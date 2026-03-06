El Gobierno de Trump dice que no puede devolver aún el dinero de los aranceles: unos 166.000 millones de dólares

Donald Trump anunció su plan de aranceles sobre los productos importados durante un evento en el “Día de la Liberación” el 2 de abril de 2025 en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca. Efe

Las claves nuevo Generado con IA La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. comunicó que no puede devolver aún los 166.000 millones de dólares recaudados por los aranceles impuestos durante el mandato de Donald Trump. El Tribunal Supremo determinó que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977 no justificaba la mayoría de los aranceles globales aplicados por la administración Trump, declarando su ilegalidad. La CBP señaló que unas 20,1 millones de operaciones vinculadas a estos aranceles no estaban cerradas a fecha de marzo de 2026, lo que complica y puede retrasar el reembolso a los afectados.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) ha informado este viernes a un juez que no puede devolver el dinero correspondiente a los aranceles recíprocos impuestos por el presidente Donald Trump, recoge la agencia Reuters.

En un escrito dirigido al Tribunal de Comercio Internacional, Brandon Lord, director ejecutivo de la Dirección de Política Comercial y Programas de la agencia, explicó que "el CBP no puede cumplir con la orden del Tribunal de Comercio Internacional del 4 de marzo de 2026" .

Los aranceles fueron impuestos bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977, una normativa diseñada originalmente para enfrentar emergencias nacionales graves, como amenazas a la seguridad o crisis económicas puntuales. Sin embargo, el Tribunal Supremo concluyó el mes pasado que esta ley no justificaba legalmente la imposición de la mayoría de los aranceles globales aplicados por la administración Trump, convirtiéndolos en ilegales y obligando al Gobierno a reembolsarlos.

Según la CBP, durante el período en que estuvieron vigentes estos aranceles de emergencia se recaudaron aproximadamente 166.000 millones de dólares (unos 143 millones de euros) en impuestos y depósitos. Estos aranceles afectaron a numerosos países y productos, con el objetivo declarado de proteger la industria estadounidense frente a prácticas comerciales consideradas injustas.

No obstante, la agencia ha señalado que alrededor de 20,1 millones de entradas relacionadas con estos aranceles no estaban liquidadas ni finalizadas al 4 de marzo de 2026, lo que complicaría la devolución inmediata de los pagos, según Reuters. La CBP ha advertido que, debido a la magnitud de las operaciones y la complejidad de los registros administrativos, el proceso de reembolso podría ser limitado o demorarse considerablemente.

