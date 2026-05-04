El régimen cubano aumenta la represión tras las amenazas de Trump: "La gente quiere cambio y no va a ser de manera pacífica"

La población cubana está exhausta y muchos consideran que el cambio solo será posible mediante la fuerza, dada la resistencia del régimen a ceder el poder.

La crisis económica y humanitaria es extrema: el 89% de la población vive bajo el umbral de pobreza, hay escasez de alimentos, medicamentos y cortes constantes de electricidad.

En Cuba se ha alcanzado un récord histórico de 1.250 presos políticos, según Prisoners Defenders, con detenciones frecuentes por cualquier acto de disidencia.

El régimen cubano ha intensificado la represión ante el aumento de la presión de Estados Unidos y las amenazas de intervención de Donald Trump.

"La gente está esperando el desenlace de la política de Trump en Cuba", cuenta Iván -nombre ficticio- a EL ESPAÑOL.

Después de la amenaza de Donald Trump de que "tomará el control" de Cuba "casi inmediatamente", los cubanos que viven en la isla ven esta noticia con "expectativa" por lo que vaya a pasar.

Aunque los cubanos con los que ha hablado este periódico, y que llevan años sufriendo las consecuencias económicas y la asfixia al país y al pueblo, prefieren ser cautelosos y miden bien las palabras que utilizan por miedo a ser víctimas de la represión por parte del régimen.

"Por cualquier bobería están deteniendo a las personas. Les citan a Villa Marista y ahí después de interrogarte, manipulan todo con información falsa", relata Alejandro, nombre ficticio.

Iván, el cubano que vive "entre el miedo y la esperanza" la amenaza de Trump E.E.

Villa Marista, el lugar que señala este joven cubano, es conocido por ser la sede del Departamento de Operaciones de la Dirección de Contrainteligencia de Cuba. Pero, en la práctica real, funciona como cuartel general de Seguridad del Estado cubano que utilizan para la detención de disidentes y presos políticos.

Además, alertan de que "hay bastante represión, por cualquier tontería hay detenciones". Después, el régimen castrista lo que hace es "crearte juicios y causas falsas". Al fin y al cabo, "quien dice la verdad, paga por ello", sentencia Alejandro.

Por eso, aunque "preocupa que se intervenga porque al final es una guerra y puede haber inocentes muertos", Alejandro ve que "como colmo es la única manera de que haya una transición porque el Gobierno no va a soltar el mando si no es así, por la fuerza".

Una amenaza que se están tomando muy en serio, porque como relata este cubano, Trump "sembró un precedente en Venezuela e Irán" y relata que hay muchos memes "para que no se nos cuele nadie, países como Nicaragua", bromea.

"Cuba necesita un cambio radical"

El pueblo cubano está exhausto, ya no puede más después de años de dictadura castrista. Después del aumento de la presión de Estados Unidos sobre la isla, el régimen ha aumentado su represión sobre los cubanos críticos y se suma una vigilancia ante cualquier atisbo de disidencia.

Se ha llegado a un récord en presos políticos con un máximo histórico de 1.250 en Cuba, según la ONG Prisoners Defenders.

Entre los casos más sonados de este último año ha sido la detención tras las protestas de Morón del joven de 16 años, Jonathan David Muir Burgos; o la de 'El Cuatrico', un proyecto audiovisual disidente fundado por Ernesto Ricardo Medina y Camil Rayas Pérez.

El deterioro de La Habana tras la asfixia económica al país. E.E.

Ante el aumento de la represión, la vigilancia del régimen ante cualquier atisbo de disidencia y la asfixia económica y energética, el pueblo cubano "no puede más".

En el caso de Alejandro relata que tiene un niño pequeño y que por él "siente miedo" y está "un poco paranoico", pero a la vez asegura que tiene "esperanza" de que un tiempo mejor llegue a Cuba.

"Las personas están deseosas porque quieren cambio, pero parece que no va a ser de una forma pacífica, que la única manera de que el Gobierno suelte el mando es a través de la guerra", ha señalado este joven cubano a EL ESPAÑOL.

