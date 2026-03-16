Daniel Noboa decreta el toque de queda y despliega 75.000 militares en la "guerra" contra el crimen organizado en Ecuador

Las claves nuevo Generado con IA El presidente Daniel Noboa ha decretado un toque de queda nocturno en cuatro provincias y en Guayaquil para frenar la ola de violencia del crimen organizado. Más de 75.000 militares y policías han sido desplegados para intensificar la lucha contra las bandas criminales durante el toque de queda, vigente entre las 23:00 y las 5:00 hasta el 30 de marzo. Solo personal sanitario, policías y militares pueden circular durante el toque de queda, bajo amenaza de arresto a cualquier otro ciudadano, incluidos periodistas. El operativo cuenta con apoyo internacional, especialmente de Estados Unidos, y se enmarca en una estrategia de mano dura frente al récord de homicidios alcanzado en 2025.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha decretado el toque de queda nocturno en cuatro provincias así como en Guayaquil, la ciudad más poblada y con mayor número de delitos del país, para contener a los grupos criminales responsables de la peor crisis de violencia en décadas.

Para ello, se han desplegado más de 75.000 militares y policías para intensificar la "guerra" declarada por Noboa a las bandas criminales.



La medida estará vigente entre las 23:00 hora local y 5:00 hasta el 30 de marzo, en las provincias de Guayas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Los Ríos y El Oro (fronteriza con Perú), cuatro territorios de un total de 24 provincias que componen Ecuador situados en la zona costera, donde se concentran las actividades criminales.

Aunque el toque de queda iniciaba a las 23:00 hora local (4:00 GMT), Guayaquil, principal motor económico del país, ya empezaba a cerrar y a vaciarse poco a poco unas tres horas antes, ante la advertencia de las autoridades de que llevarían presos a todos quienes desobedecieran.



Durante el toque de queda, sólo podrán circular policías, militares y personal sanitario de emergencia, bajo apercibimiento del Gobierno de arrestar a cualquier otra persona que circule en esas horas, incluidos periodistas, que están impedidos de seguir las actividades de las fuerzas estatales.

Decenas de policías y militares se alistan para el inicio del toque de queda en Santo Domingo de los Tsáchilas. https://t.co/LXXpQTIPh9 pic.twitter.com/0bMxhcd1Kl — Primicias (@Primicias) March 16, 2026

El toque de queda se enmarca en una "nueva fase" de la "guerra" que desde hace más de dos años mantiene el Gobierno de Noboa contra el crimen organizado, causante de una ola de violencia sin precedentes en el país, situado a la cabeza de Latinoamérica en índice de homicidios.

Con ayuda de EEUU

El ministro del Interior, John Reimberg, ha confirmado que contarán con apoyo internacional durante los 15 días que dure el toque de queda, como ya ha ocurrido en otros operativos, como el realizado la semana pasada junto a Estados Unidos cuando bombardearon un supuesto de los Comandos de la Frontera, uno de los grupos disidentes de la exguerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Reimberg pidió a los ecuatorianos que tengan "tranquilidad" y "calma" ante "cualquier cosa" que puedan escuchar. "Vamos a ir directamente contra los grupos delictivos", ha dejado claro el ministro sobre esta medida.



"Sé que hay una parte de los ecuatorianos que están preocupados de que ciertos grupos o delincuentes o criminales puedan haberse cambiado de provincia. Todo lo tenemos mapeado, toda la información la estamos manejando, así que vamos a golpear a todos estos grupos en estos 15 días", subrayó, sin descartar que el toque de queda se extienda a otras provincias.

🚨COMANDANTE ASEGURA LOS OPERATIVOS EN ZONAS CRÍTICAS



El comandante de la Policía Nacional del Ecuador, Pablo Dávila, confirmó que la institución desplegará toda su capacidad operativa, junto a las Fuerzas Armadas, para hacer cumplir el toque de queda que regirá de 23:00 a… pic.twitter.com/r3qIiXkjtr — Altavoz Ec (@altavozecu_) March 15, 2026

Ecuador vive desde 2024 bajo un estado de "conflicto armado interno" que declaró Noboa para intensificar la lucha contra las bandas criminales, a las que pasó a llamar "terroristas" y que están dedicadas principalmente al narcotráfico, la minería ilegal y las extorsiones a amplios sectores de la población, a los que cobran cupos bajo amenazas de muerte.



Pese a llevar más de dos años en este combate al crimen organizado, con sucesivos estados de excepción que se han visto empañados por denuncias de violaciones a los derechos como desapariciones forzadas, el país cerró 2025 con un récord de homicidios, al contabilizar en torno a los 9.300, de acuerdo a cifras del Ministerio del Interior.