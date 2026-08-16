Colombia cambia de aliados en pleno seísmo: De la Espriella corteja a Israel, Marruecos y EEUU con el Golán y el Sáhara

El nuevo gobierno fortalece lazos con Estados Unidos, Israel y Marruecos, y se suma a operaciones conjuntas contra el narcoterrorismo en la región.

Colombia reorienta su política exterior, reconociendo la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental y de Israel sobre los Altos del Golán.

Un terremoto de magnitud 7,4 sacude el occidente colombiano, dejando cientos de muertos y miles de heridos y desaparecidos.

Abelardo de la Espriella asume la presidencia de Colombia tras una ajustada victoria y pone fin a políticas de Gustavo Petro.

El pasado 21 de junio, Abelardo de la Espriella ganó las elecciones presidenciales colombianas por 250.830 votos de diferencia, menos de un punto porcentual sobre el senador Iván Cepeda, en lo que fue la segunda vuelta más ajustada de la historia reciente del país.

El abogado, de 48 años y con triple nacionalidad —colombiana, estadounidense desde 2023 e italiana desde 2024—, llegaba a la política nacional sin haber ocupado jamás un cargo público, financiando su propia campaña con la fortuna levantada en su bufete y con un movimiento hecho a su medida, Defensores de la Patria.

En las filas de los colegios electorales de Barranquilla se veían gorras con el lema Make Colombia Great Again.

Prometió, en esencia, lo contrario de todo lo que había hecho Gustavo Petro.

En febrero, le había dicho a Reuters que en su gobierno no habría procesos de paz. Sobre ese eje construyó el resto: reanudar los bombardeos contra los grupos armados, volver a la fumigación aérea de los cultivos de coca, levantar diez megacárceles, imponer la cadena perpetua a los asesinos de mujeres y niños, publicar un listado oficial de organizaciones narcoterroristas, recortar el Estado hasta un 40% y cerrar catorce embajadas y quince consulados.

Con Cuba y Nicaragua fue más lejos: anunció que no habría "vínculo alguno con tiranías".

Con ese programa, De la Espriella tomó posesión del cargo el viernes 7 de agosto en Cali, y no en la plaza de Bolívar de Bogotá. Era la primera vez que un presidente juraba el cargo fuera de la capital. Después se trasladó al cantón militar Pichincha para pronunciar su primer discurso ante los mandos militares.

A la ceremonia, acudieron Felipe VI, Javier Milei y Daniel Noboa, además de una delegación estadounidense encabezada por el fiscal general en funciones, Todd Blanche. Los representantes del Pacto Histórico no asistieron; tampoco lo hicieron Lula da Silva ni Claudia Sheinbaum. Venezuela, Nicaragua y Cuba, directamente, no fueron invitadas.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, en el nombramiento de Abelardo De La Espriella como presidente de Colombia. Reuters

La euforia duró poco: tres días después, un terremoto de magnitud 7,4 sacudía el occidente colombiano, con epicentro en San José del Palmar, provincia del Chocó, y una profundidad de 103 kilómetros. Se sintió en Bogotá, en Quito y en varias provincias de Panamá.

Es, según el Servicio Geológico Colombiano, el sismo más fuerte registrado en el país en lo que va de siglo, y ha devuelto la memoria del de Armenia de 1999, que dejó 1.185 muertos.

A fecha de este mismo viernes, el balance de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) era de 285 muertos, 3.975 heridos, 379 desaparecidos y 354 rescatados, repartidos entre 15 departamentos y 426 municipios.

Una catástrofe con tintes geopolíticos

Ese mismo lunes, el nuevo presidente se desplazó de Barranquilla a Bogotá y se puso al frente del puesto de mando unificado instalado en la UNGRD, con el compromiso de dar el parte de víctimas personalmente cada dos o tres horas.

Luego recorrió Pereira, el Chocó y Cali.

El martes 11, firmó el decreto que declara la situación de desastre de carácter nacional y el miércoles 12, desde el palacio de San Carlos, anunció que echaría mano de la emergencia económica que contempla la Constitución para crear un fondo especial, bautizado Fondo Milagro, con el que canalizar los aportes a la reconstrucción.

