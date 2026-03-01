Corina Machado asegura que volverá a Venezuela en "pocas semanas": "La transición podría completarse en diez meses"

Las claves nuevo Generado con IA María Corina Machado anunció que regresará a Venezuela en pocas semanas para consolidar un gran acuerdo nacional y preparar una nueva victoria electoral. Machado destacó la necesidad de fortalecer la unión de los venezolanos y establecer consensos para lograr la gobernabilidad durante la transición democrática. Agradeció el apoyo internacional, especialmente de Estados Unidos, en la lucha por la libertad de Venezuela y resaltó la presión sobre Nicolás Maduro. Indicó que la transición hacia la democracia podría completarse en unos diez meses si se inicia pronto el proceso.

La líder opositora venezolana María Corina Machado aseguró este domingo que en "pocas semanas" volverá a su país para poder consolidar un gran acuerdo nacional entre diversos sectores y prepararse para una "nueva y gigantesca" victoria electoral.

"Voy a regresar en pocas semanas a Venezuela. Quiero hacerlo como también desean cientos de miles de exiliados venezolanos en el mundo entero", ha señalado la Nobel de la Paz 2025 en un vídeo publicado en sus redes sociales.

Machado ha indicado que hay una hoja de ruta clara que cumplir, entre ellas, fortalecer la "unión de los venezolanos" que comenzó con las primarias opositoras de 2023 y que siguió con los comandos, organizaciones políticas y sociales para las elecciones presidenciales de 2024, en los que el ente electoral -afín al chavismo- proclamó la victoria de Nicolás Maduro.

La dirigente opositora insistió en que el triunfo de esos comicios fue del candidato de la oposición mayoritaria, Edmundo González Urrutia.

Asimismo, sostuvo que es necesario terminar de consolidar un gran acuerdo nacional con organizaciones y líderes políticos y sociales para establecer los consensos para "lograr la gobernabilidad en todo este proceso de transición y en la Venezuela democrática".

Machado agradeció a Estados Unidos, a su Gobierno, congresistas, jueces y militares que "arriesgaron su vida por la libertad de Venezuela", en referencia a la captura de Maduro y su esposa, Cilia Flores, en un ataque a Caracas y otras tres regiones cercanas el pasado 3 de enero.

"El presidente Donald Trump, con visión y coraje, puso a Nicolás Maduro frente a la justicia internacional", apuntó.

La exdiputada ha señalado que el Gobierno encargado de Delcy Rodríguez quiere "ganar tiempo" pero que ahora deben seguir "instrucciones para avanzar en el desmontaje de la represión, la recuperación económica" del país y "avanzar hacia la transición".

El pasado 6 de febrero, Machado dijo que podría haber elecciones democráticas en Venezuela en menos de un año, según una entrevista publicada con el medio digital Político.

"Creemos que un proceso de transición real con votación manual (...) todo el proceso podría completarse en nueve o diez meses. Pero, bueno, eso depende de cuándo se empiece", señaló Machado, que salió de Venezuela en diciembre hacia Noruega para recibir el Premio Nobel de la Paz, tras pasar casi un año en la clandestinidad.