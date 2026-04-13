La derechista Keiko Fujimori y el ultraderechista López Aliaga disputarán la segunda vuelta de las elecciones en Perú

Las claves nuevo Generado con IA Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga disputarán la segunda vuelta presidencial en Perú el próximo 7 de junio, según el recuento rápido de actas. Fujimori obtuvo el 16,8% de los votos y López Aliaga el 12,9%, superando al centrista Jorge Nieto. La elección estuvo marcada por retrasos en la apertura de centros electorales en Lima, afectando a unos 52.000 votantes, quienes podrán votar al día siguiente. Las misiones de la UE y la OEA reportaron una jornada electoral sin irregularidades y con alta participación pese a los incidentes logísticos.

La derechista Keiko Fujimori, del partido Fuerza Popular, y el ultraderechista Rafael López Aliaga, del partido Renovación Popular, disputarán la Presidencia de Perú en una segunda vuelta electoral el próximo 7 de junio, según el recuento rápido de las actas electorales ofrecido por la empresa privada Datum Internacional.

El conteo, difundido por la cadena local América Televisión, otorga a Fujimori un 16,8 % de los votos y a López Aliaga el 12,9 %, poco más de un punto que el centrista Jorge Nieto, que recibió un 11,6%.

Al respecto, la jefa de Datum, Urpi Torrado, precisó que el recuento de las actas de votación, realizado con 1.500 actas, ya no es una encuesta sino que da cuenta de los votos reales y los resultados tienen un margen de error del 1%.

Eterna aspirante a presidir Perú

Keiko Fujimori es la hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), es la candidata mejor posicionada para disputar una vez más la Presidencia de Perú en una segunda vuelta electoral tras las elecciones de este domingo.

Es la cuarta vez seguida que la candidata y líder del partido fujimorista Fuerza Popular estará en la segunda vuelta, después de haber perdido en esa instancia en las tres ocasiones anteriores ante Ollanta Humala (2011), Pedro Pablo Kuczynski (2016) y Pedro Castillo (2021).

La jornada electoral de este domingo en Perú estuvo marcada por los grandes retrasos en la apertura de importantes centros de votación en la capital Lima, debido a la falta de material electoral, que hizo que unos 52.000 electores se quedasen sin poder votar, una situación que motivó al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) a autorizar, en una decisión inédita, que la votación en esos locales se haga este lunes.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), encargada de organizar las elecciones, atribuyó el problema a la empresa contratada para el reparto, que en algunos puntos llegó cinco horas después de la hora de inicio de la votación, según informa Efe.

Según las informaciones oficiales, se pudo instalar el 99,8% de las mesas electorales a nivel nacional.

Pese a la decisión de extender la votación al lunes, el candidato ultraderechista López Aliaga (Renovación Popular) demandó penalmente al jefe de la ONPE, Piero Corvetto, por omisión de funciones y solicitó a la Fiscalía que ordene su captura inmediata, al considerar que "no es casualidad" que se quedasen sin abrir colegios en zonas donde, según él, votan mayoritariamente por Renovación Popular.

No obstante, tanto las misiones de observación electoral de la Unión Europea (UE) como de la Organización de Estados Americanos (OEA) señalaron que se desarrolló una jornada electoral sin irregularidades y con una gran afluencia de electores, pese a los problemas para la apertura de determinados locales de votación.