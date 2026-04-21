El atacante de Teotihuacán era un joven admirador de Hitler que pretendía reeditar la masacre de Columbine en 1999

Las claves

Las claves Generado con IA El atacante de Teotihuacán, Julio César Jasso Ramírez, era un joven que admiraba a Hitler y a los autores de la masacre de Columbine. El tiroteo dejó al menos una turista canadiense muerta y 13 heridos extranjeros en la Pirámide de la Luna, un sitio turístico y Patrimonio Mundial. El agresor dejó en la escena una imagen generada por IA junto a los asesinos de Columbine y vestía símbolos asociados a la subcultura True Crime Community. El caso está vinculado a una tendencia global de ataques inspirados en comunidades en línea que glorifican a asesinos de masas, con antecedentes recientes en Argentina, Italia y EE.UU.

El atacante que mató a tiros este lunes a al menos una persona e hirió a otras 13 en la zona arqueológica de Teotihuacán (México) admiraba la masacre perpetrada en el instituto estadounidense de Columbine y al dictador nazi Adolf Hitler, informan este martes medios mexicanos.

El agresor, que murió tras el ataque -aún no está claro si por un suicidio o por disparos de las autoridades- fue identificado como Julio César Jasso Ramírez, de 27 años y residente en la capital mexicana, Ciudad de México, tras el hallazgo de una credencial de elector en el sitio del crimen.

El tiroteo ocurrió la mañana del lunes en la Pirámide de la Luna, dentro de Teotihuacán, uno de los destinos favoritos de los turistas. Es reconocido Patrimonio Mundial de la UNESCO. Se encuentra ubicado a unos 50 kilómetros de la Ciudad de México, sede del partido inaugural del Mundial el próximo 11 de junio.

El responsable del tiroteo dejó en la escena del crimen un portarretratos con una imagen generada por inteligencia artificial en la que aparecía él mismo junto a los asesinos de Columbine, Eric Harris y Dylan Klebold, quienes se suicidaron en 1999 tras matar a 13 personas y herir a 24.

Esa matanza, considerada el primer tiroteo escolar masivo en Estados Unidos, se produjo un 20 de abril, el mismo día que el ataque de este lunes en la zona turística de las pirámides de Teotihuacán, donde murió al menos una turista canadiense.

En el momento en el que abrió fuego, el hombre vestía un cubrebocas y una camisa de cuadros gris, y en la fotografía generada por inteligencia artificial llevaba una playera (camiseta) con la leyenda "Disconnect and Self-Destroy" ("Desconecte y autodestrúyase").

Esta frase está vinculada a la True Crime Community (TCC), una subcultura digital global que glorifica a los asesinos de masas.

Pese a que se trata de un movimiento descentralizado, se han identificado vínculos de la TCC con otras comunidades de extrema derecha en Internet, y su origen se remonta a foros de internautas surgidos precisamente tras producirse la masacre de Columbine.

Otros ataques vinculados

Este incidente con arma de fuego no es el primero vinculado a la comunidad TCC, sino que es un tipo de agresión terrorista que se ha repetido en otros lugares del mundo recientemente.

El origen de la TCC se remonta a foros de internet surgidos precisamente tras la masacre de Columbine. Aunque se trata de un movimiento descentralizado, se han identificado vínculos con organizaciones vinculadas a la ultraderecha.

En Argentina, un menor de 15 años inspirado también por esta comunidad mató a un niño e hirió a otros ocho el pasado 30 de marzo en una escuela en la ciudad San Cristóbal, perteneciente a la provincia de Santa Fe.

Este atacante utilizaba diversos alias en redes sociales, donde compartía contenido que glorificaba masacres escolares previas.

Por otro lado, en EEUU se registraron al menos 15 ataques vinculados a esa subcultura violenta entre enero de 2024 y septiembre de 2025, según el Institute for Strategic Dialogue (ISD).

En Italia, recientemente, la Policía evitó una masacre, al detener a un joven de 17 años en la provincia de Perugia, que pretendía realizar una matanza en una escuela, con la que emular la masacre de Columbine.

De acuerdo con la investigación de la cadena mexicana Telediario, el atacante de Teotihuacán llevaba en su mano derecha un reloj con un cronómetro que marcaba cero al momento del hallazgo de su cuerpo, lo cual apunta a una posible programación previa del momento del tiroteo.

Combate contra la Guardia Nacional

El mismo medio ha indicado que el tirador mantuvo un intercambio de disparos con la Guardia Nacional, por lo que no está claro si murió por ello o por una herida autoinfligida.

Entretanto, el diario mexicano El Universal ha adelantado que el cuerpo del atacante se halló junto a un revólver, un cuchillo táctico y una mochila con libros y fotografías.

Según ha declarado una testigo en declaraciones recogidas por la cadena de televisión mexicana, Telediario TV, mencionó que cree que el atacante realizó al menos 20 detonaciones con arma de fuego.

En paralelo, otros testimonios de este ataque aseguran que mantuvo una discusión con algunos de los turistas, momentos antes de dispararles y quitar la vida a una de ellas.

Además de matar a una turista canadiense, Jasso Ramírez hirió a trece personas también extranjeras, de las cuales ocho permanecen hospitalizadas y cinco han sido dadas de alta, según ha informado la Secretaría de Gobernación (Segob) de México.

Minutos después de producirse el tiroteo, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha informado en su cuenta de la red social X que su Gobierno estaba en contacto con la embajada de Canadá, a la vez que expresó su solidaridad con las personas afectadas y sus familias.

"Lo ocurrido en Teotihuacán nos duele profundamente", expresó en un mensaje publicado en redes sociales.

Lo ocurrido hoy en Teotihuacán nos duele profundamente. Expreso mi más sincera solidaridad con las personas afectadas y sus familias. Estamos en contacto con la embajada de Canadá.



He instruido al Gabinete de Seguridad a investigar a fondo estos hechos y brindar todos los… https://t.co/ceBDNjKxDv — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) April 20, 2026

Entre los heridos hay seis ciudadanos estadounidenses -cuatro mujeres y dos hombres adultos-, tres colombianos -incluido un menor de 6 años y dos mujeres de 22 y 37-, dos brasileñas -de 13 y 55 años-, una mujer canadiense de 29 años y un hombre ruso de 32.