La DEA provoca otro choque con el Gobierno mexicano al alertar de su "conexión mortal" con los cárteles: "Son lo mismo"

Las claves

Las claves Generado con IA El director de la DEA acusó al Gobierno mexicano de tener una "conexión mortal" con los cárteles y afirmó que "son lo mismo". El Gobierno mexicano rechazó las declaraciones de la DEA, asegurando que carecen de sustento y contradicen los resultados de sus operaciones contra el crimen organizado. Desde octubre de 2024, México ha detenido cerca de 60.000 personas ligadas al narcotráfico, incluidos funcionarios y miembros de todos los cárteles. Las autoridades mexicanas destacaron la reducción del 48% en el promedio diario de homicidios y la colaboración con EEUU en la captura de líderes criminales.

Nuevo episodio en las tirantes relaciones entre Estados Unidos y México por la forma de abordar la lucha contra el narcotráfico. El director de la DEA, la agencia antinarcóticos estadounidense, ha advertido sobre la existencia de una "conexión mortal" entre el Gobierno de Claudia Sheinbaum y los cárteles de la droga. "Son lo mismo", ha asegurado Terry Cole.

Estas palabras, que se han registrado en la primera Cumbre por una América Libre de Fentanilo, celebrada en Orlando (Florida) y después de que la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York haya acusado al gobernador del estado de Sinaloa, el oficialista Rubén Rocha Moya, y a otros nueve funcionarios, de mantener vínculos con la poderosa organización, han provocado indignación en el Ejecutivo mexicano.

En un comunicado, el Gabinete de Seguridad de México ha asegurado que las afirmaciones del director de la DEA "carecen de sustento" y contradicen los resultados públicos de las operaciones contra la delincuencia organizada. En la nota se recuerda que, desde el 1 de octubre de 2024 han sido detenidas casi 60.000 personas.

Según el Gobierno mexicano, entre los arrestados hay integrantes de todas las organizaciones criminales, así como más de 80 servidores y exservidores públicos vinculados con actividades ilícitas, incluidos siete presidentes municipales en funciones. "No existe protección para ninguna persona que incurra en conductas ilícitas", se subraya en el comunicado.

En todo este tiempo, el Ejecutivo de Sheinbaum y las fuerzas armadas mexicanas han logrado decomisar 31.366 armas de fuego y 498 toneladas de droga, entre ellas más de 2,3 toneladas y 5,5 millones de pastillas de fentanilo. Asimismo, se han inhabilitado 2.627 laboratorios clandestinos para la elaboración de metanfetaminas y el promedio diario de homicidios se ha reducido en un 48%.

Durante su intervención, el director de la DEA ha reiterado que el objetivo de la agencia reside en lograr que EEUU esté "libre de fentanilo": "Proteger a los estadounidenses requiere aplicación de la ley, educación, prevención, tratamiento, recuperación y acción comunitaria en conjunto. Así es como salvamos vidas".

El Gabinete de Seguridad de México ha recordado que su Estrategia Nacional de Seguridad se basa en una política de "cero impunidad", con acciones de inteligencia, investigación y coordinación entre autoridades federales y estatales.

También ha defendido que la cooperación bilateral con Estados Unidos ha permitido detener a objetivos prioritarios requeridos por las autoridades de ese país. Por ejemplo, la CIA estadounidense brindó información de inteligencia clave para abatir a El Mencho, el líder del Cartel Jalisco Nueva Generación y uno de los narcos más poderosos.