esposa". Y remató acerca del periódico: "Fomenta la difusión de noticias falsas".