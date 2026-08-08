Chavismo y oposición inician el diálogo bajo la tutela de EEUU mientras Trump alardea de "tomar" el petróleo de Venezuela

Donald Trump presume de haberse apropiado del petróleo venezolano, mientras el diálogo se desarrolla bajo fuertes medidas de seguridad y con acceso limitado a la prensa.

EEUU impulsa y respalda el diálogo, priorizando la recuperación tras los terremotos y el fortalecimiento institucional en Venezuela.

El proceso cuenta con representantes del Gobierno de Maduro y de la Asamblea Nacional de 2015, reconocida por EEUU, pero excluye a María Corina Machado y Edmundo González Urrutia.

Chavismo y parte de la oposición venezolana inician un diálogo en Caracas, con la tutela de EEUU, para diseñar la transición hacia la democracia.

La Mesa de Diálogo formada por representantes del chavismo y una parte de la oposición venezolana se reunió este jueves por primera vez en un 'búnker' en Caracas. Se inicia así el proceso de negociación para diseñar la hoja de ruta de la transición hacia la democracia.

EEUU tutela el proceso desde su gestación. Tras la captura del dictador Nicolás Maduro, la Administración Trump puso en manos del secretario de Estado, Marco Rubio, un plan de tres fases, para la reconstrucción del país que empezaría por la recuperación económica para abordar luego la reconciliación política y poner en marcha la transición hacia la democracia.

Mientras tanto, el presidente Donald Trump presumía este jueves ante sus simpatizantes en Las Vegas de estar llevándose "miles y miles de millones de barriles de petróleo" de Venezuela. "Al vencedor le pertenecen los despojos", declaró tras asegurar que los costes de la 'guerra' de 48 minutos que libró su Ejército en Venezuela se han recuperado con creces.

Marco Rubio impulsó el diálogo entre representantes del Gobierno liderados por el presidente de la Asamblea Nacional oficial, Jorge Rodríguez, y miembros del bloque opositor liderado por la presidenta de la Asamblea Nacional elegida en 2015, Dinorah Figuera. Esta es la última institución democrática de Venezuela y el único Parlamento reconocido por EEUU y gran parte de la comunidad internacional.

La reunión se celebró en el Centro de Convenciones Parque Simón Bolívar, dentro de la base aérea La Carlota, en Caracas. El lugar fue elegido por el bloque oficialista por razones de seguridad. "Es casi un búnker", afirmó Jorge Rodríguez. Su intención era limitar la capacidad de acceso de los medios de información.

Representantes del bolque ogicial en la Mesa de Diálogo en Caracas. Pedro Corredor. Prensa AN.

El Ministerio de Comunicación e Información de Venezuela (Minci) convocó inicialmente a la prensa para luego aclarar por correo electrónico que el acceso se limitaba a medios gráficos y que no se harían declaraciones. Los fotógrafos no pudieron usar sus móviles.

Han trascendido pocos detalles del encuentro. Las tres partes, Gobierno, oposición y facilitadores de EEUU, acordaron no hacer declaraciones más allá de los comunicados oficiales. En el primero de ellos, publicado en la página de la AN, se dice que "Se acordó informar oportunamente a todo el país de los avances alcanzados en estas conversaciones".

La nota establece que las delegaciones del Gobierno y de la Asamblea Nacional de 2015 se reúnen en sesión plenaria permanente hasta el 12 de agosto. Aclara que la Mesa de Diálogo tiene como objetivos "acordar la metodología y los ciclos de trabajo" y ratificar "la agenda de temas que abordará este proceso".

Al final de las sesiones, la Mesa determinará su continuidad "tomando en consideración la prioridad que tiene este proceso para el bienestar de los venezolanos y las venezolanas".

Tras la instalación formal del proceso, las partes deliberamos sobre distintos puntos de la agenda, con especial atención en aquellos que buscan la reinstitucionalización de Venezuela 🇻🇪 pic.twitter.com/Q9HjTq8xW6 — Asamblea Nacional (@AsambleaVE) August 7, 2026

Según el comunicado hecho público, "las partes suscriben los principios de respeto a la soberanía nacional". En él se declara que negociarán "de buena fe". También se manifiesta que "buscarán los beneficios para Venezuela" y priorizarán encontrar una "solución política, pacífica, democrática y constitucional".

