Terremoto en Venezuela, en directo | El Gobierno declara el estado de emergencia tras dos fuertes seísmos que dejan decenas de muertos

Los Reyes Felipe VI y Letizia han trasladado su "apoyo", "solidaridad" y "cariño" a los venezolanos tras los devastadores terremotos que han asolado el país en las últimas horas.



"Todo nuestro apoyo al pueblo venezolano ante la tragedia causada por los dos terremotos que han afectado al país", han expresado en un mensaje en las redes sociales de la Casa Real.

Todo nuestro apoyo al pueblo venezolano ante la tragedia causada por los dos terremotos que han afectado al país.



Queremos transmitir nuestra solidaridad, nuestro cariño y nuestra fuerza para todos los heridos y las comunidades que han sufrido este desastre. Acompañamos en el… — Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) June 25, 2026

Asimismo, los Reyes han transmitido su "solidaridad, cariño y fuerza para todos los heridos y las comunidades que han sufrido este desastre". "Acompañamos en el dolor a las familias de las víctimas", han asegurado.



El Gobierno ya ha ofrecido a las autoridades de Venezuela el apoyo tanto de la UME y la AECID y está a la espera de poder concretar esta ayuda, según han informado fuentes de Exteriores. Por ahora no hay constancia de españoles muertos o heridos en la tragedia, según ha informado el ministro de. Exteriores, José Manuel Albares.