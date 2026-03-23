Un avión de la Fuerza Aérea Colombiana con más de un centenar de soldados a bordo se estrella en el sur del país

Un avión Hércules de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) que transportaba soldados sufrió un accidente poco después de despegar pocos minutos después de despegar del aeropuerto de Puerto Leguízamo. Efe

Las claves nuevo Generado con IA Un avión Hércules de la Fuerza Aérea Colombiana con 110 soldados a bordo se estrelló poco después de despegar de Puerto Leguízamo, Putumayo. El accidente ocurrió a unos tres kilómetros del casco urbano y las imágenes muestran los restos del avión envueltos en llamas. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, confirmó el accidente pero aún no informó sobre el número de víctimas. A finales de febrero, un avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Boliviana también sufrió un accidente similar en la ciudad de El Alto.

Un avión Hércules de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) con 110 soldados a bordo se estrelló este lunes pocos minutos después de despegar del aeropuerto de Puerto Leguízamo, en el departamento de Putumayo (sur), confirmó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, sin confirmar el número de víctimas.

"Con profundo dolor informo que un avión Hércules de nuestra @FuerzaAereaCol sufrió un trágico accidente mientras despegaba de Puerto Leguízamo (Putumayo), cuando transportaba tropas de la Fuerza Pública", manifestó el ministro en su cuenta de X.

Las imágenes de los restos del avión envuelto en llamas, difundidas de inmediato en las redes sociales, apuntan a que es muy probable que no haya supervivientes.

Autoridades confirmaron que 110 soldados iban a bordo del avión Hércules que se accidentó en Putumayo, a unos 3 kilómetros del casco urbano, tras despegar en un vuelo de apoyo militar. #VocesySonidos pic.twitter.com/pZsmW3rw7V — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) March 23, 2026

Según BluRadio, las autoridades informaron que a bordo viajaban 110 soldados y que el accidente tuvo lugar a tan solo tres kilómetros de un centro urbano.

A finales de febrero, otro avión Hércules C-130 perteneciente a la Fuerza Aérea Boliviana se estrelló en la populosa ciudad de El Alto, rozando por poco un área residencial.

Más de 20 personas murieron y otras 30 resultaron heridas, mientras que los billetes que transportaba el avión quedaron esparcidos por la ciudad, lo que provocó enfrentamientos entre los residentes y las fuerzas de seguridad.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.