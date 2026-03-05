Trump pronostica una próxima caída de Cuba tras el fin del apoyo que recibía de Venezuela: "Será la guinda del pastel"

Las claves nuevo Generado con IA Donald Trump pronostica la caída inminente del régimen comunista en Cuba tras el fin del apoyo venezolano. El presidente de EE.UU. atribuye la crisis energética y los apagones en Cuba a su intervención y al corte de suministros desde Venezuela. Trump confirma que su gobierno mantiene contactos con el liderazgo comunista cubano ante la creciente inestabilidad en la isla. Un apagón masivo dejó sin electricidad a unos seis millones de personas en Cuba, incluyendo la suspensión de clases en La Habana.

Primero fue Venezuela, después Irán y el siguiente nombre en la lista es Cuba. El presidente estadounidense, Donald Trump, ha pronosticado este jueves que el fin del régimen comunista está cerca.

"¿Qué opinan? Después de 50 años, eso es la guinda del pastel", dijo al medio Politico al ser preguntado si estaba influyendo en la caída del gobierno cubano.

El inquilino de la Casa Blanca sostuvo que la crisis energética que vive Cuba, con frecuentes apagones, "es gracias" a su intervención".

"Es una intervención que está ocurriendo. Obviamente, de lo contrario no tendrían este problema. Cortamos todo el petróleo, todo el dinero… todo lo que venía de Venezuela, que era la única fuente", sostuvo el mandatario.

También confirmó que su Gobierno está en contacto con el liderazgo comunista de Cuba, mientras crece la inestabilidad en la isla tras la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, en una operación relámpago de las tropas estadounidenses en Caracas.

"Necesitan ayuda. Estamos hablando con Cuba", afirmó el mandatario republicano.

Precisamente, Maduro estaba custodiado por militares cubanos enviados expresamente por La Habana para escoltarle. En el operativo, 32 de esos soldados murieron y sus cuerpos fueron devueltos a la isla entre honores.

Finalmente, preguntó al periodista: "¿Cuánto tiempo llevas oyendo hablar de Cuba —Cuba, Cuba—? Son ya 50 años".

Por eso, aseguró que Cuba "es una de las pequeñas cosas que me interesan".

La Habana, la mayor ciudad de Cuba con casi dos millones de habitantes (300.000 en edad escolar), suspendió este jueves las clases en todos los niveles a causa del apagón masivo causado la víspera por una avería en una central térmica clave del país.

El apagón comenzó a mediodía del miércoles, tras la "salida imprevista" de la central termoeléctrica Antonio Guiteras (oeste), un fallo que acabó desconectando unos dos tercios del país y dejando sin corriente a unos seis millones de personas, incluida La Habana.

Esta central tenía previsto un mantenimiento capital de varios meses a principios de este año que no se realizó debido a la situación de crisis energética que sufre el país.

El restablecimiento está siendo lento, en parte por la falta de combustible fruto del asedio petrolero estadounidense. Con diésel se podrían encender los motores de generación eléctrica distribuidos por el país, generando rápidamente más energía.

Cuba sufre una grave crisis energética desde mediados de 2024. Desde entonces se registraron cinco apagones nacionales y varios parciales, el más reciente de estos últimos tuvo lugar en diciembre pasado.