Terremoto en Venezuela, en directo | El Gobierno declara el estado de emergencia tras dos fuertes seísmos que dejan decenas de muertos
Siga toda la información sobre los seísmos que esta madrugada han sacudido Venezuela.
Dos fuertes terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 sacuden el centro de Venezuela y golpean con intensidad Caracas
Trump declara que la cifra de muertes por los terremotos de Venezuela es "devastadora": de 10.000 a 100.000 víctimas
Dos fuertes terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 han sacudido este jueves el centro de Venezuela, temblores que se han sentido en gran parte del país e incluso en Colombia, según ha informado el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).
La presidenta venezolana, Delcy Rodríguez, ha informado de que hay al menos 32 muertos y más de 700 heridos. Aunque el presidente de EEUU, Donald Trump, apunta que la cifra de fallecidos oscilará entre los 10.000 y los 100.000.
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Los Reyes muestran su "solidaridad" a los venezolanos y les mandan su "cariño"
Los Reyes Felipe VI y Letizia han trasladado su "apoyo", "solidaridad" y "cariño" a los venezolanos tras los devastadores terremotos que han asolado el país en las últimas horas.
"Todo nuestro apoyo al pueblo venezolano ante la tragedia causada por los dos terremotos que han afectado al país", han expresado en un mensaje en las redes sociales de la Casa Real.
Todo nuestro apoyo al pueblo venezolano ante la tragedia causada por los dos terremotos que han afectado al país.— Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) June 25, 2026
Queremos transmitir nuestra solidaridad, nuestro cariño y nuestra fuerza para todos los heridos y las comunidades que han sufrido este desastre. Acompañamos en el…
Asimismo, los Reyes han transmitido su "solidaridad, cariño y fuerza para todos los heridos y las comunidades que han sufrido este desastre". "Acompañamos en el dolor a las familias de las víctimas", han asegurado.
El Gobierno ya ha ofrecido a las autoridades de Venezuela el apoyo tanto de la UME y la AECID y está a la espera de poder concretar esta ayuda, según han informado fuentes de Exteriores. Por ahora no hay constancia de españoles muertos o heridos en la tragedia, según ha informado el ministro de. Exteriores, José Manuel Albares.
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Maduro hace un llamamiento a la "solidaridad" y al "amor" tras los terremotos en Venezuela
El expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha expresado su solidaridad con las víctimas del terremoto que ha devastado su país y ha indicado que sus oraciones están con "las familias venezolanas afectadas".
"Hoy la palabra es una sola: máxima unión, máxima solidaridad y máxima acción", ha expresado en sus redes sociales.
Además, ha hecho un llamamiento a la unión nacional y ha pedido "serenidad" y "amor".
"Venezuela ha enfrentado grandes pruebas y de esta también vamos a salir fuertes, con fe, disciplina y solidaridad", ha zanjado.
Ante el poderoso terremoto que ha golpeado a nuestra Patria, nuestras oraciones por las familias venezolanas afectadas. En esta hora difícil el llamado es a la unión nacional, a la serenidad y al amor. ¡Nuestro corazón con toda Venezuela! pic.twitter.com/oWN8m09HoR— Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) June 25, 2026
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China ayudará a Venezuela después de los terremotos
China ha informado de que ayudarán a Venezuela en las tareas de reconstrucción para recuperarse después de que dos fuertes terremotos hayan causado graves daños en el país latinoamericano.
Además, desde Exteriores han informado que no hay personas chinas heridas o fallecidas.
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Se ha ordenado el corte temporal del suministro de gas
El ministro del Interior, Diosdado Cabello, ha informado a través de la red social X que se ha ordenado el corte temporal del suministro de gas directo en edificios afectados, como medida preventiva tras los daños estructurales detectados a raíz de los terremotos en Venezuela.
Según ha señalado, el servicio será restablecido una vez concluyan las evaluaciones técnicas de seguridad en las infraestructuras.
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Gustavo Duque, alcalde de Chacao: "Estamos escuchando personas con vida y las rescataremos"
Tal y como ha compartido Gustavo Duque, alcalde de Chacao, a través de sus redes sociales, por el momento siguen escuchando personas con vida.
"No nos iremos de aquí hasta que rescatemos a la última persona que podamos salvar con vida, y sé que con la ayuda de Dios lo lograremos", ha añadido.