En esta misma visión, con cautela, coincide Iván quien asegura que "Cuba necesita un cambio radical y lo necesita pronto", porque la población está alicaída como "si estuviese en una guerra", relata.

Como "una zona de guerra"

El turismo ha desaparecido casi "al completo" de Cuba, lamenta Iván. Algo que resulta normal debido a la devastadora situación que vive el país bajo el régimen castrista que está agonizando cada vez más.

Pero, esto lo está pagando el pueblo, "la gente de a pie no puede soportar esto más", asegura Iván.

Algo que no extraña, si se tiene en cuenta que Cuba ha sufrido un retroceso del 15% en su economía desde 2020, según el Centro de Estudios de la Economía Cubana (CEEC). Esto supone una situación catastrófica para el país porque hay que mirar estos datos desde la situación en la que se encontraba la isla en ese momento, que era ya muy negativa.

La basura amontonada en las calles de La Habana. E.E.

Iván vive en La Habana, una ciudad que siempre ha estado marcada por su vitalidad y que ahora, parece "un pueblo fantasma, como si se tratase de un lugar en guerra", cuenta a EL ESPAÑOL desalentado.

Ya en 2020 el 64% de los cubanos vivía con menos de 1,11 dólares al día y, hoy en día, el 89% de la población está bajo el umbral de pobreza, es decir casi 9 de los 10 millones de habitantes del país.

Esto está provocando "una situación muy grave", ya que el país "está destruido en todo el sentido de la palabra", relata con crudeza Iván.

Una debacle que viene llevándose a cabo en los últimos 5 años donde se está viviendo "una crisis humanitaria" de las más graves en la historia reciente del país.

Crisis humanitaria

Según el Programa Mundial de Alimentos (WFP), cada año se dispara en Cuba la gente que necesita asistencia alimentaria urgente. Según los últimos datos disponibles de 2024, la cifra subió hasta más de 1.320.000 ciudadanos. Una cifra que no ha parado de subir desde entonces.

"El último cerco con la escasez de combustible ha paralizado el transporte", relata Iván. Ahora en Cuba tratar de coger el transporte público es algo que "no existe", pero si quieres coger un taxi, por ejemplo, los precios "se han triplicado".

Como la capacidad adquisitiva de la población está mermada esto hace que, por ejemplo, el transporte interprovincial "sea imposible", asegura este cubano.

Claro, a todo esto hay que sumar los cortes de suministro eléctrico constantes y una pobreza extrema que deja "las calles vacías" como si fuese el escenario de "una guerra".

Al pasear por la calle cuentan que con tan solo mirar a la gente se ve cómo "el pueblo está agotado, cansado, envejecido y muy empobrecido".

Una crisis que está marcada por la escasez de combustible y que está provocando que se encarezca todo lo demás, lo que se traduce en que las calles de La Habana podrían ser las de "la franja de Gaza".

Esta situación límite hace que la escena parezca "un vertedero", la gente "busca en la basura acumulada en las calles". Pero además, muchos de ellos sufren enfermedades y "no tienen acceso a medicamentos".

Si quieren conseguir algún tipo de medicina "muchos de ellos tienen que recurrir al mercado negro y comprarlo ahí con unos precios que se hacen casi imposibles", asegura Iván. A lo que se suma el "difícil acceso a agua potable", que está provocando que la gente "camine kilómetros para poder beber agua", lamenta Iván a EL ESPAÑOL.

Este panorama junto con los continuos apagones ha dejado a la isla sin turismo que "prácticamente es inexistente", lo cual recorta todavía más los ingresos del país y la dinamización de la economía.

Al final, la represión económica y la asfixia con el petróleo ha creado esta crisis energética "muy grande" que aunque Rusia y México han mandado un buque con petróleo, es "un parche para un enfermo terminal".

Se ha vivido "un respiro, pero es algo temporal, porque no va a durar mucho", relata Alejandro quien vaticina que volverán "a las mismas y el pueblo está desesperado".

"La población está muy cansada, somos los que sufrimos las consecuencias de las decisiones de los de arriba, los que padecemos los apagones 12 o 14h", lamenta Alejandro.