Bukele justifica el macrojuicio a líderes de la Mara Salvatrucha: 'Responsabilidad de mando, se usó en los juicios de Núremberg'

Miembros de la Mara Salvatrucha encarcelados en la megacárcel de Bukele al inicio del macrojuicio. Reuters

Las claves

Las claves Generado con IA Nayib Bukele comparó el macrojuicio a más de 400 líderes de la Mara Salvatrucha con los juicios de Núremberg, defendiendo la "responsabilidad de mando". El presidente respondió a críticas de activistas de derechos humanos sobre el juicio colectivo, argumentando que los acusados son responsables de más de 29.000 asesinatos. La Fiscalía señala que 413 de los procesados están en el Centro de Confinamiento del Terrorismo y hay órdenes de captura para otros 73 sujetos. El juicio masivo es parte del régimen de excepción implementado por Bukele en su lucha contra las pandillas, medida que ha sido polémica por posibles violaciones a los derechos humanos.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, comparó el macrojuicio contra un grupo de más de 400 supuestos líderes de la pandilla Mara Salvatrucha (MS13) con los juicios de Núremberg, donde se juzgó a los principales dirigentes nazis tras la II Guerra Mundial. Así ha reaccionado a las críticas contra el proceso vertidas por activistas de derechos humanos.

"El único aspecto 'novedoso' es hacer responsables a los jefes por los crímenes llevados a cabo por sus organizaciones. No inventamos ese principio. Se llama 'responsabilidad de mando', y se aplicó en Europa durante los Juicios de Núremberg", afirmó en redes sociales el mandatario salvadoreño.

Bukele ha respondido así a un mensaje en la misma red social de Kenneth Roth, exdirector de la organización Human Rights Watch (HRW), en el que calificaba de "injusto" el juicio colectivo a los supuestos pandilleros "a través de poderes de emergencia controvertidos" vigentes desde marzo de 2022.

“Woefully unfair”?



These 486 terrorists are not petty criminals. They are well-known gang leaders, most of them already convicted of crimes they personally committed, including murder, rape (often rape followed by murder), extortion, and kidnapping.



But this so-called “mass… https://t.co/oCV6fMyzxW — Nayib Bukele (@nayibbukele) April 22, 2026

La audiencia única abierta permite juzgar masivamente a supuestos pandilleros y mantener activo el proceso para sumar nuevos acusados en el futuro, y se trata de un modelo establecido tras reformas al Código Penal de El Salvador.

El mandatario salvadoreño aseguró, en la respuesta a Roth, que "este llamado 'juicio masivo' trata sobre los 47.000 crímenes que ordenaron (los líderes de la pandilla), incluyendo más de 29.000 asesinatos probados más allá de una duda razonable".

"Estos 486 terroristas no son delincuentes menores. Son líderes de pandillas bien conocidos, la mayoría de ellos ya condenados por crímenes que cometieron personalmente, incluyendo asesinato, violación (a menudo violación seguida de asesinato), extorsión y secuestro", subrayó Bukele.

De los procesados, según la Fiscalía, "413 guardan prisión en el CECOT", el Centro de Confinamiento del Terrorismo, una cárcel de máxima seguridad símbolo de la "guerra" contra las maras, liderada por el Gobierno de Bukele, y se han girado órdenes de captura para "73 sujetos".

La polémica medida de régimen de excepción, señalado de violentar derechos humanos, se convirtió en la principal apuesta del Gobierno contra las pandillas y le supuso a Bukele, quien mantiene alta aprobación entre los salvadoreños, su reelección inmediata para un segundo mandato.

Los juicios de Núremberg se celebraron entre noviembre de 1945 y octubre de 1946 en la ciudad alemana del mismo nombre, donde el Tribunal Militar Internacional, creado por las potencias aliadas —Estados Unidos, Reino Unido, Francia y la Unión Soviética—, juzgó a los principales dirigentes nazis por crímenes de guerra y contra la humanidad, entre otros.

Veintidós altos cargos se sentaron en el banquillo, aunque inicialmente fueron acusadas 24 personas: doce fueron condenados a muerte, siete a penas de prisión y tres resultaron absueltos. Según Amnistía Internacional, la importancia de este proceso radica en que "establecieron que los individuos pueden ser responsables penalmente en el plano internacional y sentaron las bases del derecho penal internacional moderno".