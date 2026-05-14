La Habana estalla contra el bloqueo "genocida" de EEUU: protestas masivas con cortes diarios de luz de 22 horas

Varias personas caminan junto a basura incendiada en medio de una calle durante una protesta contra los frecuentes cortes de luz. Reuters

Las claves

Las claves Generado con IA La Habana sufre apagones diarios de hasta 22 horas debido a la crisis energética que afecta a toda la isla. El gobierno cubano culpa a Estados Unidos del "bloqueo energético genocida" que impide la importación de combustibles. EEUU ha sancionado a empresas militares cubanas y refuerza la presión económica sobre el régimen de la isla. El ministro de Energía de Cuba informó que, tras agotarse el donativo de crudo ruso, el país se quedó sin reservas de combustible.

El Gobierno cubano reconoció este miércoles que la situación del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) de la isla es "crítica" y está provocando que en La Habana los apagones superen las 22 horas diarias en los últimos días.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, acusó en redes sociales a Estados Unidos de estar "asfixiando" a la isla con el "genocida bloqueo energético" que le impide importar combustibles.

Por su parte, el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, aseguró que la isla está "controlada por una empresa propiedad de generales militares", aumentando la crítica estadounidense sobre La Habana.

Díaz-Canel afirmó en sus declaraciones que el culpable directo de los apagones en la isla es Estados Unidos, acusando de someterles a un "genocida bloqueo energético".

Canel aseguró que el Gobierno de Trump "amenaza con aranceles irracionales a cualquier nación que nos provea combustible".

Apagones masivos

Ante los apagones masivos, la estatal Unión Eléctrica (UNE) pronosticó para este miércoles que el mayor apagón de esta jornada dejará sin corriente de forma simultánea a un 63 % del país, una de las mayores tasas registradas desde que empezaron a publicarse estos datos en 2022.

Los apagones en las últimas jornadas han sido especialmente intensos en toda la isla, con áreas con más de 20 horas consecutivas sin corriente y cortes del suministro en La Habana de hasta 15 horas seguidas.

El ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, recalcó en una comparecencia televisiva que la principal causa de la "aguda" crisis energética en Cuba está dada "fundamentalmente por el férreo bloqueo energético", en alusión al cerco energético impuesto por el Gobierno de Estados Unidos a la isla desde el pasado enero.



"Un bloqueo energético que viene posterior a un bloqueo que teníamos durante muchos años, y lo que hizo fue agudizar y tensar más la situación económica y energética del país", añadió.

Personas protestan contra los frecuentes cortes de energía mientras la capital, La Habana. Reuters

De la O Levy recordó que desde enero, y hasta hace apenas semanas, "Cuba no recibió un solo barco con combustible" y consideró que esa es "la principal causa de las largas horas de afectación".

Dijo que la única excepción en ese periodo fue el buque petrolero ruso que trajo en abril un donativo de 100.000 toneladas de crudo, lo que permitió que las horas de cortes de la electricidad bajaran "considerablemente", e incluso en La Habana hubo "varios días de cero apagón".



Pero apuntó que esa mejoría fue "un espejismo temporal" porque las 100.000 toneladas del crudo ruso "se estiraron" hasta principios de mayo y "ya se agotaron" por lo que el SEN se quedó "sin reservas de combustible", subrayó.

El ministro reconoció que cuando se restablece la corriente en La Habana "son dos horas, hora y media, tres horas en algunos circuitos, 4 horas, y volvemos otra vez a las 20, 22 horas" de corte.

La respuesta de Marco Rubio

El jefe de la diplomacia estadounidense, de raíces cubanas, advirtió que actualmente en Cuba las personas "literalmente comen basura de las calles" y que en paralelo la "empresa" que controla la isla tiene a su disposición 16.000 millones de dólares.

"La riqueza en Cuba está controlada por una empresa propiedad de generales militares que se quedan con todo el dinero", puntualizó Rubio durante una entrevista exclusiva con Fox News, que fue grabada en el AF1 rumbo a China.

La semana pasada, EEUU anunció sanciones para el conglomerado militar cubano Gaesa, a su directora y a la minera Moa Nickel, empresa de riesgo compartido con la canadiense Sherritt.

Esta medida forma parte de las acciones para ahogar la economía de la isla en medio de las amenazas del presidente, Donald Trump, de hacerse con el control del país caribeño.



Estas nuevas "medidas decisivas" de Washington buscan "proteger la seguridad nacional de los Estados Unidos y privar al régimen comunista y a las fuerzas militares de Cuba del acceso a activos ilícitos", dijo Rubio.