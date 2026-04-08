María Corina Machado viajará a Madrid el 18 de abril y convoca un acto masivo con venezolanos residentes en España

Cartel de la convocatoria de un encuentro de Corina Machado y Edmundo González con venezolanos en Madrid el 18 de abril.

Las claves nuevo Generado con IA María Corina Machado, Nobel de la Paz 2025, viajará a Madrid el 18 de abril para participar en un acto con venezolanos residentes en España. El evento contará también con la presencia de Edmundo González Urrutia, excandidato presidencial y exiliado en España desde 2024. Machado invita a los asistentes a acudir acompañados de familiares, amigos y banderas de Venezuela, destacando el carácter simbólico del encuentro. Recientemente, Machado se reunió en Washington con el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, y reafirmó su compromiso por la democracia en Venezuela.

La líder opositora venezolana María Corina Machado, premio Nobel de la Paz 2025, estará en España el próximo sábado 18 de abril, según ha confirmado en un vídeo en X junto al excandidato presidencial Edmundo González Urrutia.



En el vídeo, ambos dirigentes opositores han hecho una invitación para reunirse en un acto con los venezolanos residentes en España, por lo que han pedido ir acompañados de familiares, amigos y banderas de Venezuela, sin precisar detalles del lugar.



"Voy a poder abrazarte de nuevo Edmundo y a tantos venezolanos", dice Machado en el vídeo que acompañó con el mensaje: "Nos vemos el 18 a las 18:00 horas en Madrid".

Nos vemos el 18 a las 18 en Madrid.

🇪🇸 pic.twitter.com/32GpyhpAfP — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) April 7, 2026

Previamente, fuentes opositoras habían confirmado a Efe que la premio Nobel de la Paz 2025 viajaría a España la próxima semana, sin ofrecer mayores detalles sobre su agenda.



El Comando Con Venezuela, una plataforma política que respalda a Machado, publicó el pasado domingo en su cuenta de la red social X un mensaje con imágenes de Madrid que decía: "En pocos días, miles de venezolanos vamos a reencontrarnos… a la venezolana".



En respuesta a ese mensaje, González Urrutia, exiliado en España desde septiembre de 2024, escribió "¡Preparando motores!".

🇻🇪🇪🇸 | María Corina Machado (@MariaCorinaYA) llega a Madrid para reencontrarse con los venezolanos en un evento histórico junto al presidente de Venezuela, Edmundo González (@EdmundoGU).



Será una jornada llena de la energía, valentía y esperanza que nos caracteriza. ¡Demostremos… pic.twitter.com/ZvULJ1EgdA — Comando ConVzla (@ConVzlaComando) April 7, 2026

Hace una semana, Machado mantuvo en Washington un nuevo encuentro con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, una reunión que calificó de "excelente".



En un mensaje enviado a la prensa, su equipo de comunicaciones aseguró que Machado ratificó a Rubio que la población de Venezuela quiere vivir en democracia y con Estado de derecho, y reiteró que "el día del regreso" de la opositora a su país "será muy pronto".



El encuentro tuvo lugar después de que Estados Unidos reanudara oficialmente las operaciones de su embajada en Caracas, luego de que la Administración de Donald Trump y el Gobierno de la presidenta interina venezolana, Delcy Rodríguez, restablecieran las relaciones diplomáticas entre ambos países, rotas desde 2019.



Trump ha descartado de momento a Machado para liderar el país suramericano y en su lugar reconoció a Rodríguez como jefa de Estado.