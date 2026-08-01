Al menos trece personas mueren en un accidente de avioneta turística sobre las Líneas de Nazca, en Perú

Vista aérea de un grupo de figuras pertenecientes a las líneas de Nazca, en el desierto de la región Ica, al sur de Lima (Perú), descubiertas por un grupo de investigadores japoneses de la Universidad de Yamagata. EFE.

Las claves

Las claves Generado con IA Una avioneta turística se estrelló sobre las Líneas de Nazca, en el sur de Perú, dejando al menos 13 muertos. El accidente ocurrió mientras la aeronave sobrevolaba el sitio arqueológico de las Líneas de Nazca. La avioneta transportaba a 11 pasajeros y dos pilotos en el momento del siniestro.

Una avioneta turística se estrelló este sábado cuando sobrevolaba el sitio arqueológico de las Líneas de Nazca, en el sur de Perú, dejando al menos 13 muertos, informó el canal estatal peruano de noticias TVPerú.

Según ha explicado el medio peruano, el avión transportaba 11 pasajeros y dos pilotos.

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