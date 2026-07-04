Venezuela eleva a 2.954 los muertos y a 16.592 los heridos por los terremotos

Un edificio totalmente derrumbado, en Los Corales (La Guaira). Reuters

Las claves

Las claves Generado con IA El doble terremoto en Venezuela ha dejado 2.954 muertos y 16.592 heridos según el balance oficial. Más de 16.000 personas han perdido su vivienda y se han habilitado 80 campamentos transitorios. Se han reportado 856 edificios afectados, 190 colapsados y al menos 157 personas desaparecidas, aunque plataformas ciudadanas elevan la cifra de no localizados a más de 31.000. Un total de 3.281 rescatistas internacionales y casi 27.000 voluntarios participan en las labores de rescate, mientras continúan registrándose réplicas.

La cifra de fallecidos por el doble terremoto del pasado 24 de junio en Venezuela aumentó a 2.954, mientras que la de heridos se elevó a 16.592, informó este sábado el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez.

Según el balance oficial, 6.462 personas han sido rescatadas y 16.309 perdieron su vivienda, por lo que se han habilitado 80 campamentos transitorios.

El también hermano de la mandataria encargada, Delcy Rodríguez, indicó en Telegram que se contabilizan 856 edificios afectados y 190 colapsados.

Además, hay 3.281 rescatistas internacionales y 26.984 voluntarios registrados, señaló el alto funcionario.

De acuerdo con el diputado, 86.794 familias han sido atendidas y se han distribuido 9.486 toneladas de alimentos y 472.914 litros de agua.

También se encuentran desplegados 29.567 efectivos, dijo.

Las autoridades, que dispusieron un número de teléfono y una plataforma digital para reportar desaparecidos, no han actualizado la cifra de personas en paradero desconocido.

Hasta el jueves 25 de junio, un día después de los sismos, había al menos 157 personas desaparecidas, según cifras oficiales.

Por su parte, la líder opositora y premio nobel de la paz María Corina Machado promueve una página web desarrollada por técnicos y la sociedad civil para que las personas puedan reportar a sus familiares desaparecidos.

Según la plataforma, no se ha podido contactar a más de 31.000 personas.

Tras los terremotos del día 24, se han registrado 942 réplicas, agregó el presidente del Parlamento.