Las Fuerzas Armadas de México abaten a 'el Mencho', el narco más buscado y capo del cártel Jalisco Nueva Generación

Las claves nuevo Generado con IA Las Fuerzas Armadas mexicanas abatieron a Nemesio Oseguera Cervantes, 'el Mencho', líder del cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), durante un operativo en Tapalpa, Jalisco. El operativo provocó enfrentamientos armados, bloqueos de carreteras y quema de vehículos y negocios en varios estados del país, incluyendo Jalisco, Michoacán, Colima, Nayarit, Aguascalientes y Tamaulipas. El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, activó el código rojo y suspendió el transporte público para reforzar la seguridad y prevenir nuevos actos violentos. 'El Mencho' era uno de los criminales más buscados por México y EE.UU., con una recompensa de 15 millones de dólares por su captura y considerado responsable de crímenes relacionados con el tráfico de fentanilo.

Las fuerzas Armadas mexicanas han abatido en un opertativo desarrollado durante varios días a Nemesio Oseguera Cervantes, 'el Mencho', considerado el narcotraficante más importante de su país y capo del cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La operación policial se llevó a cabo en el municipio de Tapalpa, —a 130 kilómetros al sur de Guadalajara, capital de Jalisco—, una zona dominada por Oseguera Cervantes y en donde ha campado a sus anchas desde hace décadas protegido por sus huestes criminales.

Este operativo derivó en enfrentamientos armados en la región, donde se mantiene un amplio despliegue de seguridad. Asimismo, se produjeron varios bloqueos de carreteras y quema de vehículos y negocios en Jalisco y otros estados del país.



En imágenes difundidas por medios y redes sociales se observan vehículos incendiados y columnas de humo en Jalisco, Michoacán, Colima, Nayarit (oeste), Aguascalientes (centro) y Tamaulipas (norte), así como negocios quemados en Guanajuato (centro).

Ante la magnitud de los hechos, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus ordenó la inmediata instalación de la mesa de seguridad, integrada por representantes de los tres órdenes de gobierno, así como activó el código rojo como medida para reforzar la vigilancia y prevenir nuevos actos violentos dirigidos contra la población civil.

Por el momento, informa que "el servicio de transporte público en el estado se suspenderá hasta que la situación quede controlada" y recomienda a la ciudadanía no circular por carreteras y evitar salir de sus hogares ya que "los sucesos violentos se han extendido a cinco entidades federativas".

Fuerzas federales realizaron hace unas horas un operativo en Tapalpa que ha derivado en enfrentamientos en la zona. También a raíz de dicho operativo, en distintos puntos de esa región y en otros puntos de Jalisco individuos han quemado y atravesado vehículos para inhibir la… — Pablo Lemus Navarro (@PabloLemusN) February 22, 2026

No obstante, el gobernador ha subrayado que el operativo de seguridad se mantiene coordinado y que el objetivo principal es restablecer la normalidad en las zonas afectadas.

En su mensaje a la ciudadanía, Lemus solicitó a la población mantenerse informada a través de canales oficiales y evitar transitar por las áreas donde se mantienen los bloqueos.

"Pedimos a las y los jaliscienses que sigan las recomendaciones de las autoridades y no se expongan a situaciones de riesgo", puntualizó el mandatario estatal. Hasta el momento, no se ha reportado la detención de personas ni víctimas relacionadas con los enfrentamientos y bloqueos.

'El Mencho'

Oseguera Cervantes, de 56 años, era uno de los delincuentes más buscados por autoridades mexicanas y estadounidenses, que habían anunciado una recompensa de 15 millones de dólares por información que condujera a su captura.



Estados Unidos lo acusaba de encabezar un "reinado de terror" en México y de destruir "innumerables vidas" con el tráfico de fentanilo. Washington había incluido el año pasado al CJNG en la lista de organizaciones terroristas.



Bajo el liderazgo de 'El Mencho', el CJNG se consolidó como una de las organizaciones criminales más poderosas y violentas del país.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.