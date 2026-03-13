El presidente de Cuba confirma el inicio de conversaciones con EEUU para solucionar el bloqueo energético

Las claves nuevo Generado con IA El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ha confirmado que se han iniciado conversaciones con Estados Unidos para buscar soluciones al bloqueo energético impuesto por Washington. El diálogo entre ambos gobiernos busca identificar los problemas principales y posibles soluciones, aunque cualquier acuerdo aún está distante. La crisis energética en Cuba se ha agravado por la escasez de combustible y frecuentes apagones, lo que ha motivado recientes protestas ciudadanas. El anuncio de conversaciones llega tras la excarcelación de 51 presos en Cuba, gestionada en contacto con El Vaticano, y en medio de una fuerte presión de Estados Unidos sobre el régimen cubano.

Cuba ha amanecido este viernes con un mensaje de su presidente, Miguel Díaz-Canel, quien, en una inusual comparecencia televisada, ha confirmado el inicio de conversaciones con el Gobierno de Estados Unidos. El objetivo es buscar una salida al bloqueo energético impuesto por Washington como medida de presión sobre el Gobierno comunista de la isla caribeña.

"Los contactos están orientados a buscar soluciones por la vía del diálogo a las diferencias entre ambos Gobiernos", ha señalado el mandatario. Ha explicado, además, que el primer paso será "identificar los problemas que necesitan solución y las posibles soluciones", si bien ha matizado que cualquier acuerdo aún está "lejos".

La declaración, previamente avanzada por el Partido Comunista a través de un comunicado, llega en un momento especialmente crítico para la isla. Estados Unidos lleva meses intensificando la presión sobre el Gobierno cubano con un bloqueo al suministro de petróleo venezolano que asfixia una economía ya de por sí muy debilitada.

📌 Intervención del primer secretario del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, @DiazCanelB sobre el estado actual de las relaciones con el gobierno de los Estados Unidos. pic.twitter.com/KZC5K2kEZy — Cancillería de Cuba (@CubaMINREX) March 13, 2026

De ahí que en los últimos días, miles de cubanos hayan salido a las calles para protestar contra la crisis energética que arrastran desde años y que se ha agravado ahora por la escasez de combustible y los apagones cada vez más frecuentes y prolongados.

El pasado 29 de enero, tras el derrocamiento del presidente venezolano Nicolás Maduro, la Administración de Trump declaró la emergencia nacional para Cuba y amenazó con imponer aranceles a cualquier país que suministrara combustible a La Habana.

Una persona circula en un patinete eléctrico durante un apagón masivo que afecta a gran parte de Cuba Reuters

Desde entonces, Washington ha ido elevando su retórica contra la isla, incluso ahora que está inmerso en una costosa guerra en Irán que se prolonga sin un final claro en el horizonte.

"Puede que sea una toma de control amistosa. Y no importaría, porque están realmente acabados. Están en ruinas, como dicen. No tienen energía, no tienen dinero. Están en serios problemas humanitarios, y en realidad no queremos ver eso", dijo hace apenas unos días Trump.

En las últimas semanas, la Administración estadounidense había asegurado en varias ocasiones que sus representatnes estaban manteniendo contactos con las autoridades cubanas. La Habana, sin embargo, tras negar estas conversaciones reiteradamente ha acabado por confirmarlas.

Apenas unas horas antes, el Ejecutivo cubano había anunciado la excarcelación de 51 presos después de mantener contactos con El Vaticano, según señalaba un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores en el que no se incluía ninguna mención a Estados Unidos.