El Parlamento de Venezuela aprueba una ley de amnistía que deja en el limbo a los exiliados políticos

Una comisión especial de 23 diputados supervisará la implementación de la ley, que exige que los beneficiarios soliciten la amnistía ante tribunales.

La medida deja fuera a exiliados políticos como María Corina Machado y Leopoldo López, acusados por el gobierno de promover acciones armadas.

La ley excluye a quienes participaron en acciones armadas, violaciones graves de derechos humanos, corrupción y otros delitos graves.

El Parlamento de Venezuela aprobó una ley de amnistía para presos políticos relacionados con crisis políticas entre 2002 y 2025.

La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó este jueves, de manera unánime, una histórica ley de amnistía para presos políticos condenados en episodios de crisis política entre 2002 y 2025 y que excluye a personas que promovieron o participaron en acciones armadas o de fuerza contra los ciudadanos, la soberanía y la integridad del país suramericano.

Una medida vaporosa de 13 puntos impulsada por la presidenta encargada Delcy Rodríguez que, según la versión edulcorada del chavismo, nace con la vocación de "mejorar la convivencia democrática" en el momento más delicado para la estabilidad del régimen desde su llegada al poder hace 27 años.

La nueva legislación excluye de la aplicación de la amnistía los delitos sobre violaciones graves de los derechos humanos, de lesa humanidad, homicidio intencional, lesiones gravísimas, tráfico de drogas, así como delitos previstos en la ley contra la corrupción.

Igualmente, establece la exclusión de personas que se encuentren o puedan ser procesadas o condenadas por "promover, instigar, solicitar, invocar, favorecer, facilitar, financiar o participar en acciones armadas o de fuerza contra el pueblo, la soberanía y la integridad territorial" de Venezuela por parte de "Estados, corporaciones o personas extranjeras".

De esta forma, la ley deja en el limbo a los exiliados políticos. Una trampa dirigida principalmente contra líderes como María Corina Machado o Leopoldo López, para quienes el gobierno mantiene acusaciones por "promover, instigar, solicitar, invocar, favorecer, facilitar, financiar o participar en acciones armadas o de fuerza".

La ley salió adelante en primera lectura el pasado 5 de febrero. Entonces hubo unanimidad. En segunda lectura, en cambio, los diputados del oficialismo se enzarzaron en una disputa con los de la exigua minoría opositora sobre el contenido del Artículo 7 de la ley, que limita el alcance del perdón. La tramitación del texto llevaba pausada una semana.

Los diputados aprobaron conceder la amnistía sobre hechos o "faltas cometidas" durante diferentes episodios de crisis política ocurridos entre 2002 y 2025, como el golpe de Estado contra el fallecido presidente Hugo Chávez en abril de 2002, el paro petrolero de finales de ese año y principios de 2003 y las protestas antigubernamentales de 2013, 2017 y 2024.

Además, se designó una comisión especial conformada por 23 diputados -entre opositores y chavistas- que desarrollará e implementará "mecanismos" para asegurar el cumplimiento de la ley, que ya fue enviada a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, para su firma y posterior publicación en la Gaceta Oficial. Los parlamentarios podrán contar con la asesoría de expertos.

En el artículo 7, objeto de diferencias entre los parlamentarios y por el cual se postergó el debate la semana pasada, se establece que las personas deben presentarse ante los tribunales para solicitar la amnistía y permite que aquellos que no se encuentren en el país puedan hacer el procedimiento a través de un representante legal.

Entretanto, en el artículo 11 se indica que el tribunal competente verificará las condiciones de la amnistía en cada caso y decretará la nulidad de todos los procesos en curso o la revisión de las sentencias firmes para que se anulen a través de una "sentencia de reemplazo", en un lapso "que no excederá de 15 días continuos".

La legislación también dispone que las personas beneficiadas por esta ley que cometan delitos después de la entrada en vigencia de la amnistía serán procesadas con normalidad según la legislación.

Esta propuesta de amnistía se enmarca en el "nuevo momento político" anunciado por Rodríguez, quien asumió el Ejecutivo tras la captura del presidente Nicolás Maduro durante el ataque militar de EEUU el pasado 3 de enero.

La ONG Foro Penal contabiliza 644 presos políticos en el país, tras más de 400 excarcelaciones en medio de un proceso iniciado el pasado 8 de enero por el Gobierno encargado.