La tutela de EEUU

Las conversaciones entre chavismo y oposición surgieron a iniciativa del secretario de Estado, Marco Rubio. En una comparecencia reciente ante los medios, Rubio declaró que EEUU estaría muy presente en el proceso.

No ha trascendido la participación estadounidense en esta primera reunión, aunque sí hay constancia de que la delegación del bloque opositor fue recibida por funcionarios de EEUU a su llegada al país. Tras la reunión del jueves, el Departamento de Estado ha mostrado su satisfacción en una nota de prensa.

En su comunicado, Washington respalda las iniciativas que se tomen "para atender las necesidades urgentes de los afectados por los terremotos del 24 de junio". Este será el primer cometido de la Mesa de Diálogo.

El Departamento de Estado declara que respaldará la iniciativa conjunta para "fortalecer las instituciones democráticas, ampliar las libertades políticas y promover un futuro más estable y próspero para el pueblo de Venezuela".

Dinorah Figuera aporta la representatividad de un órgano democrático y cuenta con el beneplácito de Washington como interlocutora válida en el proceso de reconciliación nacional. La acompañarán en la Mesa los exdiputados opositores Ramón López, Jorge Millán, Juan Miguel Matheus, del partido Primero Justicia, y Marco Aurelio Quiñones, Sergio Vergara y Desiree Barboza por parte de Voluntad Popular.

El chavismo está representado por el presidente de la AN, Jorge Rodríguez, la ministra de Educación Universitaria, Ana María Sanjuán, el primer vicepresidente del Parlamento, Pedro Infante; y los diputados América Pérez, Génesis Garvett y Jorge Arreaza.

A su llegada a Venezuela, Figuera declaró que había aceptado la invitación del Departamento de Estado de EEUU para liderar el proceso desde la perspectiva institucional. Declaró que su intención era ayudar a "restablecer un Consejo Nacional Electoral creíble".

Los integrantes de la Mesa de Diálogo de Venezuela en su primera reunión en Caracas. Pedro Corredor Prensa AN

Para ella, lo importante es recuperar la libertad de expresión y negociar una agenda en la que se respete la libertad de los partidos políticos. Aseguró que trabajaría para que la persecución, la fiscalización y la necesidad de emigrar desaparezcan en el mapa de Venezuela.

Tras un fugaz encuentro con los medios al desembarcar del avión en Caracas, Figuera se reunió con el embajador estadounidense John Garret. Después se encontró con Jorge Rodríguez.

La ausencia de Machado

La polémica rodea a la Mesa de Diálogo desde su constitución. En mayo se firmaron los Acuerdos de Panamá en los que participaron todas las fuerzas de la oposición. En junio, la líder opositora María Corina Machado, ratificó el concierto con su firma.

En él se establecía que ella representaría al bloque en el proceso de diálogo para la transición hacia la democracia. Sin embargo, cuando se hizo pública la iniciativa de constitución de la Mesa, destacó la ausencia de Machado y del ganador de las elecciones, Edmundo González Urrutia.

Ambos publicaron un comunicado conjunto en el que afirmaron no haber participado "en el diseño, construcción y funcionamiento" del proceso de diálogo. No obstante, aseguraron que no lo obstaculizarían.

Según indicaron fuentes opositoras a este medio, las partes habían acordado que los futuros candidatos en unas elecciones no deberían formar parte del proceso de diseño de la transición. Al parecer, esta tesis cuenta con el respaldo del secretario de Estado Rubio.

En una entrevista concedida por Machado al periodista Luis Olavarrieta, aseguró que regresaría al país cuando el proceso de diálogo consiguiera que los planteamientos del Gobierno y la oposición estuvieran alineados.

Los periodistas que abordaron a Figuera al llegar a Venezuela pidieron su opinión a la ausencia de Machado y González Urrutia en los diálogos con el chavismo. La presidenta de la Asamblea de 2015 declaró que su papel era institucional y que había que separarlo de lo político. Aclaró que su cometido era asegurar que los futuros candidatos pudieran presentarse en un contexto definido por instituciones limpias.

La representante del bloque opositor declaró a una cadena local que deberían obtenerse resultados en los próximos tres meses. Se especula con la idea de designar un nuevo Tribunal Supremo de Justicia en noviembre y contar con un nuevo Consejo Nacional Electoral en diciembre.