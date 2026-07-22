La cifra de muertos en el doble terremoto de Venezuela asciende a 5.346 personas

Las claves

Las claves Generado con IA El doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 en el norte de Venezuela ha dejado 5.346 muertos y 16.740 heridos. Más de 17.900 personas han perdido sus viviendas y 23.122 se encuentran en 107 campamentos transitorios. El Gobierno ha iniciado la entrega de viviendas a los afectados y solicita muestras de ADN a familiares para identificar a las víctimas. Se estima que podría haber hasta 50.000 desaparecidos, según datos de la ONU, mientras víctimas no identificadas están siendo enterradas en fosas comunes.

El balance de muertos por el doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 ocurrido el 24 de junio en la zona norte de Venezuela ha ascendido a 5.346 personas. El presidente de la Asamblea Nacional y hermano de Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez, ha comunicado que se han añadido 68 nuevos fallecidos a las cifras oficiales.

Los heridos se mantienen en 16.740 y las personas sin viviendas en 17.907, según indica el balance difundido en la cuenta de Telegram de Rodríguez. Asimismo, hay 23.122 personas en 107 campamentos transitorios, mientras 128.324 familias han sido atendidas por las autoridades.

Además, este desastre dejó unos 856 edificios afectados y 190 colapsados, según el balance oficial, que también registra 1.405 réplicas desde el doble terremoto del pasado 24 de junio.

El lunes, más de 240 familias recibieron las primeras viviendas entregadas por el Gobierno a afectados por los terremotos, anunció Delcy Rodríguez, quien lideró la entrega de los apartamentos.

El Gobierno de Venezuela ha convocado a los familiares que tuvieran indicios de que sus seres queridos se encontraban en morgues de La Guaira a la toma voluntaria de muestras de ADN para identificar a los fallecidos del doble sismo.

Edificio colapsado tras el doble terremoto en Venezuela. Reuters

El objetivo es "lograr la identificación de las víctimas mediante comparaciones científicas de perfiles genéticos y brindar certeza y paz a las familias", según se ha explicado en un comunicado en Instagram por el Ministerio de Interior.

Las autoridades de Venezuela no ofrecen cifras de desaparecidos, pero la iniciativa ciudadana 'Desaparecidos Terremoto Venezuela', una web donde se reportan a personas en paradero desconocido tras los terremotos, registra a 29.500 personas a las que no se han podido contactar.

El número de desaparecidos podría ascender a 50.000, según cifras no confirmadas que recibió la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas en junio pasado.

Víctimas sin identificar del doble terremoto están siendo enterradas en varias fosas recientemente abiertas en un cementerio municipal del estado La Guaira, según informa la agencia EFE.