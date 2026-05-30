Trump considera cancelar los conciertos del 250 aniversario de Estados Unidos tras el boicot de varios de los artistas

Un sombrero que conmemora el 250 aniversario de los Estados Unidos , y que también incluye el Monte Rushmore, la Estatua de la Libertad y la Campana de la Libertad. Reuters

Las claves

Las claves Generado con IA Donald Trump sopesa cancelar los conciertos del festival Freedom 250 por el boicot de varios artistas que se han desvinculado del evento. Artistas como Bret Michaels y Young MC han abandonado el festival tras considerar que el evento tenía un carácter político y no era neutral. El festival ha sido vinculado al movimiento MAGA, lo que ha generado polémica entre los músicos y el público. Trump plantea reemplazar los conciertos cancelados por un mitin político propio, asegurando que es una 'atracción número uno'.

EEUU se prepara para conmemorar el 250º aniversario de su independencia a través de una iniciativa, el festival Freedom 250, impulsada por el Gobierno de Trump.

Sin embargo, figuras de la talla de Bret Michaels, líder de Poison, y el rapero Young MC se han desvinculado públicamente del evento, al considerarlo de carácter político.

Ante este boicot artístico, el presidente estadounidense, Donald Trump, ha declarado que sopesa cancelar los conciertos y sustituirlos por un mitin político encabezado por él mismo.

Aunque el festival de la organización Freedom 250 se publicitó como un evento neutral y no partidista, la polémica ha estallado en los últimos días.

La iniciativa público-privada ha sido vinculada al movimiento MAGA (Make America Great Again) tras revelarse que parte de su financiación proviene de empresas ligadas a aliados de Donald Trump.

Tras la polémica, los cabezas de cartel The Commodores, Martina McBride, Morris Day & the Time, Bret Michaels y el rapero Young MC han decidido cancelar su participación.

Michaels explicó en una publicación en Instagram que aceptó participar porque el espectáculo le fue presentado como una celebración de la música y del país, pero afirmó que posteriormente se convirtió en algo "mucho más divisivo".



El músico añadió que también existían preocupaciones sobre la seguridad de sus seguidores, su banda, su equipo de trabajo y su familia, tras recibir amenazas que calificó de "completamente infundadas e imperdonables".

Los artistas han declarado que desconocían cualquier conexión política del evento y señalaron que les había sido presentado como una celebración no partidista destinada a unir a los estadounidenses a través de la música.

Por su parte, el director ejecutivo de Freedom 250, Keith Krach, defendió la esencia del festival señalando que el objetivo principal es congregar a ciudadanos de los 50 estados y territorios del país.

Según Krach, la cita busca rendir homenaje a los pilares de la identidad estadounidense, que van desde sus tradiciones y el legado militar hasta la innovación, la música, la libertad y el espíritu emprendedor.

"La atracción número uno"

En respuesta a esto, Donald Trump sugirió que los conciertos programados podrían dejar de ser necesarios si los artistas continúan cancelando sus participaciones.

En su lugar, planteó la posibilidad de dar un discurso en el National Mall, presentándose a sí mismo como una figura más atractiva que cualquier artista musical.

"Lo cierto es que, según muchos, soy la atracción número uno en todo el mundo", escribió Trump en su perfil de Truth Social.

Mensaje del presidente estadounidense, Donald Trump, en Truth Social. Redes

Añadió que atrae a "públicos mucho más numerosos que Elvis en su mejor momento" y "lo hace sin guitarra".

El presidente dijo que está "ordenando a mis representantes que estudien la viabilidad de realizar una manifestación bajo el lema 'AMÉRICA HA VUELTO'".