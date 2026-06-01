El 'tenor' De la Espriella, la sorpresa de las elecciones colombianas: grabó dos discos en italiano y versionó 'Volare'

Las claves

Las claves Generado con IA Abelardo de la Espriella, abogado y empresario, fue el candidato más votado en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia. De la Espriella, autodenominado 'El Tigre', es también tenor aficionado, tiene nacionalidad italiana y ha grabado dos discos en italiano, versionando temas como 'Volare'. Su campaña se basa en un discurso de 'mano de hierro' contra el crimen y la corrupción, y propone transformar Colombia en una 'patria milagro' con ayuda tecnológica de Elon Musk. Se destaca por su estilo histriónico, su rechazo a la experiencia política previa y el apoyo de sectores religiosos y conservadores, además de manejar varias marcas personales.

Abogado, 'outsider', pro Trump, religioso, empresario y hombre de familia son solo algunas de las facetas de Abelardo de la Espriella, el candidato de ultraderecha que se impuso como el más votado en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia este domingo.

Una de las pasiones de 'El Tigre', como él mismo se autodenomina, es Italia, país del que tiene nacionalidad, además de en EEUU. De la Espriella trata de parecer lo más italiano posible tanto en su forma de vestir como en sus gustos gastronómicos e incluso ha grabado dos discos en los que muestra su voz de tenor: De mi alma italiana y Navegante.

En su primer álbum, lanzado en 2018, el famoso penalista, versionó el tema Volare que cantó en italiano al igual que lo hizo en su primer single O' Sole Mio.

En el videoclip de Volare, el empresario aparece con su mujer, sus cuatro hijos y sus amigos durante su 40 cumpleaños.

De la Espriella, que se medirá por la presidencia en segunda vuelta con el petrista Iván Cepeda, se hizo millonario como abogado defensor de clientes controvertidos, como el empresario colombo-venezolano Alex Saab, actualmente detenido en EEUU, o David Murcia Guzmán, protagonista de la mayor estafa piramidal de Colombia.

Admirador de Trump, Bukele y Milei empezó desde cero en su primera incursión en política, para la cual creó el movimiento de ultraderecha Defensores de la Patria con el objetivo de impedir la continuidad en el poder de la izquierda tras el Gobierno de Gustavo Petro.

De "extrema coherencia"

El empresario se impuso este domingo en la primera vuelta gracias a su promesa de "mano de hierro" contra el crimen, la ilegalidad, el narcotráfico y la corrupción.

Aunque muchos de sus oponentes lo catalogan de extrema derecha, su equipo responde que es de "extrema coherencia".

Su forma de hacer política también es diferente, marcada por su estilo histriónico en sus mítines. Sobre el escenario, prende pólvora, vuela drones o baila con videos de tigres hechos con IA.

De la Espriella propone hacer de Colombia "la patria milagro", como Corea del Sur o Irlanda, y un país de emprendedores, para lo cual espera contar con la ayuda tecnológica del millonario estadounidense Elon Musk, a quien se refiere de forma coloquial como "compadre".

En su plan de gobierno figura un decálogo de "milagros" para la seguridad, la salud, la educación, el campo, el medioambiente, la cultura, las mujeres, el bienestar animal, el sector minero-energético y contra la corrupción.

A quienes le critican que nunca ha ocupado cargos públicos, les responde que eso, lejos de ser un problema, es una ventaja porque lo libra de compromisos con políticos y grupos económicos, y subraya que su experiencia está "en ser exitoso" como empresario, una característica que pretende trasladar al Gobierno si gana la Presidencia en tres semanas.

Con el discurso de 'self-made' y mensajes de corte patriótico, incluido el saludo militar e invocaciones a Dios, el político logró seducir a parte del electorado de derecha y meterse en la segunda vuelta.

Familia, fe y gustos

Buena parte de su electorado procede de la feligresía de las iglesias católica y evangélica, que lo ven como un hombre de familia, contrario al aborto y a la que llama "ideología de género", aunque últimamente han salido en redes sociales vídeos de hace más de una década en los que se declaraba ateo y a los que responde que hace seis años recuperó la fe.

Su éxito en los tribunales lo transformó en la marca De la Espriella Style, que define como "un espacio para celebrar la dolce vita, el buen gusto y las cosas que se hacen con pasión".

Eso incluye marcas propias como el ron Defensor, el vino Fratellone, los sombreros Don Abelardo y la línea de ropa masculina Siempre Avanti, que vende camisas, chaquetas, corbatas y pañuelos de seda para quienes quieran imitar su imagen.

Nacido en Bogotá el 31 de julio de 1978, De la Espriella es, sin embargo, un hombre caribeño por el origen de su familia, con raíces en Montería, capital del departamento de Córdoba.

Está casado con la administradora de negocios Ana Lucía Pineda, con quien tiene cuatro hijos y quien lo acompaña últimamente en algunos mítines.