Trump amenaza con "tomar el control" de Cuba "casi de inmediato": promete enviar un buque tras la guerra de Irán

Las claves

Las claves Generado con IA Donald Trump afirmó que "tomará el control" de Cuba después de resolver el conflicto con Irán, mencionando el envío del portaaviones USS Abraham Lincoln al Caribe. La Administración Trump reforzó las sanciones contra Cuba, apuntando a sectores clave de la economía como energía, defensa, minería y servicios financieros. El Senado de EE.UU. rechazó limitar las posibles operaciones militares de Trump sobre Cuba, mientras Washington intensifica la presión sobre la isla. Raúl Castro reapareció en el acto del Primero de Mayo en La Habana, reiterando el llamado a la defensa de la soberanía cubana frente a amenazas de intervención militar estadounidense.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que "tomará el control" de Cuba "casi de inmediato" y añadió que primero terminará con el "trabajo" en Irán, durante su intervención como orador principal en una cena privada del Forum Club en West Palm Beach, Florida.

Trump añadió que al terminar en Irán podría hacer que el portaaviones USS Abraham Lincoln, el más grande del mundo, viaje al Caribe y "se detenga a unos 100 metros de la costa" de Cuba, desde donde los isleños, según su discurso, dirían "muchas gracias, nos rendimos".

La intervención del republicano se produjo en una cena política y empresarial organizada por el Forum Club, un espacio habitual de encuentro en Florida entre líderes políticos, empresarios y figuras públicas, donde Trump fue invitado principal en un acto cerrado con asistentes seleccionados.

Este mismo viernes, la Administración Trump redobló las sanciones contra la isla, unas medidas que apuntan a los pilares de la economía cubana, especialmente los sectores de energía, defensa, minería y servicios financieros.

Según la orden ejecutiva firmada hoy, a cualquier persona o empresa que opere en ellos o haga negocios con el Gobierno de La Habana se le aplicará el bloqueo total de sus activos en EEUU.

También esta semana, el secretario de Estado, Marco Rubio, acusó a Cuba de facilitar la presencia de servicios de inteligencia de "los adversarios" de Estados Unidos a 90 millas de su territorio y aseguró que la Administración del presidente, Donald Trump, no lo tolerará.

El Senado rechazó este martes una propuesta demócrata para limitar las posibles operaciones militares que Trump pueda ordenar sobre La Habana.

Desde enero, la Administración Trump ha intensificado la presión sobre La Habana con un bloqueo petrolero y el presidente ha sugerido en diversas ocasiones la necesidad de un cambio de régimen en la isla.

Castro reaparece

Precisamente, Raúl Castro reapareció este viernes en La Habana en los actos del Primero de Mayo, que se convirtió en una jornada para reiterar el llamado del Gobierno cubano a la defensa ante una posible intervención militar de Estados Unidos en la isla.

Con 94 años, Castro estuvo en la llamada "Tribuna Antiimperialista José Martí", situada frente a la Embajada de EEUU, donde le entregaron dos libros que, según las autoridades del país caribeño, contenían más de 6,2 millones de rúbricas recogidas en la iniciativa gubernamental “Mi firma por la Patria”.

El expresidente cubano participó en la ceremonia junto al presidente del país, Miguel Díaz-Canel, el ex segundo secretario del Partido Comunista de Cuba (PCC, único), José Ramón Machado Ventura y otros dirigentes de la isla.

Bajo el lema “La Patria se defiende”, el Primero de mayo en la capital cubana se presentó, tanto al público interno como al internacional, como un llamado a la unidad por la soberanía ante las amenazas bélicas por parte de Washington.