Trump eleva la presión sobre el futuro de Cuba: “Puede que sea una toma de control amistosa... o puede que no”

La Habana se cubre de montañas de basuras acumuladas por la falta de combustible para los camiones debido al asedio petrolero de EE.UU. EFE

Las claves nuevo Generado con IA Donald Trump plantea una posible "toma de control amistosa" de Cuba ante la crisis humanitaria que vive la isla por el bloqueo estadounidense. El presidente de EEUU afirma que su secretario de Estado, Marco Rubio, negocia un pacto con el Gobierno cubano, aunque La Habana lo niega. Trump destaca que el fin del apoyo venezolano ha dejado a Cuba sin recursos energéticos ni financieros, lo que agrava su situación. Tras el derrocamiento de Maduro, Washington cortó el suministro de crudo a Cuba, intensificando la presión sobre el régimen de La Habana.

El presidente de EEUU, Donald Trump, insistió este lunes en la posibilidad de que su país opte por una "toma de control amistosa" de Cuba en un momento marcado por los estragos de la isla con motivo del bloqueo de crudo impuesto por Washington.



"O puede que no sea una toma de control amistosa. Y no importaría, porque están realmente acabados. Están en ruinas, como dicen. No tienen energía, no tienen dinero. Están en serios problemas humanitarios, y en realidad no queremos ver eso", añadió el republicano.

Trump aseguró en una rueda de prensa en Miami que el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, "está negociando" actualmente con representantes del Gobierno cubano (una afirmación que La Habana ha contradicho varias veces) para que llegue la firma de ese pacto "amistoso" entre gobiernos.

"El régimen Castro ha sido brutal, pero vivían de Venezuela. Ahora ya no viven de Venezuela. Venezuela no les envía energía, ni combustible, ni petróleo, ni dinero, ni nada. No sobrevivían sin Venezuela, no podrían haberlo logrado y les hemos cortado todo. Así que sí, van a hacer un trato o nosotros lo arreglaremos con igual facilidad", explicó el presidente.

Es por ello que considera que La Habana está "desesperada" por lograr un trato con su Administración de forma inmediata y aseguró que "solo es cuestión de tiempo" que dirijan la mira hacia el país caribeño, dando a entender que la campaña militar contra Irán ha desviado algo el foco de la Casa Blanca.



Tras el derrocamiento de Nicolás Maduro en Venezuela a manos de Washington en enero, el Gobierno Trump cortó el suministro de crudo que Caracas enviaba a La Habana y ha amenazado con imponer aranceles a todo país que envíe petróleo a la isla, lo que está estrangulando seriamente su economía.

En las últimas semanas Trump ha dicho varias veces que el Gobierno cubano está a punto de colapsar mientras considera que Marco Rubio "está haciendo un gran trabajo" con Cuba. Asegura que "será recordado como el mejor secretario de Estado de la historia" y que tanto La Habana como el pueblo estadounidense confían en él.

El pasado viernes comparaba la situación en la isla con la guerra de Irán: Trump insistió en que el régimen comunista de la isla sería el próximo blanco tras una "exitosa" campaña en Oriente Medio.