EEUU aumenta la presión sobre Cuba: la inteligencia militar ha realizado 25 vuelos de espionaje sobre la isla desde febrero

Las claves

Las claves Generado con IA Estados Unidos ha realizado 25 vuelos de espionaje militar sobre Cuba desde febrero, según análisis de la CNN. La mayoría de los vuelos, con aviones y drones de vigilancia, se han concentrado cerca de La Habana y Santiago de Cuba, a menos de 65 km de la costa. El incremento coincide con una retórica más agresiva de Donald Trump hacia Cuba y sigue un patrón visto antes en operaciones sobre Venezuela e Irán. La visibilidad pública de estos vuelos sugiere una posible táctica de intimidación hacia el gobierno cubano, según expertos.

Un análisis publicado por la CNN advierte del aumento de vuelos realizados por la inteligencia militar estadounidense sobre Cuba. Los vuelos, registrados por aplicaciones públicas de rastreo, indican una aceleración de los preparativos para una potencial intervención de EEUU sobre la isla.

La cadena afirma que desde el pasado 4 de febrero, los aviones y drones de la Fuerza Aérea y la Armada estadounidense han realizado 25 vuelos de este tipo, principalmente en proximidad de La Habana y Santiago de Cuba. Algunos de estas pasadas de reconocimiento se habrían acercado a menos de 65 kilómetros (40 millas) de la costa.

La mayoría de operaciones de vigilancia han sido realizadas por aviones de patrulla marítima P-8A Poseidon, diseñadas para el reconocimiento y la vigilancia. En otros casos, se ha utilizado un RC-135V Rivet Joint, especializado en recopilar señales de inteligencia. Estas labores vendrían acompañadas del uso de drones de reconocimiento de altura MQ-4C Triton.

Los vuelos han llamado la atención de los analistas por su proximidad al territorio cubano -lo suficiente como para ser consideradas operaciones de recopilación de información- pero también por su carácter repentino. Antes del pasado febrero, estas aproximaciones eran "extremadamente raras".

Su proliferación coincide con el aumento de la agresividad de Donald Trump al hablar de Cuba. Desde que ordenase el bloqueo naval de la isla en febrero, el presidente de EEUU ha pasado a acusar a las autoridades de La Habana de constituir "un riesgo" militar para su país.

CNN: On February 4, the US Navy and Air Force conducted at least 25 reconnaissance flights to gather data near Cuba.



Most of them were concentrated near the country's two largest cities - Havana and Santiago, and some flight areas were located within 40 miles of the coastline.… pic.twitter.com/klJZ5kh5vO — Sprinter Press Agency (@SprinterPress) May 11, 2026

Una táctica habitual

La correlación entre la intensidad retórica del presidente y el aumento de los vuelos de vigilancia registrados por las aplicaciones públicas ya ha ocurrido antes. Se ha podido observar tanto en los prolegómenos de la captura de Nicolás Maduro en Venezuela como antes de la operación 'Furia Épica' contra Irán.

En el caso de Venezuela, el primer acto fue el ataque contra una embarcación el 2 de septiembre de 2025 en el Caribe que presuntamente se utilizaba para el narcotráfico. Trump lo relacionó con el propio Maduro, a quien acusó de cometer "asesinatos en masa, tráfico de drogas, trata de blancas" y de "actos de violencia y terror".

Una semana después, los vuelos de vigilancia comenzaron a hacer acto de presencia frente a la costa de Venezuela. Se interrumpieron entre octubre y noviembre, y se retomaron en los días previos a la operación que capturó al líder venezolano en Caracas en Año Nuevo.

Un patrón similar se pudo observar en Irán, con una movilización mucho más ingente de aeronaves de inteligencia tanto por parte de las fuerzas estadounidenses como las israelíes frente a las costas de Irán. De nuevo se emplearon los mismos modelos: P-8A Poseidon, RC-135V Rivet Joint y MQ-4C Triton.

Desde comienzos de 2025, docenas de aviones y drones estadounidenses similares se han encontrado activos en la zona de guerra de Ucrania y en la proximidad de puntos de conflicto en la península de Corea y en la frontera más occidental de Rusia. Según los datos recopilados, las operaciones duran varios meses.

Sin embargo, el incremento de vuelos sobre Cuba abre un escenario inédito, porque implica misiones en zonas en las que previamente no habían sido desplegados. Además, se han podido seguir online en plataformas como Flightradar24 o ADS-B Exchange, y han sido objeto de comentario en redes sociales.

Es chocante porque, como recuerda la CNN, estas aeronaves pueden enmascarar su presencia al apagar sus transpondedores, lo que lleva a los analistas a preguntarse si EEUU no está tratando de intimidar a las autoridades cubanas al mostrar sus intenciones en público.