La relación entre los planos de la política interior y la exterior empezó a hacerse evidente de inmediato.

Derrumbe de edificios en el terremoto de Colombia Reuters

La primera ayuda en concretarse fue la estadounidense: el Departamento de Estado comprometió 15,5 millones de dólares el mismo lunes para refugios, alimentos y evaluación de daños, y el martes ya estaba en el país su equipo de respuesta ante desastres, el DART, con 22 especialistas de los condados de Fairfax y Los Ángeles.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ordenó esa misma noche el envío inmediato de una delegación, a petición expresa de De la Espriella, quien además pidió ayuda a El Salvador y Ecuador.

México, Brasil, China y Naciones Unidas, en cambio, se quedaron esperando.

Sheinbaum repitió el martes que tenía listo un contingente de 255 militares especializados y veinte binomios caninos y que aguardaba la petición formal, mientras que el portavoz de la oficina humanitaria de la ONU, Jens Laerke, confirmaba que, sorprendentemente, no se había producido ninguna solicitud oficial de asistencia internacional.

La brigada mexicana Topos Tlatelolco acabó llegando a Cali por su cuenta, tras cuarenta y un días trabajando en Venezuela.

Hasta cuarenta y ocho horas tardó el Gobierno de De la Espriella en rectificar. Aunque negó que hubiera un criterio ideológico a la hora de aceptar la ayuda humanitaria, los hechos y las decisiones de esos primeros días así parecían apuntarlo.

Sea como fuere, el miércoles, Colombia empezó a recibir brigadas extranjeras: unos cincuenta rescatistas foráneos empezaron a trabajar junto a setecientos colombianos. Ya por entonces las esperanzas de encontrar supervivientes entre los escombros empezaban a disiparse.

El guiño a Israel y a Marruecos

Antes de la tragedia, De la Espriella ya había querido mandar dos mensajes internacionales de una enorme contundencia: apenas unas horas después de la investidura, en una reunión del vicepresidente José Manuel Restrepo y el ministro de Asuntos Exteriores, Omar Bula, con su homólogo marroquí, Nasser Bourita, Colombia reconoció la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental.

La declaración formal llegó el sábado 8 y el lunes 10, el mismo día del terremoto, la Cancillería congeló las relaciones con la República Árabe Saharaui Democrática: no habría más contactos políticos ni diplomáticos, ni intercambio de misiones ni respaldo en foros multilaterales, incluido el Consejo de Seguridad, donde Colombia ocupa ahora mismo un asiento no permanente.

Se rompía así de un tajo una posición, que, con sus altos y sus bajos, había resistido décadas.

Colombia reconoció la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental.



El anuncio se dio durante el primer encuentro del vicepresidente José Manuel Restrepo (@jrestrp) y el canciller Omar Bula (@omarbula) con el Ministro de Asuntos Exteriores del país africano.



Con esta… pic.twitter.com/aas0pirwSc — Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) August 8, 2026

Colombia había reconocido a la RASD el 27 de febrero de 1985, bajo la presidencia de Belisario Betancur; Andrés Pastrana congeló el vínculo en 2001 y Gustavo Petro lo reactivó el 10 de agosto de 2022, tres días después de tomar posesión. Todavía en abril de 2026, el ministerio de Asuntos Exteriores informaba de encuentros con la RASD.

Después del giro de ciento ochenta grados para agradar a uno de los mayores socios de Estados Unidos, Restrepo y Bula han abierto además la puerta a negociar un tratado de libre comercio con Rabat.

La cosa no ha quedado ahí.

El lunes 10, el mismo día del terremoto, la Cancillería reconoció también la soberanía israelí sobre los Altos del Golán. El comunicado invoca la inestabilidad regional y sostiene que el control de la meseta es un "componente esencial" de la defensa nacional israelí.

