Saige Blair, la joven víctima de acoso y abuso sexual a la que Trump ha convertido en símbolo de su agenda antitrans

La historia revela fallos en la protección de menores por parte de escuelas, justicia y servicios sociales, cuestionando quién es responsable de lo ocurrido.

La familia de Sage demandó al centro escolar por no informarles sobre su identidad de género, pero un juez desestimó esa parte en 2024.

El caso ha sido utilizado por Donald Trump como símbolo en el debate sobre la gestión de la identidad de género en menores y el papel de las familias.

Sage Blair sufrió acoso escolar, abuso sexual, secuestro y explotación antes de cumplir 16 años, tras huir de casa por sentirse desprotegida.

Sage Blair tenía 14 años cuando empezó a desaparecer. No de golpe, sino por una acumulación de problemas: en su casa, en el colegio, en su entorno. Cuando escapó por la ventana de su habitación una noche de agosto de 2021, dejaba atrás algo más que a su familia. Dejaba atrás un sistema que le había fallado.

El siguiente año fue una verdadera pesadilla. Pasó por el acoso escolar, la agresión sexual, el secuestro, la violación, la explotación y por la tutela del Estado. Todo antes de cumplir los 16.

Ahora, su historia ha terminado en el centro del debate político estadounidense, convertida en el gran argumento de Donald Trump en su guerra cultural sobre identidad de género.

Sage Blair creció en un entorno ya marcado por la fragilidad. Fue adoptada por sus abuelos —a quienes llama padres— tras pasar por el sistema de acogida. Su padre biológico había muerto y su madre no podía cuidarla.

Con la pubertad llegaron los problemas: depresión, autolesiones, trastornos alimentarios e incluso episodios de alucinaciones. En el verano de 2021 fue ingresada durante una semana en un centro psiquiátrico. Poco después recibió un diagnóstico de disforia de género severa, una información que su abuela asegura que le ocultaron.

Ese mismo verano, al comenzar el instituto, empezó a usar en la escuela un nombre masculino —Draco—. En casa, seguía siendo Sage.

Según la demanda presentada por su familia en 2023, el centro escolar gestionó esa situación sin informarles. El distrito sostiene que actuó conforme a la normativa y que fue la propia menor quien pidió confidencialidad por miedo a represalias. De hecho, en documentos internos, la estudiante habría expresado su temor a la reacción de sus abuelos, extremadamente religiosos, y su voluntad de no abordar ese tema en casa.

Ahí se sitúa el punto más polémico del caso: no tanto la identidad en sí, sino quién tenía la información y quién quedaba fuera, siendo la vida de una menor la que estaba en juego.

Acoso en el instituto

Su paso por el instituto fue breve, apenas dos semanas.

Desde el segundo día de clase, Sage empezó a recibir burlas y amenazas por parte de otros alumnos, especialmente en el autobús escolar. La situación escaló rápido. Un orientador habló con ella sobre su identidad y, tras saber que prefería ser tratada como un chico, le permitió usar un nombre masculino y el baño de hombres.

En los días siguientes, varios alumnos la siguieron al aseo, la tocaron sin consentimiento, amenazaron con violarla a punta de cuchillo y la empujaron contra una pared en el pasillo.

El centro reconoce los incidentes, pero niega la negligencia.

En una reunión con el orientador, Sage describió como "violación" lo que después concretó como tocamientos inapropiados. La intervención del orientador se centró en advertirle sobre la gravedad de ese tipo de acusaciones, en lugar de tomar medidas contra los alumnos implicados.

El episodio refleja la confusión en torno a lo ocurrido, pero no elimina el hecho central: hubo una agresión sexual y una situación de riesgo que no se contuvo. En menos de dos semanas, el instituto dejó de ser un espacio educativo para convertirse en un entorno hostil.

Y entonces Sage se fue.

Una fuga marcada por la violencia

La noche en que su abuela encontró su carnet de estudiante con el nombre de Draco y su foto, intentó frenar la situación. Le dijo que no tendría que volver a clase. Pero esa misma madrugada, Sage huyó por la ventana.

Lo que vino después es la parte más brutal del caso.

Según la demanda, contactó con un hombre a través de una web vinculada al entorno LGBTQ que le habían recomendado en el ámbito escolar. Ese hombre la secuestró, la violó y la trasladó a Washington. Allí sufrió nuevos abusos, incluidos episodios de explotación sexual. Ocho días después fue localizada por la policía.

Pero el rescate no puso fin al peligro.

El presidente estadounidense Donald Trump pronuncia un discurso en la celebración del Día de la Independencia de Grecia en el Salón Este de la Casa Blanca en Washington, D.C., EE. UU., el 26 de marzo de 2026 Reuters

Una abogada de oficio convenció al juez de menores para que no regresara a casa, alegando que allí no se sentía segura y que su familia no aceptaría su identidad. En ese proceso salió a relucir el diagnóstico de disforia de género.

El tribunal ordenó su ingreso en un centro de menores masculino.

Allí, volvió a ser agredida sexualmente, consumió drogas y no recibió atención médica ni psicológica adecuada. Dos meses después, volvió a huir.

Entonces viajó a Texas para encontrarse con alguien que había conocido por internet, un supuesto patinador de 16 años. Vuelve a ser captada por un adulto, que la droga, abusa de ella y la retiene durante semanas. No es localizada hasta más de dos meses después.

De caso judicial a símbolo político

Sage hoy tiene 19 años. Vive de nuevo con su familia en Virginia, ha terminado la secundaria a distancia y cursa estudios universitarios en un centro cristiano. Ha vuelto a identificarse como mujer y ha optado por no hablar públicamente de lo ocurrido. Su historia, sin embargo, sigue hablando por ella.

Cuando en 2023 su abuela llevó el caso a los tribunales planteó dos cuestiones: si la escuela había excluido a la familia de decisiones relevantes y si el sistema había fallado al protegerla frente al acoso.

La primera no prosperó. Un juez la desestimó en 2024.

Pero es precisamente ahí donde se sitúa hoy el debate.

El caso de Sage Blair se ha convertido en uno de los ejemplos más visibles de una de las grietas más profundas de Estados Unidos: hasta qué punto las escuelas deben gestionar la identidad de género de los menores sin contar con sus familias. Un conflicto que atraviesa leyes, tribunales y sistemas educativos sin consenso político.

Hace unas semanas, su historia volvió al primer plano como argumento de ese debate en el discurso del Estado de la Unión de Donald Trump, donde el presidente usó a Sage para defender la idea de que los padres deben saber y decidir. Ahora mismo, en EEUU solo 15 estados exigen que los educadores informen a los padres si sus hijos usan una identidad de género diferente en la escuela.

Pero esa es solo una parte.

De lo que apenas se habla es de la instancia de su caso que sigue abierta: si el centro ignoró señales de riesgo y no actuó a tiempo. Y, sobre todo, quién es el responsable de todo lo que vino después.

Esto incomoda y es la parte ignorada de su historia.

La cadena de errores y omisiones por parte de varias administraciones —escuela, justicia, servicios sociales— en la que ningún sistema supo actuar a tiempo.

Y eso cambia la pregunta.

No es solo quién debe decidir.

Es por qué nadie consiguió protegerla.