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Albares habla telefónicamente con el canciller venezolano
El Ministro Albares ha hablado telefónicamente con el canciller venezolano, pocos minutos antes de despegar con SM el Rey hacia México, para trasladarle toda la solidaridad y ofrecerle toda la ayuda de España, a través de la AECID así como la UME; propuesta por el Ministerio de Defensa.
Han quedado en volver a hablar en la escala que tendrá lugar en República Dominicana para concretar esa ayuda, tal y como informan fuentes de Exteriores.
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El presidente de Canarias, Fernando Clavijo: "He suspendido la agenda en el día de hoy"
El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha expresado su "dolor y tristeza" ante las graves consecuencias de los terremotos registrados en Venezuela.
Ha informado además de que ha suspendido su agenda para seguir de cerca la evolución de la situación, manteniendo contacto con entidades canarias y el Consulado General de España en Venezuela.
Clavijo ha señalado la incertidumbre existente en estos momentos y ha subrayado la voluntad del Gobierno de Canarias de acompañar a la comunidad canaria residente en el país, así como a sus familias.
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Alberto Núñez Feijóo: "Nuestros pensamientos están con Venezuela"
El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, también ha querido trasladar a través de redes sociales su apoyo al pueblo venezolano tras los terremotos registrados.
Ha expresado sus pensamientos hacia las personas afectadas, ha pedido el envío de toda la ayuda posible y ha mostrado su solidaridad tanto con quienes atraviesan la emergencia en Venezuela como con la comunidad venezolana residente en España, que vive la situación con especial preocupación.
Nuestros pensamientos están con Venezuela.— Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) June 25, 2026
Toda la ayuda que sea posible a quienes ahora la necesitan.
Toda la solidaridad con un pueblo hermano que tiene por delante días muy difíciles.
Y todo nuestro cariño a tantos venezolanos en España que afrontan esta tragedia con enorme…
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El peor evento desde el terremoto de 1967
El actual doblete sísmico en Venezuela es considerado el peor evento desde el terremoto de 1967, cuando un sismo de magnitud 6,7 provocó importantes daños y dejó miles de muertos.
En comparación, las autoridades destacan la gravedad del episodio actual, tanto por su intensidad como por su impacto generalizado en distintas zonas del país.
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Las impactantes imágenes del aeropuerto de Maiquetía (Caracas)
🇻🇪 Las impactantes imágenes del aeropuerto de Maiquetía (Caracas) durante los terremotos que han sacudido Venezuela de magnitud 7,2 y 7,5: así vivieron el aterrador momento pic.twitter.com/TvnsyVjYqL— EL ESPAÑOL (@elespanolcom) June 25, 2026
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Las autoridades mantienen restricciones de movilidad
Numerosos habitantes de Caracas han salido a las calles para resguardarse en medio del fuerte movimiento sísmico.
Además, se ha informado del cierre total de operaciones en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar, así como suspensión de servicios ferroviarios, clases y otros desplazamientos en varias zonas afectadas por el doblete sísmico en Venezuela.
Las autoridades mantienen restricciones de movilidad y el suministro de servicios básicos interrumpido en distintos puntos, mientras continúa la respuesta de emergencia y la evaluación de daños.
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Pedro Sánchez: "Todo mi apoyo y el de España al pueblo venezolano"
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, también ha publicado un mensaje trasladando su apoyo total a Venezuela tras los devastadores terremotos registrados esta noche.
Ha expresado sus pensamientos hacia las víctimas y sus familias, y ha reiterado la solidaridad de España en este contexto de emergencia.
Todo mi apoyo y el de España al pueblo venezolano tras los devastadores terremotos de esta noche.— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) June 25, 2026
Nuestros pensamientos están con las víctimas y sus familias.
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El Ministerio de Asuntos Exteriores emite un comunicado de solidaridad
El Ministerio de Asuntos Exteriores ha emitido un comunicado de solidaridad con Venezuela tras el terremoto.
España traslada su apoyo al pueblo venezolano tras los fuertes sismos registrados, y confirma que su Embajada y Consulado en Caracas permanecen plenamente operativos, realizando seguimiento de la situación y del estado de los ciudadanos españoles residentes en el país.
Además, ha confirmado que, por el momento, no hay constancia de ciudadanos españoles entre las víctimas. Las autoridades consulares continúan realizando un seguimiento constante de la situación y mantienen activos los canales de asistencia para cualquier posible afectado.
