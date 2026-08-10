Un gran terremoto de magnitud 7,4 sacude Colombia causando destrozos en Bogotá y otras ciudades del centro y oeste

Las claves

Las claves Generado con IA Un terremoto de magnitud 7,4 sacudió Colombia, con epicentro en San José del Palmar, Chocó, y se sintió en varias ciudades importantes del país. El sismo causó graves daños en edificaciones en Quibdó, Cali, Manizales y Pereira, afectando infraestructuras como el aeropuerto internacional Matecaña. Hasta el momento no se han reportado víctimas, aunque hay heridos y numerosas evacuaciones preventivas en varias regiones. El movimiento telúrico también se percibió en provincias de Ecuador y en Panamá, donde la duración fue de entre 40 segundos y un minuto.

Un terremoto ha sacudido gran parte de Colombia, sin que de momento se haya informado de víctimas, según comunica el Servicio Geológico Colombiano (SGC). La magnitud ha sido de 7,4, según el Servicio Geológico de EE.UU (USGS)

El temblor se ha notado a las 07.34 hora local (14:34 hora española) y tuvo como epicentro la localidad de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, situado en la costa del Pacífico, a una profundidad de 82 kilómetros.

"He asumido directamente el liderazgo de la atención por la emergencia en San José del Palmar. He ordenado la instalación de un Puesto de Mando Unificado para coordinar la atención de los daños y de los damnificados", ha anunciado el presidente Abelardo de la Espriella en sus redes sociales. El mandatario afirma que se desplazará en persona al epicentro de la catástrofe.

La gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba Curi, ha confirmado que en la capital departamental Quibdó "hay heridos y graves daños en las edificaciones", y que se está procediendo a la evaluación del impacto. Ha pedido precaución a la población "por las posibles réplicas".

El sismo ha afectado también a Bogotá, Cali, Popayán, Manizales, Armenia, Pereira y Medellín, así como a otras ciudades del centro y el oeste del país.



En Cali y en Manizales se han desprendido parte de las fachadas de muchos edificios. Una de las torres de la catedral de Manizales sufrió daños, según informes.



"Hay muchos edificios agrietados", ha declarado el alcalde de Cali, Alejandro Eder, en declaraciones a la emisora Blu Radio, sin que hasta el momento se tenga información de víctimas.

En Pereira, capital del departamento de Risaralda, numerosas edificaciones sufrieron importantes daños en su estructura, entre ellas el aeropuerto internacional Matecaña, y algunas se han derrumbado parcialmente.

Entre el aeropuerto se ha desprendido parte del techo de una zona en la que se encontraban varias personas, aunque las autoridades todavía no tienen información de heridos o fallecidos.



Por su parte, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, señaló que, de momento, "no hay reporte de afectaciones ni daños estructurales, solo algunas grietas en edificios".

El terremoto también se ha sentido en varias provincias de Ecuador, incluida la de Pichincha, cuya capital es Quito. En varias zonas de la provincia andina de Imbabura, vecina a la del Carchi, fronteriza con Colombia, las personas salieron de sus viviendas como precaución.

En Panamá, los temblores se prolongaron entre 40 segundos y un minuto, de acuerdo con las autoridades del Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá (estatal), haciéndose notar en la provincia de Darién y la comarca Guna Yala, fronterizas con Colombia, en la provincia de Panamá Este.

Numerosos edificios fueron evacuados preventivamente, incluidos centros de salud como la policlínica Santiago Barraza en la Chorrera.