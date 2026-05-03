Trump busca un nuevo Charlie Kirk: el voto joven puede decidir las próximas elecciones, pero no tienen líderes que seguir

La participación joven es baja, con solo el 27% de menores de 30 años votando en las últimas legislativas, lo que genera incertidumbre sobre su impacto electoral.

La división generacional y el desgaste económico afectan la motivación de los jóvenes, quienes muestran un rechazo elevado a Trump, pero sin un cambio ideológico claro.

La organización Turning Point USA, fundada por Kirk, ha perdido fuerza en los campus, mientras que los demócratas intentan construir su propia presencia con recursos limitados.

El voto joven en Estados Unidos es clave para las próximas elecciones, pero carece actualmente de líderes claros como Charlie Kirk.

Un estudiante se acerca a otro en medio del campus. Le hace una pregunta incómoda. Otro graba con el móvil. Esperan una discusión. No llega. El vídeo se queda sin contenido. La imagen se repite en universidades de todo Estados Unidos. Jóvenes que buscan el choque para convertirlo en virales. Estudiantes que lo esquivan. Otros que miran y siguen caminando.

Hace no tanto, esos mismos espacios funcionaban de otra manera. Había más ruido, más público, dirección. Bastaba una mesa plegable y alguien capaz de convertir cualquier conversación en un momento político. Durante años, ese alguien fue Charlie Kirk.

Hoy no está. Y en ese vacío, nadie ha conseguido ocupar del todo su lugar. La derecha mantiene la estructura que él ayudó a construir en los campus. Los demócratas intentan entrar, pero siguen lejos de tener una red comparable. Y en medio, una generación cada vez más difícil de convencer.

A pocos meses de las elecciones de mitad de mandato, el voto joven vuelve a estar en disputa. Pero esta vez en un terreno distinto. Sin liderazgo claro, con los partidos adaptándose sobre la marcha y con una política que ya no se organiza solo en universidades, sino en contenidos que circulan y desaparecen con la misma rapidez que fueron creados.

El vacío que deja Kirk

Charlie Kirk consiguió algo poco habitual en Estados Unidos. Logró organizar el voto joven conservador dentro de las universidades. El vacío que deja Kirk supone una máquina que sigue ahí, pero ya no funciona igual.

Su organización, Turning Point USA, convirtió los campus en una plataforma política estable para la derecha. No era un grupo marginal. Era una red con más de 1.400 sedes en campus universitarios, financiación sólida y una fórmula muy afinada: micrófono, cámaras y confrontación. Cada pregunta podía convertirse en contenido.

Se vio con claridad hace unos días en la Universidad de Arizona. National Ground Game —un proyecto demócrata creado tras 2024 para replicar el modelo de Kirk en clave progresista— llegó al campus sin permiso, intentó forzar un debate con Turning Point y acabó montando su propio acto fuera de la universidad. Apenas una docena de asistentes.

Esa misma noche, el evento conservador reunió a unas 70 personas. Muy lejos de lo que era antes. La maquinaria no ha desaparecido. Pero ha perdido fuerza.

Dentro del propio entorno trumpista se reconoce una división creciente entre los jóvenes. La guerra con Irán ha abierto una grieta generacional. En foros como la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), los votantes más jóvenes se muestran más escépticos con el apoyo automático a Israel que sectores más tradicionales.

A eso se suma otro factor clave: el desgaste económico. El coste de la vida es hoy la principal preocupación para los votantes. Y entre los más jóvenes, el acceso a la vivienda se ha convertido en una barrera evidente.

Charlie Kirk, junto a Donald Trump, en una imagen de archivo. EP

Ese malestar atraviesa también a quienes apoyaron a Trump, que mantienen su posición política, pero con una relación más distante y más crítica.

De hecho, los datos reflejan ese enfriamiento: más de dos tercios de los votantes entre 18 y 34 años desaprueban su gestión. Aun así, ese desgaste no se está traduciendo en un traslado ideológico claro.

Una pelea sin dueño

El voto joven es el espacio que ahora está en disputa. No hay un trasvase claro de voto, pero sí una oportunidad. Y varios actores intentando aprovecharla al mismo tiempo.

Los demócratas han sido los primeros en moverse. National Ground Game nace precisamente de ese diagnóstico: que el voto joven no está asegurado y que hace falta construir una presencia propia en universidades.

Pero parten con una desventaja evidente. Su implantación sigue siendo mínima —apenas una decena de grupos— y sus recursos están muy lejos de los de su rival. Su estrategia se ha movido en otra dirección: generar visibilidad.

Ahí entra el llamado clip farming. Aparecer en campus, provocar escenas y convertirlas en contenido. En 2025, una de esas acciones acabó en un vídeo con más de 50 millones de visualizaciones, pese a que el enfrentamiento nunca llegó a producirse.

El problema es que ese alcance no sustituye a la organización. Ni resuelve otra debilidad: la dificultad para fijar una posición clara en temas que dividen a su propio electorado.

En medio de esa disputa aparece un tercer actor. Figuras de la extrema derecha digital que operan al margen de las estructuras tradicionales. No buscan ocupar el espacio que dejó Kirk, sino aprovechar su debilidad.

En algunos casos, con una estrategia explícita: desmovilizar a parte del voto joven conservador y erosionar desde dentro su base electoral. Su objetivo es restar entre un 5% y un 10% de ese apoyo.

Eso introduce una nueva tensión electoral. Porque la derecha ya no compite solo contra los demócratas. También contra su propia fragmentación.

Una generación decisiva, pero imprevisible

A primera vista, los jóvenes parecen inclinar la balanza hacia el progresismo. La mayoría dice hoy que votará demócrata y el rechazo a Trump es alto. Pero la clave no es solo a quién apoyan. Es cómo y cuándo participarán.

El presidente estadounidense, Donald Trump, oficia la ceremonia de la Medalla de la Libertad junto a Erika Kirk en honor a su difunto esposo, Charlie Kirk. EFE

En las elecciones de mitad de mandato, su participación en las urnas sigue siendo menor que la del resto del electorado.

En 2022, apenas el 27% de los menores de 30 años votó. Muy lejos de las cifras de unas presidenciales. Pero suficiente, en un escenario ajustado, para marcar la diferencia en distritos clave.

También hay una brecha clara entre sexos. El apoyo a los demócratas es más sólido entre mujeres jóvenes, mientras que entre los hombres el comportamiento es más volátil y ha sido uno de los espacios donde los republicanos han logrado avanzar en los últimos ciclos.

Ese desequilibrio añade otra capa de incertidumbre. Y todo ocurre en un entorno distinto.

Seis de cada diez menores de 30 años en Estados Unidos se informan a través de TikTok. La política se consume en vídeos breves, fragmentados y cada vez más difíciles de verificar.

En esta campaña ya circulan anuncios manipulados, imágenes generadas con inteligencia artificial y mensajes diseñados para maximizar impacto más que para informar. Eso amplifica el impacto. Pero no asegura movilización.

Por eso el voto joven es hoy más difícil de movilizar y de medir que en ciclos anteriores. Puede inclinar una elección… o desaparecer de ella.

Y en unas elecciones como las de noviembre, donde unos pocos puntos pueden decidir mayorías, esa incertidumbre es clave. Más aún cuando el resultado marcará hasta qué punto Trump puede seguir gobernando como lo ha hecho hasta ahora.