Asimismo, el Gobierno español señala que mantiene contacto con las autoridades venezolanas para evaluar las necesidades y expresa su total disposición para enviar ayuda de emergencia si fuera necesario.
Para los ciudadanos españoles afectados, se mantienen activos los canales de contacto consular:
- Emergencia consular: 91 000 1249
- Consulado en Caracas: +58 424-2090264
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José Manuel Albares: "Mi plena solidaridad con el pueblo hermano de Venezuela"
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, se ha pronunciado en redes sociales tras el doblete sísmico en Venezuela, trasladando su plena solidaridad con el pueblo venezolano.
Ha señalado además que la @AECID_es está preparada para prestar toda la ayuda de emergencia necesaria, y que tanto la Embajada de España en Venezuela (@EmbEspVenezuela) como el Consulado en Caracas (@ConsEspCaracas) se encuentran plenamente operativos.
"Por lo tanto, en estos momentos la información que tenemos, ningún fallecido, ningún herido de nacionalidad española, no descartamos que hayan estado afectados de manera material", ha apuntado.
Mi plena solidaridad con el pueblo hermano de Venezuela. @AECID_es está preparada para prestar toda la ayuda de emergencia necesaria.— José Manuel Albares (@jmalbares) June 25, 2026
Nuestra @EmbEspVenezuela y @ConsEspCaracas plenamente operativos para colonia en los teléfonos:
+34 91 000 1249
+58 424-2090264
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Chacao, una de las zonas más afectadas
Chacao, una de las zonas más afectadas, se ha convertido en uno de los epicentros de la emergencia tras el doblete sísmico en Venezuela. En el área, los equipos de rescate han logrado sacar con vida a 18 personas de entre los escombros.
Las autoridades y organismos de emergencia han realizado un llamamiento a voluntarios para reforzar las labores de búsqueda, rescate y apoyo en la zona.
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Dos sismos separados por apenas 39 segundos
Las autoridades venezolanas han informado de que se han producido dos sismos separados por apenas 39 segundos, seguidos de una serie de 20 réplicas.
La actividad sísmica se mantiene bajo vigilancia constante mientras continúan las labores de evaluación y seguimiento en las zonas afectadas.
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María Corina Machado ha expresado su solidaridad con los afectados
La líder opositora venezolana María Corina Machado ha expresado su solidaridad con los afectados por el terremoto y ha pedido fortaleza y unidad para los ciudadanos en medio de la emergencia.
En un mensaje en la red social X ha señalado que sus "oraciones" están con "cada hogar venezolano" en estas "horas de angustia" y ha expresado su deseo de que "la fortaleza, la serenidad y la solidaridad prevalezcan" ante este "difícil momento".
Mi corazón, mi abrazo infinito y mis oraciones están con cada hogar venezolano en estas horas de angustia.— María Corina Machado (@MariaCorinaYA) June 24, 2026
Que la fortaleza, la serenidad y la solidaridad prevalezcan entre nosotros ante este difícil momento.
Que Dios proteja a cada venezolano, a nuestras familias y a…
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Se declara "estado de emergencia"
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, declaró el estado de emergencia por daños materiales aún sin cuantificar, a falta de una cifra de heridos o fallecidos oficial.
"Estamos en este momento declarando el estado de emergencia", indicó Rodríguez en una alocución transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), acompañada del presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, y el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello.
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Trump declara que la cifra de muertes es "devastadora"
Los dos terremotos de magnitud 7,5 y 7,2 que han sacudido Venezuela, y específicamente su capital Caracas, han causado una cifra de muertes "devastadora" según ha comunicado el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.
"Los dos grandes terremotos que han golpeado al gran pueblo de Venezuela han sido masivos en escala y han dejado una cifra devastadora de muertes", escribió en su red Truth Social.
El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) estima que el terremoto de magnitud 7,5 registrado frente a la costa de Venezuela podría dejar un saldo potencial de entre 10.000 y 100.000 fallecidos, según la evaluación preliminar de su sistema PAGER.
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El estado costero de La Guaira es una "zona de desastre"
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró este miércoles que el estado de La Guaira, al norte del país suramericano, es una "zona de desastre" después de los dos terremotos de magnitud 7,5 y 7,2 ocurridos en el centro de la nación.
Los seísmos, que se han producido de forma prácticamente simultánea, han dejado al menos 32 muertos y más de 700 heridos.