Israel ocupó el Golán en la guerra de los Seis Días de 1967 y se lo anexionó unilateralmente en 1981, una decisión que la resolución 497 del Consejo de Seguridad declaró nula y sin valor. Hasta ese lunes, el único país del mundo que había reconocido esa soberanía era Estados Unidos, en 2019. Colombia es el segundo. La tendencia está clara.

Hay que recordar, además, que Petro había roto relaciones con Israel en mayo de 2024 por la ofensiva en Gaza.

El presidente colombiano Gustavo Petro en la Casa de Nariño, Bogotá, Colombia Luisa González Reuters

La normalización con el nuevo Gobierno se selló a las pocas semanas de las elecciones y el 6 de agosto, el ministro de Asuntos Exteriores israelí se reunió durante tres horas con el presidente electo en Barranquilla: de ahí salió, según su propio relato, la decisión sobre el Golán, que ha calificado de histórica y que quiere que otros países imiten.

Colombia trasladará como gesto de apoyo su embajada de Tel Aviv a Jerusalén.

Luz verde a EEUU

No acaba aquí la asimilación de la política exterior estadounidense ni sus repercusiones sobre la interna colombiana.

El miércoles, el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, anunció en Ciudad de Panamá que Colombia se incorporaba como socio número diecinueve a la Coalición contra los Cárteles de las Américas y que el Gobierno de De la Espriella había pedido a Washington sumarse a su lucha contra el narcoterrorismo "autorizando operaciones militares conjuntas para destruir terroristas y redes de apoyo".

El jefe del Pentágono, Pete Hegseth, firma en Panamá un convenio de colaboración con el ministro de Defensa de Colombia, Jorge Eduardo Mora.. Phil Stewart Reuters

El ministro de Defensa colombiano formalizó allí mismo la adhesión, dentro del llamado Escudo de las Américas.

No se conocen el alcance de esas operaciones, las zonas, el número de militares estadounidenses implicados ni la fecha de inicio.

El viernes de la investidura, el Departamento de Estado ya había anunciado 1.000 millones de dólares en asistencia de seguridad para Colombia, pendientes de la aprobación del Congreso, actualmente de vacaciones.

La reacción de la oposición fue inmediata. Cepeda respondió que "el ciudadano estadounidense Abelardo de la Espriella" pretende entregar el Gobierno, el territorio y la soberanía a los intereses estratégicos de Estados Unidos, y recordó el artículo 173 de la Constitución, que reserva al Senado la facultad de permitir el tránsito de tropas extranjeras.

Petro insistió en que la decisión corresponde al Senado y, en su defecto, al Consejo de Estado, además de advertir que aceptar cooperación no es dar permiso para que vengan a "matar colombianos".

El expresidente Álvaro Uribe, en cambio, defendió que la ayuda estadounidense en equipos, tecnología e inteligencia contribuye a recuperar la soberanía del Estado. En octubre de 2025, Donald Trump había llamado narcotraficante a Petro y cortado toda la ayuda al país.

El triunfo del "modelo Bannon"

Colombia se suma así a la "vía Steve Bannon" predicada por el exasesor de Trump y líder teórico de MAGA. Para Bannon —y algo de eso había ya en el anunciado "corolario de Trump" a la Doctrina Monroe—, el control total sobre las políticas de Latinoamérica era clave para el desarrollo de las estadounidenses.

El populismo de izquierdas, que durante décadas había asolado el continente, ha dado paso a un populismo de derechas que no es comparable a ninguno anterior y que se limita a seguir el modelo de la Casa Blanca y de figuras como el presidente salvadoreño, Nayib Bukele.

La duda, ahora, es hasta qué punto van a seguir exactamente los mismos pasos tanto el presidente chileno, José Antonio Kast, como la recién elegida presidenta peruana, Keiko Fujimori.

La relación con la Argentina de Milei es inmejorable y sin duda lo sería con Flávio Bolsonaro si le gana a Lula las inminentes elecciones en Brasil. En el "pack", por supuesto, vienen Israel y Marruecos, eso ya se ha visto. Que cada uno juzgue si eso son o no buenas noticias para España.